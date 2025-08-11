Kate Middleton nu mai este cel mai îndrăgit membru al familiei regale britanice: Cine i-a luat locul

09:40

Foarte puțini avocați din Rusia mai au curajul să reprezinte în instanță activiști ai opoziției acuzați de „trădare” și „terorism”. Maria Bontsler este una dintre ei și se află acum ea însăși în închisoare, scrie Der Spiegel. Pentru oamenii din Kaliningrad, e cunoscută drept BMW, de la inițialele numelui său Bontsler, Maria Vladimirovna sau, în transliterarea germană, Wladimirowna, scrie digi24.ro.