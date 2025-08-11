Vacanțele în toi: Aeroportul din Chișinău bate recordul la numărul de pasageri
11 august 2025
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie 2025 cu un nou record de trafic, confirmînd trendul ascendent al sezonului estival, transmite Noi.md.Potrivit datelor oficiale, în iulie au fost înregistrați 703.252 pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45% față de aceeași lună a anului trecut (+218.187 pasageri).{{829127}}În
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu președintele SUA Donald Trump noile planuri ale Israelului privind ofensiva asupra Fîșiei Gaza.Informația vine din partea RBC-Ucraina, citînd Reuters.„Ei au discutat planurile Israelului de a prelua controlul asupra punctelor de sprijin rămase ale Hamas în sectorul Gaza, pentru a pune capăt războiului, asigurînd eliberarea ostaticil
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 11 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,17 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,85 lei/litru (-7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, îndeamnă formațiunile de centru-stînga, apărute în urma scindării PDM, să se reunească pentru a obține rezultate mai bune la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Într-o postare pe Facebook, Diacov a criticat strategia actuală a partidelor concurente, menționînd că „PAS s-a pornit la drum singur, introducînd pe list
În municipiul Chișinău peste 80 de copii visează să aibă o familie.Potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, la situația din 01 iulie 2025, printre aceștia se află 21 de grupuri de frați și surori (inclusiv cinci grupuri de cîte trei copii și trei grupuri de cîte doi) — în total 19 copii, precum și 20 de copii cu nevoi speciale, transmite Noi.md.{{830663}}
Taxele SUA la importurile din alte țări vor fi probabil reduse. Așa se va întîmpla dacă se va îmbunătăți dezechilibrul comercial.Acest lucru a fost declarat de ministrul finanțelor SUA, Scott Bessent, relatează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Nikkei.„În timp, tarifele ar trebui să devină un cub de gheață care se topește. Dacă producția se va întoarce în SUA, vom av
La Chișinău are loc cea de-a șasea Masă Rotundă Național despre medicină, sport și un stil de viață sănătos
Cum să dezvoltăm medicina și sportul, cum să promovăm un stil de viață sănătos și o alimentație corectă — acestea sunt temele discutate astăzi, 11 august, la cel de-al șaselea Dialog Național în format de masă rotundă.Evenimentul, cu tema „Stil de viață sănătos: medicină modernă, alimentație și sport”, are loc la Chișinău și este transmis live începînd cu ora 10:30 la postul de televiziune RLi
În weekend, polițiștii au documentat peste 4960 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre cele mai frecvente abateri au fost:-73 de șoferi depistați la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor narcotice;-2335 au depășit limita de viteză;-620 au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor;{{
Serviciul secret american a închiriat o casă în cel mai mare oraș din Alaska înaintea summitului
Serviciul secret al SUA a închiriat o casă cu șase camere în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, înaintea summitului dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump din 15 august, relatează The New York Times, citînd agentul imobiliar Larry Disbrow.„Azi dimineață am fost contactat de Serviciul Secret al SUA și am fost întrebat dacă vreuna dintre proprietățile mele [imobiliare] este disp
Administrația Națională a Drumurilor informează despre desfășurarea lucrărilor de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 289,130 și km 289,440.Menționăm că lucrările au demarat în luna decembrie 2024 și în prezent înregistrează un progres fizic de aproximativ 65%. Podul aflat în proc
Întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, din această săptămînă, ar putea marca începutul negocierilor privind teritoriile, a admis secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat ABC.Dacă procesul de pace va înregistra progrese, chestiunile teritoriale „trebuie să fie pe agenda de lucru” alături de garanțiile de securitate pentru Ucraina, a
