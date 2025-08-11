Admiterea în colegii și centre de excelență: Cele mai căutate calificări
11 august 2025
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august curent, notează Noi.md.Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățămîntul profesional tehnic.{{830272}}Din

Clubul de fotbal „Milsami” Orhei a suferit o pierdere importantă. Căpitanul echipei, Radu Gînsari, a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchi și, cel mai probabil, va rata restul sezonului.Potrivit Media Sport, el a suferit această accidentare gravă în primul meci din turul 3 de calificare al Ligii Conferinței împotriva echipei „Virtus” din San Marino (3:2). Pentru
Recolta nucilor din acest an va fi mai redusă cu 15 - 20 %, din motiv că plantațiile nucifere au fost afectate de condițiile climaterice, înghețurile din aprilie, dar și de seceta din lunile verii.Calitatea nucilor a avut de suferit, miezul va fi relativ mai mic la unii pomicultori, însă e prea devreme pentru o prognoză clară, a declarat președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Cult
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale, notează Noi.md.În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sînt acum
Boxerul japonez Hiromasa Urakawa a murit după meciul cu compatriotul său Eiji Saito. Despre acest lucru a anunțat Asociația Mondială de Box (WBA) pe rețeaua de socializare X.{{830491}}„WBA deplînge moartea boxerului japonez Hiromasa Urakawa, care a decedat tragic în urma traumelor suferite în meciul cu Eiji Saito pe 2 august în sala Korakuen din Tokyo”, se arată în comunicat. Sportivul a murit
Este sezonul de vîrf pentru ambrozie, iar toate informările venite din partea locuitorilor municipiului Chișinău trebuie luate în considerare, a declarat primarul capitalei, Ion Ceban, în ședința operativă a serviciilor municipale de luni.„Am rugat colegii responsabili, inclusiv echipele de la Spații Verzi, să verifice atent, începînd cu Dendrariul, toate spațiile publice. Pretorii vor acționa
Top 5 întrebări frecvente adresate la Linia Verde a Inspectoratului General pentru Migrație
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a răspuns la top 5 întrebări frecvente adresate de străini la Linia Verde 0 8000 2715 a instituției în ultima perioadă.1. Care sînt motivele de refuz pentru eliberarea invitației?{{829844}}Potrivit art. 28, alin. (7) al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind
A fost inițiat un proces de revizuire a Regulamentului de publicare a hotărîrilor judecătorești
Consiliul Superior al Magistraturii anunță inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 658/30 din 10 octombrie 2017.Această inițiativă este determinată de:{{829731}}• Necesitatea alinierii la modificăril
Transportatorii reclamă acțiuni abuzive ale poliției împotriva șoferilor participanți la protestul din 22 iulie
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) susține că mai mulți șoferi de microbuze care au participat la protestul din 22 iulie 2025, desfășurat în fața sediului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ar fi fost intimidați de poliție.Potrivit unui comunicat al Asociației, după manifestație, echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică au oprit micro
În Moldova, volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 20,1% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024.Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2025 acest indicator a scăzut cu 1,8 milioane de metri cubi sau cu 11%.Consumatorii casnici, pînă la data de 31 iul
Lazarencu, după ce locuința primarului de Stăuceni a fost atacată: „Cineva încearcă să ne întoarcă în anii '90"
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a comentat cazul șocant care s-a produs zilele trecute cu primarul comunei Stăuceni, cînd, în noaptea de 9 spre 10 august, locuința acestuia a fost vizată de un atac cu un dispozitiv exploziv.Ministrul i-a adresat primarului un mesaj de susținere, publicînd un video pe rețelele de socializare, transmite Noi.md.{{830609}}„Persoane necunoscute, răufă
AIPA a început plata subvențiilor pentru crescătorii de ovine și caprine: termene-limită și acte necesare
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început plata subvențiilor pentru crescătorii de ovine și caprine, la doar trei zile după încheierea apelului de depunere a cererilor.Pînă acum, 10 milioane de lei au ajuns pe conturile beneficiarilor, a anunțat luni, 11 august, directorul adjunct al instituției, Diana Coșalîc, transmite Moldova1.{{829339}}În total, AIPA a recepți
În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești, raionul Ialoveni, unde s-au stricat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor, notează Noi.md.La ora 21:46, a fost chemată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului.{{830065}}Potrivit informațiilor preliminare, din cauza supraîncărcării provocat
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a semnat un decret privind alocarea a 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din țară pentru acordarea de ajutor umanitar Ucrainei.Documentul a fost publicat pe site-ul șefului Azerbaidjanului.„Se va aloca Ministerului Energiei al Republicii Azerbaidjan fonduri în echivalentul a 2,0 (două) milioane de dolari SUA în manate (manat – unitatea mo
În Moldova, în luna iulie 2025, nivelul mediu al prețurilor de consum a crescut față de luna iunie 2025 cu 0,02%.Inflația de la începutul anului a fost de 5,1%, iar în ultimele 12 luni (față de iulie 2024) - 7,9%.Astfel de date a prezentat Biroul Național de Statistică, menționînd că, în special, dinamica prețurilor medii de consum în iulie 2025, comparativ cu iunie 2025, a fost caracteriz
