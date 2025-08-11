Liceele din capitală, asaltate de elevi: Peste 1700 de cereri, depuse în etapa a II-a a admiterii. Pavaloi: Sunt cu 390 mai multe decât locurile disponibile
UNIMEDIA, 11 august 2025 18:10
Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că a doua etapă de înmatriculare în liceele din capitală s-a încheiat.
Acum 15 minute
18:10
Acum 30 minute
18:00
Exclusiv: Primii 5 candidați pe lista Mișcării Respect Moldova. Marian Lupu, sub numărul 1, urmat de foști judecători, deputați și miniștri # UNIMEDIA
Și Partidul Mișcarea Respect Moldova își prezintă astăzi lista de candidați pentru funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie 2025, la Comisia Electorală Centrală. Marian Lupu, liderul formațiunii, este sub numărul 1. Vezi cine urmează.
18:00
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas: Cu ce a greșit Emmanuel Macron # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că a subminat negocierile dintre Israel şi Hamas, susţinând că anunţul privind recunoaşterea statului palestinian a „recompensat” gruparea teroristă, oferindu-i ocazia să „clameze victoria”, scrie digi24.ro.
Acum o oră
17:30
Fonduri COVID pentru cluburi de swingeri, iahturi și solarii. Guvernul Tusk, prins în capcana propriei transparențe # UNIMEDIA
O inițiativă menită să demonstreze transparența guvernului condus de Donald Tusk s-a transformat într-un veritabil coșmar politic: publicarea listei beneficiarilor fondurilor europene destinate relansării economice post-COVID a scos la iveală proiecte greu de justificat – de la iahturi și baruri cu vodcă până la un club pentru swingeri, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
17:20
(video) „Eu nu mai pot avea copii”: Katy Black a izbucnit pe rețele, după ce haterii au invadat-o cu întrebări despre o eventuală sarcină # UNIMEDIA
Bloggerița Katy Black, care este mama a 4 băieți, a izbucnit pe rețele după ce haterii au invadat-o cu mesaje despre o eventuală sarcină. „Vreau să ies aici oficial ca să vă spun cu gura mea că eu nu mai pot să am copii și lăsați-mă o dată în pace”, a spus influencerița.
16:50
(video) Trei cazuri de rujeolă, 3 de tuberculoză și noi infectări de Covid-19 în capitală. Bolocan: Nu închidem lumea în casă. Situația e sub control # UNIMEDIA
Șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, anunță că au fost confirmate prin analize de laborator trei cazuri de rujeolă – doi copii și un adult. Totodată, au fost raportate și câteva cazuri de Covid-19.
16:50
(video) Imagini cu impact emoțional: Momentul în are caruselul pentru copii se prăbușeste în timp ce se rotea, la Costești # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini cutremurătoare care surprind exact momentul în care un caruselul pentru copii s-a prăbușit în timpul funcționării, în cadrul evenimentului „Ziua Diasporei”, organizat în satul Costești, raionul Ialoveni.
16:40
Incidentul grav de la Costești, cu prăbușirea caruselului cu copii, a avut loc la „Ziua Diasporei”, organizată de Primărie: Poliția a pornit un proces penal # UNIMEDIA
Caruselul care s-a prăbușit la Costești, rănind mai mulți copii, a fost amplasat la evenimentul „Ziua Diasporei 2025”, organizat de primăria locală. Poliția a pornit un proces penal.
16:30
Kate Middleton nu mai este cel mai îndrăgit membru al familiei regale britanice: Cine i-a luat locul # UNIMEDIA
O schimbare neașteptată a avut loc în clasamentul popularității Familiei Regale Britanice! Kate Middleton, care ani la rând a fost favorita incontestabilă a publicului, se află acum pe locul doi, scrie protv.ro.
Acum 4 ore
16:20
MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși despre intențiile de „falsificare a votului prin diasporă” la parlamentare: „Manevre ale războiului informațional” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. „Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”, menționează responsabilii MAE.
16:10
Motivul pentru care summitul Trump-Putin va fi ținut în Alaska. „Este un loc absolut logic” # UNIMEDIA
Consilierul președintelui rus Vladimir Putin pentru afaceri externe, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este un loc „absolut logic” pentru summitul ruso–american programat vineri, 15 august, comparând traversarea strâmtorii Bering, care separă cele două țări, cu o simplă deplasare, scrie adevărul.ro.
