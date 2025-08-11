Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă lege a ghilotinei, pe care o vom promova în viitorul Parlament
UNIMEDIA, 11 august 2025 11:50
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor și, respectiv, a economiei naţionale.
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor și, respectiv, a economiei naţionale.
Ambasadorul american la NATO, anunț despre summitul Trump-Putin. Ce spune Matthew Whitaker despre participarea lui Zelenski # UNIMEDIA
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, anunță că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează Inquirer. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se arată optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei”, a declarat Mark Rutte, scrie digi24.ro.
„Problema este în curtea voastră”. SUA încetează finanțarea războiului din Ucraina, spune Vance # UNIMEDIA
Statele Unite nu vor mai finanța direct războiul din Ucraina, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat Fox News. Declarațiile acestuia vin înainte de un summit planificat în 15 august în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, transmite adevarul.ro.
(foto) Femeia lovită pe traseul Bălți - Glodeni traversa „în apropierea unei treceri pentru pietoni”: La volan se afla o tânără de 19 ani # UNIMEDIA
Oamenii legii au oferit detalii despre acidentul produs în această dimineață pe traseul R-15 Bălți–Glodeni. Impatul a avut loc în jurul orei 08:30, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani.
(video) Un troleibuz cu pasageri, lovit de o Dacia pe bd. Ștefan cel Mare: O femeie, transportată la spital cu traumatisme # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui troleibuz cu pasageri și a unui automobil de model Dacia s-a produs, astăzi dimineață, în centrul capitalei. În urma impactului, o pasageră a fost transportată la spital. Imagini de la locul impactului au fost distribuite pe rețele.
(video) „Vor să ne întoarcă în anii '90.” Lazarencu, după ce locuința primarului de Stăuceni a fost atacată cu explozibil: „Niște mizerii” # UNIMEDIA
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a adresat un mesaj de susținere primarului de Stăuceni, după incidentul din noaptea de 9 spre 10 august, când locuința sa a fost vizată de un atac cu dispozitiv exploziv. „Persoane necunoscute, răufăcători, dar mai bine spus nișe mizerii au încercat să arunce un explozibil în ograda primarului, colegului meu Alexandru Vornicu. Cineva încearcă să ne întoarcă în anii '90, în anii banditismului”, a spus ministrul, într-un video postat pe rețele.
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă” # UNIMEDIA
Un episod violent din tinerețea părinților lui Vladimir Putin iese la iveală în cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, care dezvăluie detalii despre viața liderului de la Kremlin, scrie adevărul.ro.
Dumitru Diacov, apel către trei partide de orientare social-democrată să creeze un pol comun la alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea # UNIMEDIA
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament în mod separat și nu fac decât să disperseze votul.
PG refuză să investigheze delarațiile lui Igor Grosu despre „șantajul politic” asupra primarilor neafiliați PAS: „Nu există o bănuială rezonabilă cu privire la infrațiune” # UNIMEDIA
Procuratura Generală a refuzat să se autosesizeze în urma declarațiilor lui Igor Grosu că „îi ține încordați pe toți primarii”, motivând lipsa unei bănuieli rezonabile de infracțiune și absența temeiului legal pentru investigare. Răspunsul oficial a fost făcut public de canalul de Telegram SPPOT.
(video) Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei: Trei oameni au murit # UNIMEDIA
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
„Poarta către Iad” se închide după aproape 50 de ani: Cum a apărut craterul de foc din deşertul Karakum # UNIMEDIA
Supranumit şi "Poarta către Iad" sau "Poarta spre infern", craterul Dravaza din deşertul Karakum, Turkmenistan, s-ar putea stinge în viitorul apropiat, scrie presa română.
Maia Sandu, mesaj înaintea summitului Trump-Putin: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova a transmis un mesaj de susținere înaintea summitului Trump-Putin. „Moldova susține ferm Ucraina. O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul viitor”, a scris Maia Sandu.
Detalii terifiante despre adolescentul găsit mort, la Cahul: Ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt băiat, în urma unor reglări de conturi # UNIMEDIA
Noi detalii cutremurătoare despre cazul adolescentului de 15 ani, care a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul, după ce dispăruse, două zile mai devreme, au fost dezvăluite de sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Băiatul ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt adolescent din aceeași localitate, în vârstă de 17 ani, în urma unor reglări de conturi.