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei, noteazăp Noi.md.Astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor m
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, deschide lista Blocului Electoral Patriotic, susțin surse din cadrul BEP.Acestea au menționat, că Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, a refuzat locurile de frunte și se va regăsi abia pe poziția 50. Astăzi, BEP va prezenta lista la CEC, transmite Unimedia.{{830682}}Potrivit surselor menționate, primii cinci în lista BEP vor fi:1. I
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal), transmite Noi.md. {{829893}} Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind ang
Deputata Olesea Stamate anunță că a cerut public Procuraturii, Poliției și Comisiei Electorale Centrale (CEC) să verifice sursa finanțării unor materiale false îndreptate împotriva opoziției, inclusiv a sa, promovate prin pagina „Moldova Stat Liber”, atribuită unui ONG inexistent.„Zilele trecute am cerut public Procuraturii, Poliției și CEC să verifice cine și cu ce bani (aproape 16 mii € în 3
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAE) a declarat că respinge recentele afirmații ale unor oficiali ai Federației Ruse referitoare la procesul electoral din Republica Moldova și la votul diasporei.Potrivit instituției, aceste declarații reprezintă o ingerință în afacerile interne ale țării și fac parte dintr-o retorică ce poate afecta imaginea comunităților de moldoveni din
Banii publici dispăreau în timpul reparației drumurilor — investigația Centrului Național Anticorupție
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza activităților săptămînii trecute, anunțînd descinderi și rețineri în mai multe cauze penale de corupție.Într-un dosar comun cu PCCOCS, au fost efectuate 53 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova. Factori de decizie din S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni” sînt bănuiți că ar fi implementat o s
Fundația "EcoDava" bate din nou alarma: O groapă de gunoi de la Șoldănești - o nouă catastrofă ecologică
Fundația pentru Dezvoltare Ecologică "EcoDava" bate din nou alarma: în proximitatea orașului Șoldănești, cîmpurile sînt pline de gunoaie, care emană un miros greu de suportat. Situația este cu atît mai gravă cu cît în zonă sînt aruncate și animale moarte, ceea ce sporește riscul apariției unor posibile focare epidemiologice, notează Noi.md.O gunoiște din apropierea orașului Șoldănești, afirmă
Reprezentantul special al președintelui Rusiei: „Întîlnirea dintre Putin și Trump va aduce pacea"
Întîlnirea dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, va aduce pacea și securitatea globală.Despre acest lucru a scris pe pagina sa de socializare X șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RFID), reprezentantul special al liderului rus pentru cooperarea investițională și economică cu țările străine, Kirill Dmitriev.„Neoconservatorii și alți instigatori
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie 2025 cu un nou record de trafic, confirmînd trendul ascendent al sezonului estival, transmite Noi.md.Potrivit datelor oficiale, în iulie au fost înregistrați 703.252 pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45% față de aceeași lună a anului trecut (+218.187 pasageri).{{829127}}În
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu președintele SUA Donald Trump noile planuri ale Israelului privind ofensiva asupra Fîșiei Gaza.Informația vine din partea RBC-Ucraina, citînd Reuters.„Ei au discutat planurile Israelului de a prelua controlul asupra punctelor de sprijin rămase ale Hamas în sectorul Gaza, pentru a pune capăt războiului, asigurînd eliberarea ostaticil
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 11 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,17 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,85 lei/litru (-7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, îndeamnă formațiunile de centru-stînga, apărute în urma scindării PDM, să se reunească pentru a obține rezultate mai bune la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Într-o postare pe Facebook, Diacov a criticat strategia actuală a partidelor concurente, menționînd că „PAS s-a pornit la drum singur, introducînd pe list
În municipiul Chișinău peste 80 de copii visează să aibă o familie.Potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, la situația din 01 iulie 2025, printre aceștia se află 21 de grupuri de frați și surori (inclusiv cinci grupuri de cîte trei copii și trei grupuri de cîte doi) — în total 19 copii, precum și 20 de copii cu nevoi speciale, transmite Noi.md.{{830663}}
Taxele SUA la importurile din alte țări vor fi probabil reduse. Așa se va întîmpla dacă se va îmbunătăți dezechilibrul comercial.Acest lucru a fost declarat de ministrul finanțelor SUA, Scott Bessent, relatează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Nikkei.„În timp, tarifele ar trebui să devină un cub de gheață care se topește. Dacă producția se va întoarce în SUA, vom av
La Chișinău are loc cea de-a șasea Masă Rotundă Național despre medicină, sport și un stil de viață sănătos (LIVE)
Cum să dezvoltăm medicina și sportul, cum să promovăm un stil de viață sănătos și o alimentație corectă — acestea sunt temele discutate astăzi, 11 august, la cel de-al șaselea Dialog Național în format de masă rotundă.Evenimentul, cu tema „Stil de viață sănătos: medicină modernă, alimentație și sport”, are loc la Chișinău și este transmis live începînd cu ora 10:30 la postul de televiziune RLi
În weekend, polițiștii au documentat peste 4960 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre cele mai frecvente abateri au fost:-73 de șoferi depistați la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor narcotice;-2335 au depășit limita de viteză;-620 au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor;{{
