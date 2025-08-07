Încă 9500 de familii din Moldova vor primi, în cadrul ...
InfoMarket, 7 august 2025 14:20
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 5 minute
14:20
14:20
Între ianuarie și iulie 2025, antreprenorii din Moldova ...
14:20
Guvernul Moldovei va aloca aproape 3 milioane de lei ...
Acum 24 ore
18:30
Alte 8 companii au fost incluse în lista întreprinderilor ...
18:30
Șapte companii din sectorul energetic din Moldova au ...
18:30
Guvernul Moldovei a aprobat Programul de stat pentru ...
Ieri
14:00
Încă 5 farmacii rurale s-au deschis în cadrul proiectului ...
14:00
Foaia de parcurs pentru aprovizionarea durabilă cu ...
14:00
Ministerul Sănătății a elaborat Programul național ...
12:20
Orange Moldova accelerează tranziția către un model ...
5 august 2025
18:10
Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietăți Publice ...
18:10
Agenția de Investiții din Moldova a început pregătirile ...
18:10
În Moldova a fost anunțată prima licitație pentru proiectarea ...
17:00
„GUGA GAGA”: Povestea jucăriilor cu grijă pentru noile ...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Moldova și Emiratele Arabe Unite intenționează să extindă ...
14:00
Moldova a obținut dreptul de a exporta castraveți și ...
14:00
Aeroportul Eugen Doga din Chișinău investește peste ...
12:30
Șase instituții din Republica Moldova, printre care ...
4 august 2025
18:30
În Moldova, începând cu 4 august, a fost reluat traficul ...
18:30
Energocom va colabora cu Moldovagaz în domeniul furnizării ...
18:30
Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici și ...
17:50
Start înscrieri: maib lansează ediția a V-a a programului ...
14:20
Serviciul Fiscal de Stat a stabilit sectoarele care ...
14:20
De la începutul anului, Serviciul Vamal a transferat ...
14:20
ANRE a revocat licența acordată Moldovagaz pentru furnizarea ...
14:20
De la 1 august au intrat în vigoare noile taxe vamale ...
1 august 2025
18:40
Veaceslav Ioniță: Scăderea volumului depozitelor persoanelor ...
18:40
În Moldova se lansează un proiect de reabilitare energetică ...
18:40
Începând cu 1 august au fost eduse tarifele la energia ...
14:20
Compania Kronaero prestează, din 1 august, servicii ...
14:20
Schimburile comerciale dintre Moldova și Cehia au crescut ...
14:20
MIA Plăți Instant sunt acum disponibile pentru plata ...
12:20
Ghidarea în carieră – un sprijin real pentru tinerii ...
31 iulie 2025
18:10
Comisia Europeană a stabilit data de 12 octombrie pentru ...
18:10
Startup Moldova, cu sprijinul Germaniei, lansează Diaspora ...
18:10
BERD a anunțat o licitație pentru construirea liniei ...
18:10
ODA: Alte 66 de companii din Moldova au primit granturi ...
15:00
Vocea clienților maib - la baza creării de experiențe ...
30 iulie 2025
18:50
Veaceslav Ioniță: Efectul total al turismului medical ...
18:50
Traficul de pasageri al aeroportului din Chișinău a ...
18:50
Alexander Picker: Băncile ar trebui să analizeze cu ...
18:50
În sistemul de plăți instant MIA va apărea funcția ...
18:50
Deficitul bugetului de stat al Moldovei a constituit, ...
15:20
De la 1 ianuarie 2026, Moldova va putea participa parțial ...
15:20
Din 15 august începe o nouă etapă de depunere a cererilor ...
15:20
Până la sfârșitul anului 2025, Guvernul va continua ...
10:50
Moldindconbank prezintă rezultatele semestrului I 2025: ...
10:00
Moldova, în centrul atenției internaționale prin documentarul ...
29 iulie 2025
18:20
CCI a început verificarea conformității partenerilor ...
18:20
Comisia Economică Europeană a ONU a numit Moldova un ...