În ultima săptămînă, polițiștii de frontieră au identificat 23 de cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, descoperite atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova.Cele mai multe tentative au fost înregistrate la: PTF „Leușeni” – 7 cazuri; PTF „Costești” – 4 cazuri; PTF „Otaci” – 1 caz; PTF „Palanca” – 1 caz; PTF „Tudora” – 1 ca
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit.Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraş cu peste 16 milioane de l
Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului.Incendiul de pe Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli, a izbucnit în urmă cu cîteva zile și s-a întins pe o lățime de aproximativ 3 km, distrugînd sute de hectare de pădure și ucigînd animale sălbatice.{{830082}}Fumul dens putea fi văzut
La Chișinău are loc al șaselea Dialog Național despre medicină, sport și un stil de viață sănătos
Cum să dezvoltăm medicina și sportul, cum să promovăm un stil de viață sănătos și o alimentație corectă — acestea sunt temele discutate astăzi, 11 august, la cel de-al șaselea Dialog Național în format de masă rotundă.Evenimentul, cu tema „Stil de viață sănătos: medicină modernă, alimentație și sport”, are loc la Chișinău și este transmis live începând cu ora 10:30 la postul de televiziune RLi
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT), notează Noi.md.Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, avînd un rol strategic în susținerea dezvoltării eco
Declarațiile șefei statului, făcute în ultima vreme, au provocat o atenție sporită în mass-media și în mediul experților, și au dat naștere unor discuții și interpretări îndelungate. În special, cuvintele președintei despre o posibilă destabilizare din partea factorilor externi în contextul alegerilor parlamentare.De regulă, în ajunul alegerilor, partidele aflate la guvernare folosesc și metod
FISC: Veniturile declarate de clinicile stomatologice monitorizate au scăzut, dar plățile la buget au crescut
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat 71 de vizite fiscale la 31 de contribuabili din domeniul asistenței stomatologice, inclusiv verificări la fața locului pentru observarea directă a disciplinei de casă și a altor aspecte de administrare fiscală.În urma monitorizării, cifra de afaceri raportată de acești contribuabili a scăzut cu 11% față de perioada simi
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hîncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat.Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.Inițiativa „EU4Mo
O posibilă întîlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este în curs de organizare, a anunțat vicepreședintele american JD Vance.Într-un interviu acordat pentru Fox News, Vance a declarat că Trump a reușit să depășească unul dintre cele mai mari obstacole: refuzul inițial al președintelui rus de a se întîlni față în față cu președintele ucrainean.Potrivit antena3.ro,
Veste mare în familia „Lume": Al patrulea copil e pe drum, iar reacția celor mici e adorabilă
Irina și Serghei Kovalsky, fondatorii trupei „Lume”, au împărtășit cu fanii lor o veste plină de emoție și bucurie – familia lor va primi un nou membru.Cei doi artiști urmează să devină părinți pentru a patra oară, iar momentul a fost întîmpinat cu rîsete și exclamații sincere din partea celor trei copii ai lor.„Asta mie?”, a întrebat curios viitorul frățior, în timp ce alt copil a glumit:
Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor!
Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Noi îl vom completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze.“Donează împreună cu noi”, să înmulțim faptele bune! Sunt nevăzuți, nu vorbesc despre nevoile lor, dar luptă zilnic pentru existență. Lucruri simple pentru unii, ca un săpun, un șampon sau o cuti
Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Din aprilie, de cînd și-a redeschis porțile pentru acest sezon, peste 20 de mii de turiști i-au pășit pragul. Administratorul obiectivului turistic spune că în acest an a crescut și ponderea străinilor care vin să vadă cetatea.O copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, o reconstituire în miniatură a vieții de altă dată din cetate şi priveliști care îți taie r
În perioada 11–20 august, circulația rutieră pe strada Calea Orheiului din sectorul Rîșcani va fi restricționată parțial pe unele benzi, din cauza lucrărilor de amenajare.Măsura este prevăzută într-o dispoziție emisă de Primăria Chișinău.Poliția solicită șoferilor să fie prudenți la volan și să respecte indicatoarele rutiere instalate pe durata lucrărilor.