Serviciul secret american a închiriat o casă în cel mai mare oraș din Alaska înaintea summitului
Serviciul secret al SUA a închiriat o casă cu șase camere în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, înaintea summitului dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump din 15 august, relatează The New York Times, citînd agentul imobiliar Larry Disbrow.„Azi dimineață am fost contactat de Serviciul Secret al SUA și am fost întrebat dacă vreuna dintre proprietățile mele [imobiliare] este disp
Administrația Națională a Drumurilor informează despre desfășurarea lucrărilor de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 289,130 și km 289,440.Menționăm că lucrările au demarat în luna decembrie 2024 și în prezent înregistrează un progres fizic de aproximativ 65%. Podul aflat în proc
Întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, din această săptămînă, ar putea marca începutul negocierilor privind teritoriile, a admis secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat ABC.Dacă procesul de pace va înregistra progrese, chestiunile teritoriale „trebuie să fie pe agenda de lucru” alături de garanțiile de securitate pentru Ucraina, a
În ultima săptămînă, polițiștii de frontieră au identificat 23 de cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, descoperite atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova.Cele mai multe tentative au fost înregistrate la: PTF „Leușeni” – 7 cazuri; PTF „Costești” – 4 cazuri; PTF „Otaci” – 1 caz; PTF „Palanca” – 1 caz; PTF „Tudora” – 1 ca
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit.Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraş cu peste 16 milioane de l
Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului.Incendiul de pe Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli, a izbucnit în urmă cu cîteva zile și s-a întins pe o lățime de aproximativ 3 km, distrugînd sute de hectare de pădure și ucigînd animale sălbatice.{{830082}}Fumul dens putea fi văzut
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT), notează Noi.md.Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, avînd un rol strategic în susținerea dezvoltării eco
Declarațiile șefei statului, făcute în ultima vreme, au provocat o atenție sporită în mass-media și în mediul experților, și au dat naștere unor discuții și interpretări îndelungate. În special, cuvintele președintei despre o posibilă destabilizare din partea factorilor externi în contextul alegerilor parlamentare.De regulă, în ajunul alegerilor, partidele aflate la guvernare folosesc și metod
FISC: Veniturile declarate de clinicile stomatologice monitorizate au scăzut, dar plățile la buget au crescut
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat 71 de vizite fiscale la 31 de contribuabili din domeniul asistenței stomatologice, inclusiv verificări la fața locului pentru observarea directă a disciplinei de casă și a altor aspecte de administrare fiscală.În urma monitorizării, cifra de afaceri raportată de acești contribuabili a scăzut cu 11% față de perioada simi
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hîncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat.Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.Inițiativa „EU4Mo
O posibilă întîlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este în curs de organizare, a anunțat vicepreședintele american JD Vance.Într-un interviu acordat pentru Fox News, Vance a declarat că Trump a reușit să depășească unul dintre cele mai mari obstacole: refuzul inițial al președintelui rus de a se întîlni față în față cu președintele ucrainean.Potrivit antena3.ro,
Veste mare în familia „Lume": Al patrulea copil e pe drum, iar reacția celor mici e adorabilă
Irina și Serghei Kovalsky, fondatorii trupei „Lume”, au împărtășit cu fanii lor o veste plină de emoție și bucurie – familia lor va primi un nou membru.Cei doi artiști urmează să devină părinți pentru a patra oară, iar momentul a fost întîmpinat cu rîsete și exclamații sincere din partea celor trei copii ai lor.„Asta mie?”, a întrebat curios viitorul frățior, în timp ce alt copil a glumit:
Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor!
Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Noi îl vom completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze.“Donează împreună cu noi”, să înmulțim faptele bune! Sunt nevăzuți, nu vorbesc despre nevoile lor, dar luptă zilnic pentru existență. Lucruri simple pentru unii, ca un săpun, un șampon sau o cuti
Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Din aprilie, de cînd și-a redeschis porțile pentru acest sezon, peste 20 de mii de turiști i-au pășit pragul. Administratorul obiectivului turistic spune că în acest an a crescut și ponderea străinilor care vin să vadă cetatea.O copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, o reconstituire în miniatură a vieții de altă dată din cetate şi priveliști care îți taie r
În perioada 11–20 august, circulația rutieră pe strada Calea Orheiului din sectorul Rîșcani va fi restricționată parțial pe unele benzi, din cauza lucrărilor de amenajare.Măsura este prevăzută într-o dispoziție emisă de Primăria Chișinău.Poliția solicită șoferilor să fie prudenți la volan și să respecte indicatoarele rutiere instalate pe durata lucrărilor.
FC Liverpool a cheltuit pe transferuri de jucători 290 de milioane de euro în această vară, dar a ratat un prim trofeu în noul sezon.„Cormoranii” au pierdut în seria penalty-urilor de departajare meciul cu Crystal Palace pentru Supercupa Angliei, jucat pe stadionul Wembley din Londra.Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Hugo Ekitike a înscris deja în minutul 4. Crystal
