Washingtonul amână aplicarea tarifelor de până la 145% pentru mărfurile chinezești
Radio Moldova, 12 august 2025 07:50
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni, 11 august, un decret prin care amână cu 90 de zile aplicarea noilor tarife pentru mărfurile importate din China, transmite CNBC, citând un reprezentant al Casei Albe.
• • •
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
„Bazar Diplomatic”, ajuns la a cincea ediție, organizat pentru prima dată la Chișinău sub egida ambasadelor R. Moldova și României în Belgia # Radio Moldova
Un eveniment inedit, ajuns la a cincea ediție la Bruxelles, a fost organizat în premieră la Chișinău. Vorbim despre „Bazar Diplomatic", desfășurat sub egida Ambasadelor Republicii Moldova și ale României în Belgia. Ideea proiectului este de a fi o punte de legătură între diaspora și cei mai valoroși oameni din toate domeniile de acasă, atât din Republica Moldova, cât și din România.
07:20
„Planul european de pace”: este oare Zelenski gata să cedeze teritoriile deja ocupate de ruși? # Radio Moldova
În urma unor presiuni intense, Donald Trump a acceptat organizarea unui „summit virtual”, prin conferință video, cu cei 27 de lideri ai UE, miercuri, 13, înainte de întâlnirea sa față în față din Alaska cu Putin. Pentru moment, nimic nu este clar, dar liderii UE au insistat din nou ca și Kievul să fie parte la negocierile americano-ruse. Ba chiar, vicepreședintele american JD Vance a dat asigurări că Statele Unite lucrează la „programarea” unei întâlniri între Donald Trump și omologii săi Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Acum 12 ore
22:30
Relația dintre România și Republica Moldova se consolidează ca un model de parteneriat strategic, acoperind dimensiuni esențiale - politică, economică, educațională și de securitate. În pofida alternanței de putere de la București, România rămâne un actor previzibil și de încredere pentru Chișinău. Politologul Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că prezența constantă a președintelui român Nicușor Dan peste Prut denotă că dânsul „are o prioritate clară – Republica Moldova”, fapt ce contribuie la consolidarea încrederii între cele două state.
22:00
Autoritățile de la Chișinău îi caută pe Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Cernăuțeanu: Federația Rusă a lăsat cererea IGP fără răspuns # Radio Moldova
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Având în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul emisiunii „Pe față”, de la Moldova1.
21:50
Artiom Livădari a revenit acasă după triumful la Jocurile Mondiale: pe podium, moldoveanul a devansat sportivi din Statele Unite ale Americii și China # Radio Moldova
După muncă și răsplată. Luptătorul de Muay Thai Artiom Livădari a avut parte de o primire specială la revenirea în Republica Moldova. Sportivul de 23 de ani a triumfat la Jocurile Mondiale în proba de box tailandez, iar la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost întâmpinat cu aplauze și flori.
21:30
„Trebuie să puneți capăt acestui război”: Președintele american se așteaptă la o întâlnire constructivă cu Putin, în Alaska # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina, informează AFP.
21:30
Maia Sandu subliniază importanța păcii juste în Ucraina și salută reconcilierea din Caucazul de Sud mediată de SUA # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat progresele recente în procesul de reconciliere din Caucazul de Sud, mediate de președintele american Donald Trump. Șefa statului a evidențiat, totodată, importanța asigurării unei păci juste și durabile în Ucraina și în întreaga regiune.
21:00
Armenia și Azerbaidjanul au publicat luni, 11 august, textul unui acord de pace mediat de SUA, angajându-se să-și respecte reciproc integritatea teritorială și să pună capăt oficial unui conflict de aproape patru decenii.
20:50
Armata Națională, proiecte comune cu Garda Națională a Carolinei de Nord: cooperare pentru promovarea valorilor democratice și menținerea păcii # Radio Moldova
Garda Națională a Carolinei de Nord va continua colaborarea cu Armata Națională a R. Moldova pentru promovarea valorilor democratice și menținerea păcii, au convenit luni, 11 august, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și generalul-maior Marvin T. Hunt, conducătorul delegației Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, aflate în vizită la Chișinău. La discuții a participat și Însărcinatul cu Afaceri ad interim al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
20:10
Garda Națională a Carolinei de Nord a vizitat Ministerul Apărării: Nosatîi a abordat colaborarea militară cu delegația americană # Radio Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a avut luni, 11 august, o întrevedere importantă cu delegația Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, condusă de generalul-maior Marvin T. Hunt. La discuții a participat și însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
20:00
ELECTORALA 2025 // Încă două blocuri și un partid au depus cereri la CEC pentru participare la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat luni, 11 august, cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
19:10
Zaporojie și Donețk, vizate de bombardamente rusești: civili răniți și distrugeri majore # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra regiunilor Donețk și Zaporojie, provocând incendii, pagube semnificative și peste 20 de răniți, inclusiv în urma bombardamentelor asupra unor clădiri rezidențiale și spitalicești. Salvatorii continuă operațiunile de stingere și căutare a victimelor sub dărâmături, în timp ce autoritățile ucrainene cer sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului.