16:00
16:00
Atac cibernetic asupra statului, organizat de „un actor străin”: STISC a suspendat din funcție mai mulți angajați, suspectați de complicitate # UNIMEDIA
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a inițiat o investigație privind un atac cibernetic organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. În paralel, a fost deschisă o anchetă, vizând mai mulți angajați suspectați de complicitate, care au fost suspendați din funcție pe durata verificărilor.
15:50
„Pagină de 16 mii € dispărută peste noapte”. Stamate cere anchetă pe sponsorizarea „materialelor false împotriva sa și a opoziției”: Nu o să închidem ochii # UNIMEDIA
Deputata Olesea Stamate afirmă că a solicitat Procuraturii, Poliției și Comisiei Electorale Centrale (CEC) să investigheze cine a sponsorizat materiale false împotriva sa și a opoziției, desfășurate prin pagina „Moldova Stat Liber”, care ar fi atribuită unui ONG inexistent.
15:30
Azerbaidjanul amenință că va înarma Ucraina din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # UNIMEDIA
Guvernul de la Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției de a furniza arme uneia din beligerante dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere în Ucraina, a relatat duminică publicația azeră Caliber.Az, citând surse anonime, relatează Kyiv Independent, citat de adevarul.ro.
14:50
14:40
(video) Fugarul Ilan Șor promite salarii grase celor care vor ieși la proteste non-stop în fața Guvernului: 3000 de dolari lunar voi transfera la fiecare # UNIMEDIA
Oligarhul fugar Ilan Șor a îndemnat moldovenii să participe la un protest nelimitat în Piața Marii Adunări Naționale, începând de sâmbătă, ora 15:00. Totodată, acesta a promis că va plăti câte 3000 de dolari lunar fiecărei persoane care va lua parte zilnic la manifestație.
14:30
(video) Ședința Primăriei: Ion Ceban a cerut să fie organizate ședințe în școli, de la 1 septembrie, pentru a preveni bullying-ul # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi, 11 august, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 5 subiecte.
Acum 6 ore
14:20
Incident grav la Costești: Șapte copii au fost răniți după ce un carusel s-a prăbușit. Cinci micuți, spitalizați # UNIMEDIA
Incindet grav la un carusel din Costești. Potrivit informațiilor, șapte copii au fost răniți după ce un carusel pe lanțuri s-a prăbușit. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital.
14:10
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales astăzi în unanimitate patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare cu o experiență solidă în domeniul pe care îl va coordona, se arată într-un comunicat al formațiunii.
14:00
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Fâșia Gaza. Israelul susține că un reporter era „liderul unei celule teroriste” # UNIMEDIA
Cinci jurnaliști, angajați ai postul de televiziune Al Jazeera, au murit în urma unui atac israelian asupra unui cort media amplasat în fața spitalului al-Chifa din orașul Gaza. Armata israeliană a recunoscut că l-a vizat pe unul dintre ei, reporterul Anas al-Sharif, pe care l-a calificat drept „terorist”. Al Jazeera a făcut tragicul anunț duminică, 10 august, scrie adevarul.ro.
13:50
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # UNIMEDIA
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII” privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru” a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor”, a declarat partidul condus de economistul Denis Roșca, autorul a numeroase proiecte pentru dezvoltarea Moldovei.
13:50
Fără Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la Balonul de Aur 2025: Cine sunt fotbaliştii nominalizaţi # UNIMEDIA
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost dezvăluite joi, 7 august. Acordat pentru prima dată în 1956, Balonul de Aur este atât denumirea premiului oferit celor mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin, cât și a ceremoniei anuale care celebrează performanțele remarcabile din lumea fotbalului. Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo nu sunt, nici anul acesta, pe listă, scrie Olympics, citat de presa română.
13:40
„I-a permis lui Putin să treacă linia roșie”: Strategia lui Donald Trump față de Rusia dezbină Congresul SUA # UNIMEDIA
Doi senatori american au exprimat viziuni opuse cu privire la politicii lui Trump față de Ucraina, scoțând în evidență dezbaterea mai largă în legătură cu modalitatea cea mai potrivită prin care se poate încheia pacea: sancțiuni dure sau în diplomație neconvențională, scrie adevarul.ro.