FC Liverpool a cheltuit pe transferuri de jucători 290 de milioane de euro în această vară, dar a ratat un prim trofeu în noul sezon.„Cormoranii” au pierdut în seria penalty-urilor de departajare meciul cu Crystal Palace pentru Supercupa Angliei, jucat pe stadionul Wembley din Londra.Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Hugo Ekitike a înscris deja în minutul 4. Crystal
Un nou val de caniculă extremă în Europa: cu temperaturi de pînă la 50°C în Turcia și incendii de vegetație în Spania și Italia. August a început cu temperaturi record, după ce iulie a fost cea mai fierbinte lună de cînd se fac măsurători.Mai multe regiuni din Spania sînt sub avertizare de căldură extremă, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Locuitorii Madridului se răcoresc la piscin
Cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură” – o inițiativă a autorităților menită să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc – a fost lansat în Piața Independenței din municipiul Ungheni, transmite IPNFaptul că lansarea a avut loc la Ungheni, și nu la Chișinău, este „un semn clar că ne dorim o cultură
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a mai cîștigat de la moneda unică europeană mai mut de 3 bani, dar a cedat dolarului american aproape 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 11 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:11 august — a 223-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 142 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Calinic şi TeodotaCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondială a l
Săptămîna de lucru va începe cu vreme caldă și cer variabil.Presiunea atmosferică va rămîne ridicată. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +29...+30°C.În centru se așteaptă +26...+28°C, iar în nord termometrele vor indica +23...+25.
Consumul exagerat de apă poate duce la intoxicație.Deși cei mai mulți dintre noi nu ne hidratăm suficient, există și persoane care tind să consume o cantitate foarte mare de apă.{{299385}}Acest obicei nu este nicidecum unul sănătos, avertizează medicii. Asta, deoarece prea multă apă creează dezechilibre în organism - nivelul de sodiu din organism să scadă foarte mult. Lichidul ajunge în ce
Nicolas Nicula: „Băncile înregistrează profituri, iar întreaga economie funcționează în pierdere"
Participanții la Masa rotundă națională au subliniat specificul sistemului bancar și au propus propria viziune asupra îmbunătățirii situației.Președintele companiei „Covoare Ungheni”, Nicolas Nicula, a vorbit la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău despre starea critică a sistemului financiar, care îmbogățește băncile în detrimentul sectorului real al economiei, relatează Noi.m
Un singur sandvici cu ou, şuncă şi caşcaval mîncat de dimineaţă poate provoca boli serioase. La această concluzie au ajuns savanţii canadieni, anunță ruvr.ru.Ei au studiat modul în care sandviciurile bogate în grăsimi influenţează sănătatea unor voluntari. Experimentele au dovedit că consumul la micul dejun a unui asemenea fel de mîncare îngreunează activitatea normală a vaselor sanguine pînă
„Companiile IT din Moldova au 100% forță de muncă moldovenească, dar sînt înregistrate în Europa”, a explicat vicepreședintele DAAC-Hermes, Veaceslav Codreanu, referindu-se la exodul de capital.La cea de-a patra ediție a Mesei rotunde naționale de la Chișinău, Veaceslav Codreanu, vicepreședinte DAAC-Hermes Grup, a declarat că este necesar să se țină cont nu numai de produsul intern brut, ci și
Te speli zilnic pe cap, te speli cu apă fierbinte sau schimbi prea des şamponul. Iată numai cîteva dintre greşelile din cauza cărora părul tău are de suferit, transmite gandul.info.Ai fost la hairstylist, ţi-ai cumpărat produse de îngrijire a părului de firmă şi cu toate astea părul tău este lipsit de strălucire şi fragil. Consultanţii în frumuseţe spun că un păr deteriorat nu este numai rezul
Somnul este un proces foarte important, iar dacă vrei să fii sănătos, ai grijă să dormi bine.Acesta este sfatul dat de medicul neurolog, specialistul în medicina somnului, Adrian Lupuşor, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a subliniat că este important de respectat și igiena somnului. Ea este banală, noi cu toții
Всем давно известно об эффекте плацебо и о том, как самовнушение влияет на течение болезни.Например, согласно популярному изданию New Scientist, антрополог из Мичиганского университета в Дирборне Дэн Моэрман разговаривает со своими препаратами. Не секрет, что наше отношение к лечению напрямую влияет на его исход. Поэтому уверенность в эффективности лечения действительно помогает поправить здор
