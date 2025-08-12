A avut loc recepția finală a șoselei de centură din ...
InfoMarket, 12 august 2025 14:10
A avut loc recepția finală a șoselei de centură din ...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 15 minute
14:10
A avut loc recepția finală a șoselei de centură din ...
14:10
Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de modificare ...
14:10
Termoelectrica lansează un proiect de anvergură pentru ...
Acum 4 ore
10:40
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele ...
Acum 24 ore
18:20
Cabinetul de Miniștri desfășoară o politică externă ...
18:20
AIPA a aprobat în ultima săptămână, între 4 și 8 august, ...
18:20
Trei localități din Moldova vor primi finanțare pentru ...
14:30
Plata cu cardul accelerează creșterea comerțului online ...
14:30
În Moldova, inflația în ianuarie-iulie 2025 a fost ...
14:30
BNM și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ...
Ieri
12:40
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare aferente ...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Serviciul hidrometeorologic din Moldova a primit echipamente ...
18:40
Moldova și Danemarca vor semna un memorandum de cooperare ...
18:40
Necrolog. A decedat Corneliu Dodu ...
17:00
NBM a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru ...
14:00
Serviciul vamal studiază posibilitatea extinderii sistemului ...
14:00
Bulgaria este al șaselea partener economic al Moldovei ...
14:00
Inflația anuală în Moldova a fost de 8,2% în iunie, ...
7 august 2025
17:10
Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă! ...
15:20
Entrepreneurs of Moldova received 81.1 million lei ...
14:20
Încă 9500 de familii din Moldova vor primi, în cadrul ...
14:20
Între ianuarie și iulie 2025, antreprenorii din Moldova ...
14:20
Guvernul Moldovei va aloca aproape 3 milioane de lei ...
6 august 2025
18:30
Alte 8 companii au fost incluse în lista întreprinderilor ...
18:30
Șapte companii din sectorul energetic din Moldova au ...
18:30
Guvernul Moldovei a aprobat Programul de stat pentru ...
14:00
Încă 5 farmacii rurale s-au deschis în cadrul proiectului ...
14:00
Foaia de parcurs pentru aprovizionarea durabilă cu ...
14:00
Ministerul Sănătății a elaborat Programul național ...
12:20
Orange Moldova accelerează tranziția către un model ...
5 august 2025
18:10
Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietăți Publice ...
18:10
Agenția de Investiții din Moldova a început pregătirile ...
18:10
În Moldova a fost anunțată prima licitație pentru proiectarea ...
17:00
„GUGA GAGA”: Povestea jucăriilor cu grijă pentru noile ...
14:00
Moldova și Emiratele Arabe Unite intenționează să extindă ...
14:00
Moldova a obținut dreptul de a exporta castraveți și ...
14:00
Aeroportul Eugen Doga din Chișinău investește peste ...
12:30
Șase instituții din Republica Moldova, printre care ...
4 august 2025
18:30
În Moldova, începând cu 4 august, a fost reluat traficul ...
18:30
Energocom va colabora cu Moldovagaz în domeniul furnizării ...
18:30
Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici și ...
17:50
Start înscrieri: maib lansează ediția a V-a a programului ...
14:20
Serviciul Fiscal de Stat a stabilit sectoarele care ...
14:20
De la începutul anului, Serviciul Vamal a transferat ...
14:20
ANRE a revocat licența acordată Moldovagaz pentru furnizarea ...
14:20
De la 1 august au intrat în vigoare noile taxe vamale ...
1 august 2025
18:40
Veaceslav Ioniță: Scăderea volumului depozitelor persoanelor ...
18:40
În Moldova se lansează un proiect de reabilitare energetică ...
18:40
Începând cu 1 august au fost eduse tarifele la energia ...
14:20
Compania Kronaero prestează, din 1 august, servicii ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.