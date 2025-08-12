Convorbire telefonică Xi Jinping- Luiz Inácio Lula da Silva
Noi.md, 12 august 2025 20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că relațiile de parteneriat China-Brazilia se află în cea mai bună perioadă de dezvoltare din istorie. Construirea unei comunități a destinului comun între cele două țări se integrează în strategiile lor de dezvoltare. China doreșt
Acum 5 minute
20:30
Ambasada Republicii Moldova în Italia și Casa Națională de Asigurări Sociale invită cetățenii Republicii Moldova aflați în Italia să participe la dialog organizat cu ocazia intrării în vigoare, la data de 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două țări.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale vor consulta cetăţenii privind aplicarea prevederilor
20:30
Parlamentul se va reuni duminică, 17 august curent, într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale.Anunțul a fost făcut în această seară de șeful Legislativului, Igor Grosu, transmite moldpres.În acest context, oficialul a subliniat că, vineri va convoca Biroul Permanent al Legislativului.Parlamentul
20:30
20:30
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decît Pămîntul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia.Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte și Jupiter, informează Live Science.Cercetă
Acum o oră
20:00
Denis Roșca: „Am creat un partid cu o ideologie și o strategie clară de dezvoltare a țării” # Noi.md
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” va exista mulți ani, deoarece are o ideologie clară și o strategie bună de dezvoltare a țării.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” pe canalul TVC-21.„Noi am creat o ideologie. Pentru a garanta că partidul va rezista, el are nevoie de o ideologie. În diferite țări, acest lucru numai așa f
20:00
După ce la sfîrșitul lunii mai 2025 statul a cumpărat 80 la sută din capitalul companiei „MOLDASIG”, acum le scoate la licitație „cu strigare”.Prețul inițial de vînzare al unei acțiuni este de 289 de lei și 20 de bani, transmite moldpres.După vînzarea celor 480 de mii de acțiuni ale companiei de asigurare, statul speră să obțină cel puțin 138,81 milioane de lei.Potrivit Agenției Propri
20:00
Sportivii moldoveni au cîștigat 11 medalii la Campionatul Balkanic de Judo U-21, care s-a desfășurat în perioada 8-10 august, în orașul turc Edirne.Potrivit Media Sport, printre medaliații cu aur se numără: Tatiana Dutca (-57 kg), Vladimir Iacomi (-60), Vasile Său (-66), Tristan Stempovschi (-73) și Vadim Ghimbovschi (-100). Medalia de argint a fost cîștigată de David Herța (-66 kg).Medali
Acum 2 ore
19:30
Consiliul Superior al Magistraturii și Academia "Ștefan cel Mare" au semnat un Acord de colaborare # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Academia „Ștefan cel Mare” au semnat un Acord de colaborare strategic, marcînd un moment esențial în eforturile comune de a consolida profesionalismul și integritatea în sistemul judiciar.Acest parteneriat vizează intensificarea cooperării în domeniile instruirii profesionale, cercetării științifice și dezvoltării competențelor esențiale pentru buna
19:00
Ceban, despre solicitarea poliției de a interzice protestul lui Șor: „E ca și cum primăria ar cere poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet” # Noi.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea poliției de a refuza autorizarea protestului organizat de Ilan Șor – liderul unei „organizații criminale”.Potrivit lui Ceban, această solicitare este un mesaj manipulativ. Într-un videoclip publicat pe Facebook, el a subliniat că Primăria nu are nicio atribuție în autorizarea manifestațiilor cu caracter politic.«Primăria și Prima
19:00
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat recent două cazuri de transport ilegsl de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării.Cazurile au fost documentate după ce, în satul Giurgiulești din r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze, notează Noi.md.{{829449}}În urma verificărilor, în unitățile de transport au fo
19:00