În China au apărut hoteluri care închiriază clienților camere cu cîini dresați din rase prietenoase.Despre acest lucru scrie South China Morning Post, transmite gazeta.ru.Vizitatorii hotelului pot plăti pentru serviciul „somn cu animale blînde”. Dacă vreunul dintre cîini va mușca, hotelul își va asuma integral responsabilitatea pentru consecințe. Dacă însă clientul va răni animalul, acesta
Uleiul de peste, care este disponibil sub forma unor suplimente nutritive, este considerat una dintre cele mai bune optiuni care stimuleaza buna functionare a creierului.Suplimentele ce contin ulei de peste sînt o sursa bogata de EPA (acid eicosapentanoic) si de DHA (acid docosahexanoic), doua tipuri de Omega 3. Acesti acizi grasi, potrivit cercetarilor, au fost asociati cu multe beneficii, in
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a respins solicitarea administrației președintelui SUA, Donald Trump, adresată Universității California din Los Angeles (UCLA), de a plăti un miliard de dolari în cadrul soluționării unui conflict cu autoritățile federale, calificînd cererea drept „șantaj politic”.Informația a fost transmisă de contul oficial al biroului guvernatorului Californiei pe reț
Apariţia mucegaiului şi igrasiei în coturile din baie, în maşina de spălat sau în locurile umede este o problemă care dă tuturor bătăi de cap.În plus, mucegaiul cauzează numeroase probleme de sănătate, de aceea este foarte important să îl elimini pentru totdeauna.Acest spray natural te ajută să scapi pentru totdeauna de mucegai. Ingredientul său principal este uleiul esenţial de arbore de
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din SUA este cu 20 de milioane de ani mai vechi decît Pămîntul
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din SUA s-a dovedit a fi cu 20 de milioane de ani mai vechi decît Pămîntul.Oamenii de știință care au studiat fragmentele meteoritului căzut în statul Georgia la sfîrșitul lunii iunie au ajuns la concluzia că această piatră spațială este mai veche decît planeta noastră.Mingea misterioasă de foc a apărut ziua, pe 26 iunie, pe cerul statului
Pe lîngă analizele generale pe care trebuie să ţi le faci periodic, este important să fii atentă la semnalele pe care corpul tău ţi le poate transmite, pentru a detecta la timp bolile.Vezi ce poţi face în fiecare dimineaţă, pentru a-ţi testa starea de sănătate:Analizează peria de păr!Dacă observi ca peria este plină de păr în fiecare dimineață, este cazul să mergi la medic, mai ales, d
Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită trec de la achiziționarea de drone la producția acestora
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU) își extind activ programele de dezvoltare a aviației fără pilot, mizînd nu doar pe importul sistemelor gata făcute, ci și pe transfer tehnologic și producție localizată, scrie Forbes, preluat de unian.net.Potrivit surselor, holdingul de apărare EDGE Group din EAU poartă negocieri cu compania israeliană Elbit Systems pentru furnizarea dronelor de re
Sucurile de fructe si legume sînt la modă, dar nu degeaba. Sînt pline de vitamine si minerale si sînt o modalitate foarte plăcută de a consuma ratia de fructe si legume necesara zilnic organismului.In plus, smoothie-urile va ajuta sa consumati mai putine sucuri acidulate, atat de daunatoare organismului. Cocktailurile va ajuta nu doar sa va mentineti silueta sau sa slabiti, ci si pentru a trat
Osteoporoza afectează peste jumătate dintre femeile trecute de vîrsta de 50 de ani. Este o boală care afectează oasele, acestea devenind poroase și fragile, de aceea osteoporoza mai este cunoscută sub denumirea de „boala oaselor poroase".Principalele cauze ale apariţiei osteoporozei sînt reprezentate de aportul insuficient de calciu şi vitamina D, precum şi lipsa cronică de mişcare. Deși debut
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sînt doar cîteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămînă, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni.Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grîu decît anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sînt atît de bune încît pîinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii.Ștefan Vlas, din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, cultivă grîul, orz și secară. El a încheiat recoltarea acum două săptămîni, iar acum face bilanțul.„Aici am recoltat 4 tone 250 kg de grîu, 2,870 kg
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr neprecizat de persoane sînt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunțat autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică în vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), în timp ce presa locală re