13:30
Transportatorii au contestat în instanță amenzile aplicate după protestul la Delegația UE: „Poliția nu servește legii și societății” # UNIMEDIA
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul Național de Securitate Publică de acțiuni represive și ilegale împotriva șoferilor care au participat la protestul din 22 iulie, susținând că aceștia au fost amendați abuziv imediat după manifestație. APOTA anunță că a acordat asistență participanților, iar o bună parte dintre procesele-verbale contravenționale întocmite au fost deja contestate în instanțele de judecată.
13:10
A dispărut în apele Nistrului: Salvatorii caută de ieri un tânăr de 29 de ani, care a intrat în râu și nu a mai ieșit # UNIMEDIA
Un tânăr de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru. Potrivit presei din regiune, incidentul a avut loc pe data de 10 august.
13:10
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 11 august, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
13:00
(video) „Colet muzical” plin cu droguri de 2,5 mil. lei, ridicat în capitală: Narcoticele au fost trimise din Spania # UNIMEDIA
Doi bărbați au fost reținuți la Chișinău după ce au primit un colet cu peste 2,4 kilograme de droguri aduse din Spania. Substanțele erau ascunse într-o boxă muzicală și urmau să fie vândute prin aplicația Telegram. Valoarea drogurilor depășește 2,5 milioane de lei, anunță oamenii legii.
12:50
12:40
(video) Fiica Irinei Vlah, reținută de poliție cu tot cu ziarele partidului și corturi. Topal: Continuă abuzurile împotriva Inimii Moldovei # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” denunță abuzuri din partea organelor de drept și anunță că fiica Ir9inei Vlah, lidera formațiunii, a fost reținută de omaneii legii. „Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare, fără motiv”, a anunțat pe rețele Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice.
12:30
(video) Imagini rare și pline de emoție cu Natalia Barbu și fiica sa Vera, care a împlinit 4 ani: „Te iubesc o veșnicie și o zi” # UNIMEDIA
Natalia Barbu a marcat ieri, 10 august, o zi specială în familie - aniversarea fiicei sale, Vera, care a împlinit 4 ani. Cântăreața a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care își ține micuța în brațe, însoțit de un mesaj plin de dragoste.
Acum 8 ore
12:20
Din BMW, în celulă: Angajatul spălătoriei din capitală, care a furat bolidul clientului, l-a curățat de bunuri de 60 mii de lei și l-a abandonat la Telenești, condamnat # UNIMEDIA
Angajatul spălătorie din capitală care a furat BMW-ul clientului său, i-a sustras din interiorul mașinii bunuri în valoare de 60 mii de lei, apoi a abandonat bolidul la Telenești, a fost condamnat.
12:20
Exclusiv: Cine sunt primii 5 candidați la parlamentare pe lista BEP. Dodon, cap de listă, Voronin - pe locul 50 # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, deschide lista Blocului Electoral Patriotic, susțin surse din cadrul BEP. Acestea au menționat, pentru UNIMEDIA, că Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, a refuzat locurile de frunte și se va regăsi abia pe poziția 50. Astăzi, BEP va prezenta lista la CEC.
12:10
Motorina se ieftinește și mâine, iar prețul benzinei rămâne neschimbat: Cât vor costa carburanții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru 12 august. Potrivit datelor, motorina se ieftinește mâine cu 7 bani, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat.
12:10
Partidul Republican „Inima Moldova” a stabilit lista cu potențialii deputați, în cadrul Consiliului Național Politic (CNP).
12:10
Liderul PAS, Igor Grosu respinge afirmațiile că ar fi arogant, spunând că acestea sunt minciuni și propagandă, venite de la „neprietenii de la Kremlin și grupările criminale din Republica Moldova”. El afirmă că este „un om simplu, cu preocupări și visuri ca toți oamenii”.
12:00
Ultima oră! Adolescentul învinuit de omorul băiatului găsit lângă un iaz din Andrușul de Sus, plasat în arest: Detalii de la Procuratură # UNIMEDIA
Procuratura din Cahul informează că, minorul de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani din Andrușul de Sus, a fost arestat preventiv pe un termen de 30 de zile.
11:50
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă lege a ghilotinei, pe care o vom promova în viitorul Parlament # UNIMEDIA
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor și, respectiv, a economiei naţionale.
