Un bărbat în stop cardio-respirator, resuscitat de două echipe de la Urgențe: Medicii au reușit să îl readucă la viață

Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a adresat un mesaj de susținere primarului de Stăuceni, după incidentul din noaptea de 9 spre 10 august, când locuința sa a fost vizată de un atac cu dispozitiv exploziv. „Persoane necunoscute, răufăcători, dar mai bine spus nișe mizerii au încercat să arunce un explozibil în ograda primarului, colegului meu Alexandru Vornicu. Cineva încearcă să ne întoarcă în anii '90, în anii banditismului”, a spus ministrul, într-un video postat pe rețele.