Acum 24 ore
18:30
Primul tur al admiterii, încheiat: doar 1.000 de locuri rămase în colegii și centre de excelență # Radio Moldova
Doar 1.000 de locuri mai sunt disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Estimările au fost făcute după încheierea primului tur al concursului de admitere, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august. Cele mai solicitate specialități au fost în domeniile IT, Medicină și Educație.
18:30
ELECTORALA 2025// Listele electorale cresc: CEC a recepționat noi candidaturi pentru parlamentare # Radio Moldova
Luni, 11 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a primit cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
18:30
Val de atacuri coordonate din partea Rusiei asupra Republicii Moldova: recomandările autorităților # Radio Moldova
Republica Moldova a fost și astăzi ținta unui val coordonat de acțiuni de interferență din partea Federației Ruse – de la declarații manipulatorii, până la atacuri cibernetice sau apeluri la mobilizare stradală. Au fost folosite cel puțin șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, descrise recent de președinta Maia Sandu. Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru ca alegerile parlamentare din toamnă să se desfășoare democratic, transparent și conform legii.
18:20
Gestionare irațională a pesticidelor, în mai multe regiuni din R. Moldova: pericolele, explicate de specialiști # Radio Moldova
Pesticidele reprezintă o amenințare pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, dacă nu sunt utilizate corect. În Republica Moldova, peste două mii de tone de pesticide sunt utilizate anual pentru a proteja plantele de dăunători. În ciuda utilității, acestea pot afecta calitatea apei și a solului, cu efecte negative asupra ecosistemelor.
17:50
Ministerul Justiției solicită Curții de Apel dizolvarea a patru entități politice, succesoare ale Partidului „Șor” # Radio Moldova
Patru partide politice din Republica Moldova – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – ar putea fi dizolvate, după ce Ministerul Justiției a cerut în instanță constatarea lor ca succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Cererea a fost depusă luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, în urma unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 21 iulie.
17:50
17:50
17:00
Analistul Alexandr Smotrov a comentat reacțiile internaționale la arestarea Evgheniei Guțul # Radio Moldova
Arestarea și condamnarea ulterioară a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au stârnit reacții în mai multe țări, inclusiv în Turcia. Interesul Ankarei este explicat prin legăturile culturale, istorice și lingvistice dintre Găgăuzia și popoarele turcice. Despre aceasta a declarat, în cadrul emisiunii SCANER de la Moldova 1, analistul Global Counsel Alexandr Smotrov.
17:00
Poliția: Plățile promise pentru proteste sunt ilegale. Expert: „Sumele anunțate de Șor sunt nerealiste și imposibil de susținut” # Radio Moldova
Poliția Republicii Moldova avertizează că ofertele de plată a unor sume de bani pentru participarea la proteste reprezintă o încălcare gravă a legii și pot atrage răspunderea penală. Mesajul vine după ce fugarul condamnat Ilan Șor a anunțat pe rețelele sociale că ar plăti 3.000 de dolari lunar celor care vor protesta împotriva guvernării în Piața Marii Adunări Naționale.
16:10
Mai mulți copii au ajuns la spital după ce un carusel s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni # Radio Moldova
Cinci copii au fost transportați la spital în seara zilei de duminică, 10 august, după ce un carusel în care se distrau s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni.
16:10
Un nou sezon al emisiunii PE FAȚĂ. Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, protagonistul primei ediții # Radio Moldova
Emisiunea „Pe Față” revine cu un nou sezon. Invitatul ediției de astăzi este Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Coruperea electorală, dezinformarea, dar și măsurile pentru combaterea acestor fenomene, sunt subiectele centrale ale discuției cu gazda emisiunii, Lucia Vieru, și alți patru jurnaliști de la instituții media diferite.