11:40
Ambasadorul american la NATO, anunț despre summitul Trump-Putin. Ce spune Matthew Whitaker despre participarea lui Zelenski # UNIMEDIA
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, anunță că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează Inquirer. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se arată optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei”, a declarat Mark Rutte, scrie digi24.ro.
11:40
„Problema este în curtea voastră”. SUA încetează finanțarea războiului din Ucraina, spune Vance # UNIMEDIA
Statele Unite nu vor mai finanța direct războiul din Ucraina, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat Fox News. Declarațiile acestuia vin înainte de un summit planificat în 15 august în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, transmite adevarul.ro.
11:30
(foto) Femeia lovită pe traseul Bălți - Glodeni traversa „în apropierea unei treceri pentru pietoni”: La volan se afla o tânără de 19 ani # UNIMEDIA
Oamenii legii au oferit detalii despre acidentul produs în această dimineață pe traseul R-15 Bălți–Glodeni. Impatul a avut loc în jurul orei 08:30, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani.
11:10
(video) Un troleibuz cu pasageri, lovit de o Dacia pe bd. Ștefan cel Mare: O femeie, transportată la spital cu traumatisme # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui troleibuz cu pasageri și a unui automobil de model Dacia s-a produs, astăzi dimineață, în centrul capitalei. În urma impactului, o pasageră a fost transportată la spital. Imagini de la locul impactului au fost distribuite pe rețele.
11:00
(video) „Vor să ne întoarcă în anii '90.” Lazarencu, după ce locuința primarului de Stăuceni a fost atacată cu explozibil: „Niște mizerii” # UNIMEDIA
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a adresat un mesaj de susținere primarului de Stăuceni, după incidentul din noaptea de 9 spre 10 august, când locuința sa a fost vizată de un atac cu dispozitiv exploziv. „Persoane necunoscute, răufăcători, dar mai bine spus nișe mizerii au încercat să arunce un explozibil în ograda primarului, colegului meu Alexandru Vornicu. Cineva încearcă să ne întoarcă în anii '90, în anii banditismului”, a spus ministrul, într-un video postat pe rețele.
11:00
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă” # UNIMEDIA
Un episod violent din tinerețea părinților lui Vladimir Putin iese la iveală în cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, care dezvăluie detalii despre viața liderului de la Kremlin, scrie adevărul.ro.
10:50
Dumitru Diacov, apel către trei partide de orientare social-democrată să creeze un pol comun la alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea # UNIMEDIA
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament în mod separat și nu fac decât să disperseze votul.
10:40
PG refuză să investigheze delarațiile lui Igor Grosu despre „șantajul politic” asupra primarilor neafiliați PAS: „Nu există o bănuială rezonabilă cu privire la infrațiune” # UNIMEDIA
Procuratura Generală a refuzat să se autosesizeze în urma declarațiilor lui Igor Grosu că „îi ține încordați pe toți primarii”, motivând lipsa unei bănuieli rezonabile de infracțiune și absența temeiului legal pentru investigare. Răspunsul oficial a fost făcut public de canalul de Telegram SPPOT.
10:40
(video) Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei: Trei oameni au murit # UNIMEDIA
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
10:30
„Poarta către Iad” se închide după aproape 50 de ani: Cum a apărut craterul de foc din deşertul Karakum # UNIMEDIA
Supranumit şi "Poarta către Iad" sau "Poarta spre infern", craterul Dravaza din deşertul Karakum, Turkmenistan, s-ar putea stinge în viitorul apropiat, scrie presa română.
Acum 12 ore
10:20
Maia Sandu, mesaj înaintea summitului Trump-Putin: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova a transmis un mesaj de susținere înaintea summitului Trump-Putin. „Moldova susține ferm Ucraina. O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul viitor”, a scris Maia Sandu.
10:10
Detalii terifiante despre adolescentul găsit mort, la Cahul: Ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt băiat, în urma unor reglări de conturi # UNIMEDIA
Noi detalii cutremurătoare despre cazul adolescentului de 15 ani, care a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul, după ce dispăruse, două zile mai devreme, au fost dezvăluite de sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Băiatul ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt adolescent din aceeași localitate, în vârstă de 17 ani, în urma unor reglări de conturi.
