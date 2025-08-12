UE a propus Azerbaidjanului și Armeniei ajutor în implementarea acordului de pace
Noi.md, 12 august 2025 16:00
UE a propus Azerbaidjanului și Armeniei, care au semnat, pe 8 august, un acord de pace, sprijin în implementarea acordurilor și pentru normalizarea completă a relațiilor dintre cele două țări.Acest lucru a fost anunțat marți de Serviciul European de Acțiune Externă, scrie „Adevărul European”.Serviciul a informat că luni, în a doua jumătate a zilei, șefa diplomației UE, Kaya Kallas, a purta
Acum 15 minute
16:00
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) anunță admitere suplimentară pentru locurile bugetare disponibile, notează Noi.md.Locurile sînt disponibile la următoarele programe de studii:Ciclul I – Licență- Grafică; Scenografie; Istoria și teoria artelor plastice; Muzicologie; Studii culturale și management artistic; Ceramică; Muzică; Coregrafie; Dans; Tapiserie; Design vestimen
16:00
Acum o oră
15:30
Tichetul de masă va fi valabil timp de șase luni de la data transferului valorii nominale a acestuia pe instrumentul de plată al salariatului, ceea ce va asigura că ele sînt folosite conform destinației – de a sprijini alimentația regulată a salariaților.De asemenea, va preveni acumularea fondurilor în conturi, asigurînd un flux constant de beneficii alimentare, scrie monitorul.fisc.md.În
15:30
Certificatul de concediu medical va putea fi emis de orice medic curant – medic de familie sau medic specialist – indiferent de profil, iar întregul proces va fi documentat și gestionat exclusiv în format digital.Aceasta este una dintre modificările propuse de Ministerul Sănătății printr-o nouă Instrucțiune menită să simplifice procedura, să reducă birocrația și să crească transparența în acor
15:30
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelînd Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, notează Noi.md.Centrul va funcționa pînă pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale
Acum 2 ore
15:00
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că nu va impune tarife vamale asupra aurului. Decizia este salutată de piețele globale de lingouri.Declarația a pus capăt speculațiilor privind includerea metalului galben în conflictul comercial internațional, scrie Reuters.„Aurul nu va fi taxat!”, a scris Trump pe rețelele sociale, fără a oferi detalii suplimentare.Vineri, Serviciul V
15:00
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri. Nu a mai rămas mult timp”, este mesajul primit de judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Într-un interviu oferit Europei Libere, Mitrofan spune că apelul l-a primit pe 11 august.{{830934}}La podcast, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan a subliniat că s-a ocupat de d
15:00
MAIA stabilesc direcții de cooperare cu Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor # Noi.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut astăzi o discuție cu Andreas Hensel, președintele Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor.Dialogul s-a axat pe transferul de bune practici privind evaluarea științifică a riscurilor, managementul riscurilor pe lanțul alimentar, modernizarea infrastructurii de laborator și procedurile necesare implementării
14:30
Carabinierii au dat, din nou, dovadă de profesionalism și onestitate, returnînd proprietarilor bunuri pierdute, notează Noi.md.În timpul misiunii de menținere a ordinii publice, patrula a găsit în spațiu public un telefon mobil și un portmoneu pierdut.Fără ezitare, carabinierii au urmat procedurile legale și, prin acțiuni rapide, au identificat proprietarii bunurilor.
