Evghenia Guțul și Svetlana Popan, condamnate la ani grei de închisoare pentru implicare în rețele de bani iliciți și organizarea protestelor plătite

06:50

Astăzi, Leii sunt favorizați de astre și pot avea parte de succes, recunoaștere sau noroc, în timp ce Peștii se pot simți confuzi sau puși în fața unor dileme emoționale. ... Post-ul Horoscopul zilei de 12 august 2025: Leul strălucește, Peștii sunt confuzi! Ce ți-au pregătit astrele azi apare prima dată în Unica.md.