16:00
Troleibuze electrice „Made in Moldova”. Când vor apărea primele unități fabricate în țara noastră # Radio Moldova
Primele troleibuze electrice asamblate integral în Republica Moldova ar putea ieși pe linia de fabricație chiar în această toamnă, odată cu finalizarea primei etape a lucrărilor de construcție a noii fabrici din comuna Trușeni. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Viorica Beregoi, într-un interviu pentru Teleradio-Moldova.
15:20
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, orchestrat din afară: STISC suspectează angajați implicați în acțiuni de sabotaj # Radio Moldova
Mai mulți angajați ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) sunt suspectați de complicitate la tentative de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice guvernamentale din R. Moldova. Aceștia urmează a fi suspendați din funcție, pe perioada anchetei de serviciu.
15:20
Investiții pentru un viitor mai bun în satul Negrea: a fost amenajat un teren de sport, urmează a fi construită scena de vară # Radio Moldova
Satul Negrea din raionul Hîncești prinde viață datorită investițiilor care contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale și susțin inițiativele antreprenoriale. Un teren modern de joacă și sport în aer liber a fost deja amenajat, iar în curând va fi construită și o scenă de vară. Aceste proiecte nu doar îmbunătățesc condițiile de trai, ci stimulează și activitatea economică locală, oferind locuitorilor oportunități reale de a-și dezvolta afacerile.
14:50
Aleșii locali cer Guvernului soluții diversificate, astfel încât cetățenii să simtă mai bine beneficiile reformei administrativ-teritoriale # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova, prin mecanismul amalgamării voluntare a localităților, se confruntă cu un interes scăzut din partea multor primării. Autoritățile locale cer soluții diversificate și îndeamnă guvernarea să asigure condiții mai bune, pentru ca cetățenii să simtă direct beneficiile acestei reforme.
14:50
Un caruselul din raionul Ialoveni s-a prăbușit: mai mulți copii, transportați la spital după incident # Radio Moldova
Cinci copii au fost transportați la spital în seara zilei de duminică, 10 august, după ce un carusel în care se distrau s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni.
14:30
Europa insistă pe participarea Kievului în negocierile de pace; șefa diplomației UE convoacă miniștrii # Radio Moldova
Europa insistă ca negocierile pentru pace în Ucraina să nu aibă loc fără participarea Kievului și a țărilor europene. Totodată, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, convoacă luni, 11 august, miniștrii de externe ai UE pentru a discuta următorii pași privind Ucraina.
13:50
„O pace justă pentru Ucraina este o garanție de securitate și pentru R. Moldova”: avertismentele analiștilor înaintea reuniunii Trump–Putin # Radio Moldova
Orice concesie teritorială, convenită la summitul programat să aibă loc pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO, avertizează experții din regiunea Mării Negre.
13:40
Zimbru Chișinău este pe val în campionatul intern! „Galben-verzii” au obținut a treia victorie consecutivă în prima divizie moldovenească de fotbal # Radio Moldova
Zimbru a învins campioana în exercițiu, Milsami Orhei, cu scorul de 2-1. Echipa din capitală a deschis scorul în minutul 19 prin Denis Kozlovski, dar Milsami Orhei a egalat peste 5 minute prin Andrei Cobeț. „Galben-verzii” au marcat golul 2 după pauză. A marcat Vladimir Fratea.
13:30
Consiliul Atlantic va monitoriza alegerile din R. Moldova: Acțiuni coordonate împotriva surselor de dezinformare digitală # Radio Moldova
Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi atent monitorizată printr-un efort comun al organizațiilor coordonate de Laboratorul de Criminalistică Digitală al Consiliului Atlantic, a declarat, într-un interviu pentru Moldova 1, Saman Nazari, cercetător principal în domeniul combaterii dezinformării în cadrul organizației non-guvernamentale „Alliance 4 Europe” (Alianța pentru Europa). Potrivit expertului, Republica Moldova este și va continua să reprezinte ținta atacurilor hibride din partea Federației Ruse, după modelul tehnicilor de dezinformare identificate în alegerile recente din mai multe țări europene.
13:20
Crimă în raionul Cahul: un adolescent, plasat în arest preventiv pentru uciderea cu cruzime a unui copil # Radio Moldova
Un adolescent de 17 ani, bănuit de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, informează Procuratura Cahul.
13:20
„O pace justă pentru Ucraina este o garanție de securitate pentru Republica Moldova” – avertismentele analiștilor înaintea reuniunii Trump–Putin # Radio Moldova
Summitul programat pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, prima întrevedere la acest nivel de la începutul invaziei ruse în Ucraina, stârnește îngrijorări majore în rândul experților din regiunea Mării Negre. Ei avertizează că orice concesie teritorială ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO.