14:30
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # Noi.md
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade.Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece.Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre inculpați a fost condamnat
Acum 4 ore
14:00
Cum să păstrăm baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a șasea Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Denumirea unică a țării, a națiunii fondatoare a statului și a limbii – baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc”.Masa rotundă va avea loc pe 13 august la Chișinău. Transmisiu
14:00
În perioada 4–8 august 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări la Bugetul public național de circa 982,9 milioane lei.Instituția continuă să pună accent pe conformarea voluntară a contribuabililor, utilizînd vizita fiscală ca instrument principal. În această perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 272 de vizite la 216 contribuabili.Totodată, SFS a emis 135 de decizii pri
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 12 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,17 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,79 lei/litru (-6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
În una dintre cele mai aglomerate şi periculoase intersecții din sectorul Rîșcani, unde se întîlnesc patru artere importante, străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod şi bulevardul Moscova, au fost instalate semafoare.Pînă acum, aici era doar o simplă trecere de pietoni. Măsura are ca scop reducerea ambuteiajelor și creșterea siguranței pietonilor, într-o zonă cunoscută pentru haosul din tra
13:30
Noi reguli privind amenzile rutiere în România. Șoferii își pot pierde permisele de conducere dacă nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile.Măsura va fi aplicată automat de fisc. Aceste schimbări sînt în dezbatere publică și fac parte din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvernul de la București. Totodată, sancțiunile ar putea încura
13:00
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea Președinției # Noi.md
Începînd de astăzi, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării se află sub autoritatea Președinției, conform decretului prezidențial de promulgare a legii ce reglementează activitatea instituției, publicat în Monitorul Oficial.Noua lege are ca obiectiv consolidarea eforturilor de combatere a dezinformării, informarea corectă a publicului prin educație și creșterea rez
13:00
La finalul negocierilor de la Stockholm, Beijingul și Washingtonul au convenit asupra prelungirii cu încă 90 de zile a pauzei tarifare care expira pe 12 august.Declarația comună a părților a fost publicată de serviciul de presă al Ministerului Comerțului din China.Conform declarației, SUA și China s-au angajat să modifice modul de calcul al taxelor și să suspende aplicarea tarifelor de 24%
13:00
Lacrimi, durere și tăcere grea au cuprins astăzi Teleneștiul. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier de pe 9 august, în timp ce se îndreptau spre o misiune de salvare, au fost conduși pe ultimul drum.Cortegiul funerar, însoțit de colegi îndurerați, a pornit încet pe străzile localității, în sunetul marșului funerar și al sirenelor stinse, transmite Noi.md cu ref
13:00
Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din toamnă. Actualul lider al partidului, Boris Foca, a făcut apel către toți foștii democrați să se adune în jurul Partidul Democrat Modern și să meargă împreună în alegeri, transmi
12:30
Cristiano Ronaldo, în vîrstă de 40 de ani, și-a cerut iubita în căsătorie, Georgina Rodriguez. Fericita mireasă a anunțat acest lucru pe Instagram.Georgina, în vîrstă de 31 de ani, a publicat o fotografie cu mîna ei, cu inelul de logodnă pe degetul inelar. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris modelul, potrivit lady.mail.ru.Bijuteria cu un diamant masiv este evalu
12:30
Atenție pentru cei alergici la venin de albine/viespi: 11 persoane au făcut șoc anafilactic # Noi.md
În perioada 4-10 august curent, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14871 de chemări, notează Noi.md.Urgențe medico-chirurgicale care nu corespund criteriilor au fost – 429. După acordarea primului ajutor medical prespitalicesc, 6198 pacienți, inclusiv 1252 copii au fost transportați la spital.{{825538}}Pe parcursul săptămînii, intervenția ambulanței a fost chemată pentru pa
Acum 6 ore
12:00
Administrația Națională a Drumurilor informează că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a comunei Bahmut, raionul Călărași, notează Noi.md.Drumul de ocolire, cu o lungime totală de aproximativ 6 km, a fost dat în exploatare în decembrie 2022, iar în conformitate cu prevederile contractuale, a fost monitorizat pe parcursul perioadei de garanție de 32 de l
12:00
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente la diferite locuri de instrucție, notează Noi.md.Potrivit maiorului Ion Bădărău, comandantul contingentului KFOR-23, cei 41 de militari — bărbați si femei — execută acțiuni de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii. Instruirea se realizează în cooperare cu militari din
11:30
Unde au fugit Nesterovschi și Lozovan? Șeful IGP a numit țările ale căror frontiere deputații condamnați nu le-au traversat # Noi.md
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Avînd în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul emisiunii „Pe față”.Asemenea v
11:30
Andrei Năstase – primul candidat independent înregistrat pentru parlamentarele din 28 septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală l-a înregistrat oficial pe Andrei Năstase drept candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, înmînîndu-i legitimația de candidat.Năstase este primul independent validat în această competiție electorală și afirmă că a colectat de cîteva ori mai multe semnături decît minimul prevăzut de lege, ceea ce consideră un semn al sprijinului popular.