Cîteva incendii de pădure majore au fost înregistrate în Muntenegru, în plin sezon turistic estival.Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul „Danas”, cea mai gravă situație s-a înregistrat în cele mai mari două orașe – Podgorica și Niksic, precum și în zonele de coastă Chan și Buljarica. {{830930}}În zona Podgorica, focul a ajuns la casele din trei suburbii, unde cîteva zeci de persoane
19:00
Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești # Noi.md
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplîng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor.La data de 12 august 2025, întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Teleneș
Acum 4 ore
18:30
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale.Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează ac
18:30
Victor Marahovschi: „Atît timp cît avem de ales, avem o speranță, dar dacă o vom pierde, vom pierde Moldova” # Noi.md
Dacă cetățenii Moldovei vor permite ca sistemul electoral să devină definitiv un instrument de menținere a puterii, atunci poporul își va pierde definitiv încrederea în alegeri ca mijloc de schimbare, iar votul va fi înlocuit de apatie, radicalism sau proteste stradale formale.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLD
18:30
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu # Noi.md
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul.În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat pentru Te
18:30
Ruta suburbană de autobuz nr. 10 "str. Vasile Alecsandri - sat. Grătiești" circulă cu ocolire ca urmare a lucrărilor efectuate de S. A “Apă-Canal Chișinău” la intersecția străzilor Doina și Moldovița.TUR: str. Calea Orheiului → str. Ceucari → str. Socoleni → str. Doina;RETUR: str. Doina → str. Socoleni → str. Ceucari → str. Calea Orheiului.Pentru informații suplimentare poate fi apelat
18:00
Michael Klick, producător hollywoodian de seriale și laureat al premiului „Emmy”, a încetat din viață. Avea 77 de ani.Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de publicația Deadline.{{830745}}Conform sursei, moartea lui Klick a fost confirmată de fiica sa, Kathleen. Ea a menționat că tatăl ei a murit în somn, în casa sa din Los Angeles.Michael Klick este cunoscut ca unul dintre
18:00
O nerezidentă a încercat să iasă din țară avînd asupra sa suma de 30 000 de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații Poliției de Frontieră, în rezultatul verificărilor de specialitate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala Franței,
18:00
Ministrul Afacerilor Externe al Cehiei, Jan Lipavsky, a declarat că țara sa se opune separării Moldovei și Ucrainei pe calea aderării la Uniunea Europeană.El a făcut această declarație în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Andrei Sibiga, relatează corespondentul „Adevărul European”.În timpul vizitei sale la Kiev, Lipavsky a declarat că țara sa promovează desc
17:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general.În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea
17:30
Prin intermediul serviciului E-TRAVERSARE, cetățenii pot cere informații detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, accesibile printr-o procedură simplă și rapidă.Aceste informații sînt esențiale pentru diverse scopuri administrative sau legale și pot fi obținute conform reglementărilor legale în vigoare.Cum funcționează serviciul E-TRAVERS
17:30
Pînă pe 20 august 2025 va fi stopat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale.Potrivit autorităților municipale, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri pe str. Calea Orheiului.{{830354}}De asemenea, se stopează total traficul ruti
Acum 6 ore
16:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general.În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea
16:30
Portarul sîrb Ivan Ivan Jokić s-a transferat la clubul moldovenesc FC Zimbru.Fotbalistul în vîrstă de 25 de ani a semnat un contract cu clubul din Chișinău pe o perioadă de un an, cu opțiunea de prelungire.Jokic este elev al clubului FC Spartak Subotica. De asemenea, în cariera sa în țara natală el a jucat pentru FC Radnicki, precum și în Grecia pentru FC Ilioupoli, FC Eolikos și FC Almopo
16:30