13:00
R. Moldova condamnă dezinformările Rusiei privind o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile din toamnă # Radio Moldova
Autoritățile R. Moldova resping acuzațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, vizavi de o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), declarațiile respective reprezintă „manevre ale războiului informațional” dus de Federația Rusă împotriva R. Moldova.
13:00
12:30
Sprijinul financiar de câte 1.000 de lei, destinat elevilor din clasele primare și gimnaziale, direct pe card: pașii care trebuie întreprinși # Radio Moldova
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I - IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
12:20
11:50
Portarul moldovean Denis Rusu și-a adus din plin contribuția la victoria repurtată de Unirea Slobozia pe terenul campioanei României. Într-o partidă din etapa a cincea a Superligii, echipa din județul Ialomița a învins cu 1:0 în deplasare pe FCSB.
11:40
O femeie de 71 de ani a decedat luni, 11 august, într-un accident rutier produs pe șoseaua Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani. Victima traversa drumul în apropierea unei treceri pentru pietoni, în momentul în care a fost lovită de un automobil de model „Peugeot”.
11:30
11:20
A lăsat „BMW”-ul la spălătorie și s-a trezit cu mașina „curățată” de bunuri: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală unde lucra și a furat bunuri din interiorul mașinii.
11:00
Subvențiile pentru sectorul ovin și caprin: AIPA a virat primele 10 milioane de lei pe conturile crescătorilor de animale # Radio Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început plata subvențiilor pentru crescătorii de ovine și caprine, la doar trei zile după încheierea apelului de depunere a cererilor. Până acum, 10 milioane de lei au ajuns pe conturile beneficiarilor, a anunțat directorul adjunct al instituției, Diana Coșalîc.
10:20
Una dintre cele mai promițătoare fotbaliste din Republica Moldova, Polina Mazur, are doar 15 ani, dar deja marchează goluri pe bandă rulantă. Nu toți știu, însă, că primul ei gen de sport practicat a fost taekwondo-ul, ceea ce a ajutat-o să-și formeze abilități utile și pe terenul de fotbal.
10:10
Tineri din R. Moldova, discuții la o școală de vară despre provocările din domeniul securității cibernetice # Radio Moldova
Securitatea cibernetică și combaterea dezinformării devin tot mai relevante în actualul context global. În acest sens, 20 de elevi și studenți au participat la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Alături de experți, au discutat, la Școala de Vară „Securitate și Reziliență în Era Digitală”, despre provocările în materie de securitate: de la atacuri cibernetice și răspândirea informațiilor false, până la securitatea energetică și cooperarea internațională.
10:10
Revista presei internaționale // La întâlnirea cu Trump, Putin nu va face concesii pentru încheierea păcii; Rusia încalcă angajamentele față de Iran # Radio Moldova
Presa internațională urmărește cu atenție evoluțiile legate de negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean înaintea unei întâlniri directe între președinții Statelor Unite și Rusiei, programată la sfârșitul acestei săptămâni în Alaska. Mai multe publicații scriu despre valurile de căldură care intensifică incendiile de vegetație din Europa. Totodată, agențiile internaționale de presă relatează că Japonia este zguduită de moartea a doi boxeri tineri, răniți în lupte din cadrul aceleiași gale, ceea ce a determinat autoritățile să reducă durata meciurilor oficiale.
10:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri, 15 august, la summitul din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, la cererea europenilor, a anunțat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, citat de Inquirer. Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin, subliniind că președintele american „a exercitat o presiune incredibilă” asupra Moscovei.
09:50
Revista presei // Nicușor Dan, în vizită privată în R.Moldova; Protest cu plată în fața Penitenciarului nr. 13 # Radio Moldova
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm detalii despre vizita privată, efectuată în Republica Moldova de președintele României, Nicușor Dan. Presa are în vizor și un nou protest cu participanți plătiți, desfășurat în preajma Penitenciarului nr. 13, în sprijinul bașcanei găgăuze, Evghenia Guțul.
09:30
Impozite cu aproape 50% mai mari, calculate la zeci de clinici stomatologice supuse controalelor fiscale # Radio Moldova
Cifră de afaceri mai mică, dar impozite mai mari achitate la stat. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a verificat sistematic, pe parcursul ultimului an, 31 de clinici stomatologice din R. Moldova și a reușit să preîntâmpine cazuri de fraudare a bugetului de stat.
