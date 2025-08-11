Transportatorii au contestat în instanță amenzile aplicate după protestul la Delegația UE: „Poliția nu servește legii și societății”

10:10

Noi detalii cutremurătoare despre cazul adolescentului de 15 ani, care a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul, după ce dispăruse, două zile mai devreme, au fost dezvăluite de sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Băiatul ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt adolescent din aceeași localitate, în vârstă de 17 ani, în urma unor reglări de conturi.