Peste 40 de km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați, transmite Noi.md.Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă pînă la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul, traversînd satele Gotești, Chircani, Cucoara, Zîrnești și Roșu. Modernizarea acestuia va îmbunătăți siguranța și confortul traficului pentru lo
16:30
Administraţia Națională a Drumurilor a finalizat prima etapă în procesul de reformare a instituției # Noi.md
Astăzi, în cadrul unei ședințe cu participarea viceprim-ministrului Vladimir Bolea, a conducerii AND și reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniu, au fost prezentate planurile de activitate și perspectivele de dezvoltare în următorii ani.Prima etapă a presupus reorganizarea întreprinderii de stat „Administrația de Stat a Drumurilor” prin transformare în Societate pe Acțiuni „Administraț
16:00
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) anunță admitere suplimentară pentru locurile bugetare disponibile, notează Noi.md.Locurile sînt disponibile la următoarele programe de studii:Ciclul I – Licență- Grafică; Scenografie; Istoria și teoria artelor plastice; Muzicologie; Studii culturale și management artistic; Ceramică; Muzică; Coregrafie; Dans; Tapiserie; Design vestimen
16:00
UE a propus Azerbaidjanului și Armeniei, care au semnat, pe 8 august, un acord de pace, sprijin în implementarea acordurilor și pentru normalizarea completă a relațiilor dintre cele două țări.Acest lucru a fost anunțat marți de Serviciul European de Acțiune Externă, scrie „Adevărul European”.Serviciul a informat că luni, în a doua jumătate a zilei, șefa diplomației UE, Kaya Kallas, a purta
15:30
Tichetul de masă va fi valabil timp de șase luni de la data transferului valorii nominale a acestuia pe instrumentul de plată al salariatului, ceea ce va asigura că ele sînt folosite conform destinației – de a sprijini alimentația regulată a salariaților.De asemenea, va preveni acumularea fondurilor în conturi, asigurînd un flux constant de beneficii alimentare, scrie monitorul.fisc.md.În
15:30
Certificatul de concediu medical va putea fi emis de orice medic curant – medic de familie sau medic specialist – indiferent de profil, iar întregul proces va fi documentat și gestionat exclusiv în format digital.Aceasta este una dintre modificările propuse de Ministerul Sănătății printr-o nouă Instrucțiune menită să simplifice procedura, să reducă birocrația și să crească transparența în acor
15:30
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelînd Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, notează Noi.md.Centrul va funcționa pînă pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale
15:00
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că nu va impune tarife vamale asupra aurului. Decizia este salutată de piețele globale de lingouri.Declarația a pus capăt speculațiilor privind includerea metalului galben în conflictul comercial internațional, scrie Reuters.„Aurul nu va fi taxat!”, a scris Trump pe rețelele sociale, fără a oferi detalii suplimentare.Vineri, Serviciul V
15:00
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri. Nu a mai rămas mult timp”, este mesajul primit de judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Într-un interviu oferit Europei Libere, Mitrofan spune că apelul l-a primit pe 11 august.{{830934}}La podcast, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan a subliniat că s-a ocupat de d
15:00
MAIA stabilesc direcții de cooperare cu Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor # Noi.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut astăzi o discuție cu Andreas Hensel, președintele Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor.Dialogul s-a axat pe transferul de bune practici privind evaluarea științifică a riscurilor, managementul riscurilor pe lanțul alimentar, modernizarea infrastructurii de laborator și procedurile necesare implementării
Acum 8 ore
14:30
Carabinierii au dat, din nou, dovadă de profesionalism și onestitate, returnînd proprietarilor bunuri pierdute, notează Noi.md.În timpul misiunii de menținere a ordinii publice, patrula a găsit în spațiu public un telefon mobil și un portmoneu pierdut.Fără ezitare, carabinierii au urmat procedurile legale și, prin acțiuni rapide, au identificat proprietarii bunurilor.