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în legătură cu votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md.Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, R
11:30
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat în cazul accidentului din Costești # Noi.md
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu în legătură cu accidentul produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, rănind șapte copii cu vîrste între 3 și 12 ani. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital.„Parcurile, terenurile sportive, terenurile de joacă și parcurile de distrac
11:00
Precizări despre contribuabilii, care trebuie să folosească echipamente de casă și de control # Noi.md
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să facă încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control.
11:00
La Ștefan Vodă, cresc roșii sănătoase ce ajung să cîntărească și jumătate de kilogram bucata # Noi.md
Roșiile crescute în gospodărie ajung să cîntărească și jumătate de kilogram bucata, iar aroma lor atrage mulți clienți. O femeie de 67 de ani din satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, își dedică timpul agriculturii, o pasiune moștenită din copilărie.Nadejda Bega cultivă pe cei 40 de ari de pămînt roșii, vinete și harbuji. Totul este făcut manual, cu grijă și multă răbdare."Începem lucrul d
11:00
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit noaptea trecută în satul Sadova din raionul Călărași.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe, un șopron cu mai multe bunuri vechi, precum și o casă bătrînească, care a ars complet.„A ars 5% din acoperișul casei de locuit, complet șopronul cu bunuri materiale înve
11:00
10:31 // Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30.Un bărbat de 52 ani a fost găsit decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost găsită și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost identificate.
11:00
La finele trimestrului întîi 2025, numărul total de conexiuni la Internet fix în bandă largă a atins cifra de 910,3 mii, înregistrînd o creștere anuală de 6,9%.Din acest total, 868,3 mii de conexiuni sînt realizate prin intermediul tehnologiei de acces FTTx (fibra optică), ceea ce reprezintă o majorare de 10,8% față de perioada similară a anului precedent.{{825462}}Raportul statistic privi
10:30
Incendiile de pădure din Spania au ajuns aproape de capitala Madrid.Mai exact, ard deja case în suburbia Tres Cantos.Potrivit BBC, pompierii au lucrat toată noaptea de luni, încercînd să localizeze incendiul în municipiul Tres Cantos, situat la 23 km nord de Madrid.Se așteaptă ca temperaturile extreme din Spania să se mențină cel puțin pînă miercuri. Conform prognozelor, temperatura ar
10:30
Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc, în timpul unui zbor de la São Paulo (Brazilia) către Amsterdam (Olanda). Din fericire, nimeni nu a fost rănit.„La bord a fost detectat fum din cauza unei baterii externe care a luat foc. Echipajul a intervenit prompt și a stins incendiul, urmînd toate procedurile de siguranță”, a transmis compania aeri
10:30
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului.Descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, susțin sursele PulsMedia.MD.Presa mai scrie că victima ar fi fostul judecător, Mihai Diaconu. În preajmă la cadavru a fost depistat o armă la moment de model necunoscut.