14:30
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # Noi.md
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade.Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece.Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre inculpați a fost condamnat
14:00
Cum să păstrăm baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a șasea Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Denumirea unică a țării, a națiunii fondatoare a statului și a limbii – baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc”.Masa rotundă va avea loc pe 13 august la Chișinău. Transmisiu
14:00
În perioada 4–8 august 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări la Bugetul public național de circa 982,9 milioane lei.Instituția continuă să pună accent pe conformarea voluntară a contribuabililor, utilizînd vizita fiscală ca instrument principal. În această perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 272 de vizite la 216 contribuabili.Totodată, SFS a emis 135 de decizii pri
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 12 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,17 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,79 lei/litru (-6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
În una dintre cele mai aglomerate şi periculoase intersecții din sectorul Rîșcani, unde se întîlnesc patru artere importante, străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod şi bulevardul Moscova, au fost instalate semafoare.Pînă acum, aici era doar o simplă trecere de pietoni. Măsura are ca scop reducerea ambuteiajelor și creșterea siguranței pietonilor, într-o zonă cunoscută pentru haosul din tra
13:30
Noi reguli privind amenzile rutiere în România. Șoferii își pot pierde permisele de conducere dacă nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile.Măsura va fi aplicată automat de fisc. Aceste schimbări sînt în dezbatere publică și fac parte din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvernul de la București. Totodată, sancțiunile ar putea încura
13:00
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea Președinției # Noi.md
Începînd de astăzi, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării se află sub autoritatea Președinției, conform decretului prezidențial de promulgare a legii ce reglementează activitatea instituției, publicat în Monitorul Oficial.Noua lege are ca obiectiv consolidarea eforturilor de combatere a dezinformării, informarea corectă a publicului prin educație și creșterea rez
13:00
La finalul negocierilor de la Stockholm, Beijingul și Washingtonul au convenit asupra prelungirii cu încă 90 de zile a pauzei tarifare care expira pe 12 august.Declarația comună a părților a fost publicată de serviciul de presă al Ministerului Comerțului din China.Conform declarației, SUA și China s-au angajat să modifice modul de calcul al taxelor și să suspende aplicarea tarifelor de 24%
13:00
Lacrimi, durere și tăcere grea au cuprins astăzi Teleneștiul. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier de pe 9 august, în timp ce se îndreptau spre o misiune de salvare, au fost conduși pe ultimul drum.Cortegiul funerar, însoțit de colegi îndurerați, a pornit încet pe străzile localității, în sunetul marșului funerar și al sirenelor stinse, transmite Noi.md cu ref
13:00
Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din toamnă. Actualul lider al partidului, Boris Foca, a făcut apel către toți foștii democrați să se adune în jurul Partidul Democrat Modern și să meargă împreună în alegeri, transmi
Acum 12 ore
12:30
Cristiano Ronaldo, în vîrstă de 40 de ani, și-a cerut iubita în căsătorie, Georgina Rodriguez. Fericita mireasă a anunțat acest lucru pe Instagram.Georgina, în vîrstă de 31 de ani, a publicat o fotografie cu mîna ei, cu inelul de logodnă pe degetul inelar. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris modelul, potrivit lady.mail.ru.Bijuteria cu un diamant masiv este evalu
12:30
Atenție pentru cei alergici la venin de albine/viespi: 11 persoane au făcut șoc anafilactic # Noi.md
În perioada 4-10 august curent, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14871 de chemări, notează Noi.md.Urgențe medico-chirurgicale care nu corespund criteriilor au fost – 429. După acordarea primului ajutor medical prespitalicesc, 6198 pacienți, inclusiv 1252 copii au fost transportați la spital.{{825538}}Pe parcursul săptămînii, intervenția ambulanței a fost chemată pentru pa
12:00
Administrația Națională a Drumurilor informează că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a comunei Bahmut, raionul Călărași, notează Noi.md.Drumul de ocolire, cu o lungime totală de aproximativ 6 km, a fost dat în exploatare în decembrie 2022, iar în conformitate cu prevederile contractuale, a fost monitorizat pe parcursul perioadei de garanție de 32 de l
12:00
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente la diferite locuri de instrucție, notează Noi.md.Potrivit maiorului Ion Bădărău, comandantul contingentului KFOR-23, cei 41 de militari — bărbați si femei — execută acțiuni de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii. Instruirea se realizează în cooperare cu militari din
11:30
Unde au fugit Nesterovschi și Lozovan? Șeful IGP a numit țările ale căror frontiere deputații condamnați nu le-au traversat # Noi.md
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Avînd în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul emisiunii „Pe față”.Asemenea v