10:30
Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită # Noi.md
Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare.Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că locația de unde au fost făcute
10:30
Cernăuțeanu, despre coruperea electorală: "Nu în zadar am efectuat în ziua de joi percheziții" # Noi.md
În acest an, schemele de finanțare și corupere electorală sînt mult mai sofisticate, comparativ cu anul trecut. Declarația a fost făcută de către șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul ediției din 11 august a emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.Cernăuțeanu a precizat că nu este întîmplător faptul că cele 78 de percheziții au avut loc joi, deoarece atunci
10:30
La 34 de ani, Marina Vasilevskaia are o experiență pe care majoritatea omenirii nu o are – a văzut Pămîntul din spațiu. Originară din Minsk, după cum spune ea însăși, o fată dintr-o familie simplă, a parcurs un drum uimitor și a devenit prima femeie-cosmonaut din Belarus.Lucrînd ca însoțitoare de bord la compania aeriană „Belavia”, ea a participat la selecția pentru zborul primului cosmonaut d
10:30
Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Primăria Chișinău invită toți tinerii să participe la City Quest – Chișinău, o experiență interactivă care va transforma orașul într-un adevărat teren de aventură.Evenimentul va începe la ora 14:30, cu punctul de pornire la Centrul Municipal de Tineret Chișinău, notează Noi.md.Participanții, organizați în echipe, vor descoperi orașul natal dint
Acum 8 ore
10:00
Ministerul Justiției solicită dizolvarea a patru formațiuni politice, pe care le consideră succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023.O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru împotriva Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și a Partidului „Victorie”, transmite IPN.Cererea a fost de
10:00
Natalia Morari: „Pentru prima dată în șase ani, problema lui Plahotniuc arde foarte serios” # Noi.md
Jurnalista Natalia Morari a declarat în cadrul emisiunii MLive că, potrivit informațiilor sale „din surse sigure”, fostul ministru al justiției, Vitalie Pîrlog, care a fost arestat pe 15 iunie 2025 în Dubai și, patru zile mai tîrziu, pe 19 iunie, a fost extrădat în Franța a început să colaboreze cu ancheta și toate declarațiile care le dă se referă la fugarul om de afaceri Vlad Plahotniuc.„Pri
09:30
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității etice și financiare în cazul lui Victor Muntean, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și în privința procurorului din aceeași instituție, Gheorghe Caragia.În urma analizei, Comisia a constatat că ambii procurori corespund criteriilor de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a emis cîte
09:30
Un carusel s-a prăbuşit în satul Costeşti, raionul Ialoveni. Poliția a inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Caruselul din satul Costeşti s-a prăbușit cînd în el se aflau mai mulţi copii. Cinci dintre minori au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale."Îl demontăm. A cedat un ţăruş de la carusel şi deja s-a întîmplat acest incident", a
09:30
Reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică (INSP) sînt cu ochii pe motociclişti după ce, săptămîna trecută, s-au produs 14 accidente rutiere, cu implicarea acestora.De la începutul anului şi pînă în prezent, 15 motociclişti şi-au pierdut viaţa în cele 196 de accidente rutiere care s-au produs în Republica Moldova. Numărul tragediilor a crescut cu 13 la sută comparativ cu per
09:00
Comisia Electorală Centrală a recepționat pe 11 august, cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic, pentru alegerile din 28 septembrie 2025.Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” a depus lista cu 107 candidați, Blocul Electoral „ALTERNATIVA” – li
09:00
În prima etapă a concursului de admitere în colegiile și centrele de excelență din țară au fost depuse peste 10 mii de dosare.Cele mai solicitate programe de studii sînt în domeniile IT și medical, unde, pentru unele specialități, concurența a ajuns pînă la trei candidați pe un loc, transmite IPN.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, dintre dosarele depuse, 386 vizează programe
08:30
Cancelaria de Stat a anunțat concurs pentru ocuparea postului de director general al Biroului Național de Statistică.Pot depune dosare cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare în statistică, sociologie, economie sau tehnologii informaționale, care au cel puțin 5 ani de experiență în domeniul statisticii și minimum 3 ani în funcții de conducere.Alte condiții includ cunoașterea limb
08:30
Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunile din iunie și iulie vor putea susține probele încă o dată, în perioada 12–15 august.Examenele se vor desfășura în centrele raionale și municipale, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 20 august.În sesiunea de bază, rata de promovare a fost de 88,78%, în scădere față de 94,9% anul trecut. La sesiunea suplimenta
Acum 12 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 august — a 224-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 141 de zile..Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Sila, Silvan şi cei împreună cu dînşiiCe se sărbătorește în lume:
07:30
Există mai multe boli care pot fi transmise prin alimente, așa că trebui să fim foarte atenți. Printre acestea se numără salmoneloza, infecția cu E.coli și listerioza. InfoCons a relatat care sînt principalele simptome ale acestora."Ce boli pot fi transmise prin alimente? Bolile transmise prin alimente sînt cauzate de ingestia de alimente sau băuturi contaminate cu microorganisme patogene, tox