(video) Tragedie pe traseul Bălți - Glodeni: O persoană a fost lovită mortal de un automobil # UNIMEDIA
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul Bălți–Glodeni. Potrivit martorilor oculari, o persoană ar fi fost lovită mortal de un automobil.
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: Avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme” # UNIMEDIA
Foarte puțini avocați din Rusia mai au curajul să reprezinte în instanță activiști ai opoziției acuzați de „trădare” și „terorism”. Maria Bontsler este una dintre ei și se află acum ea însăși în închisoare, scrie Der Spiegel. Pentru oamenii din Kaliningrad, e cunoscută drept BMW, de la inițialele numelui său Bontsler, Maria Vladimirovna sau, în transliterarea germană, Wladimirowna, scrie digi24.ro.
(video) „Eu vă păzesc!” Nicușor Dan a făcut o drumeție cu familia, la Condrița: Igor Grosu le-a prezentat reședința de stat # UNIMEDIA
Preşedintele României, Nicuşor Dan a avut un weekend lung în Republica Moldova. După ce a participat la Festivalul Lupilor, apoi la Festivalul Zemii din Sipoteni, liderul de la Cotroceni a vizitat și reședința de stat de la Condrița, unde, alături de familia sa și speakerul Igor Grosu, a făcut o drumeție.
Tăierea masivă a copacilor seculari, atitudinea formală față de înverzire și lipsa reformelor sistemice în silvicultură sînt principalele provocări discutate de experți la cea de-a cincea Masă rotundă națională organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. Specialiștii au propus măsuri complexe pentru restabilirea pădurilor, bazate pe implicarea populației, abordarea științifică și reformarea politicii de stat, se arată într-un comunicat.
Pe 11 august, istoria a fost marcată de înființarea provinciei romane Dacia în 106 și de victoria lui Constantin Brâncoveanu la Zărnești în 1690.
(foto/video) Cutremur de magnitudinea 6,1 în Turcia: Cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite # UNIMEDIA
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, relatează news.ro, citând AP.
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o întărire a leului moldovenesc în raport cu euro, în timp ce față de dolarul american leul s-a depreciat.
(video) Momentul impactului violent dintre un Lexus și o Skoda, surprins de o cameră de bord: Mașinile, distruse, iar martorii au sărit în ajutorul șoferilor # UNIMEDIA
Momentul accidentului din noaptea de 9 august, din centrul capitalei, a fost surprins de camera de bord a unui alt automobil. În imagini se vede cum cele două mașini, un Lexus și o Skoda, s-au lovit violent.
(video) Renato Usatîi: Nu punem miza pe artiști și tiktok-eri în Parlament. Să ne facem de râs? Doamne ferește # UNIMEDIA
Renato Usatîi susține că în lista Partidului Nostru pentru parlamentarele din 28 septembrie nu se vor regăsi artiști și tiktok-eri. „Pe toți îi iubim, îi respectăm, doar că în Parlament este o muncă nebună, trebuie să ai oameni care vor reprezenta partidul și în primul rând interesul cetățenilor în aceste comisii. Să ne facem de râs cum au pățit-o alții? Doamne ferește”, a spus politicianul, la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, iar Kievul recrutează cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front # UNIMEDIA
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS, citată de news.ro.
Balanțele simt succesul și pot recupera pierderi, iar Taurii se vor confrunta cu reapariția unor probleme vechi: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce claritate și oportunități de creștere. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați aceste energii cosmice.
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu perioade de nori și soare, și episoade de precipitații temporare, mai ales dimineața, dar se anticipează o îmbunătățire spre după-amiază.
Atenție, șoferi! Se anunță restricții de circulație pe strada Calea Orheiului pentru o săptămână # UNIMEDIA
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 11-20 august, traficul rutier va fi suspendat parțial pe unele benzi de pe strada Calea Orheiului, în sectorul Rîșcani, din cauza lucrărilor de amenajare care vor fi executate.
„Îmi spunea că-mi va desfigura fața și-mi va rupe picioarele”. Calvarul Irinei Topor, trăit în prima căsnicie cu un moldovean și cum și-a refăcut viața cu un spaniol: Dormeam pe WC de frică # UNIMEDIA
Irina Topor, în vârstă de 39 de ani, originară din Cahul, a povestit cum a reușit să-și refacă viața după o primă căsnicie marcată de violență, manipulare și teroare. După ani de chin, amenințări și dureri, inclusiv amenințări cu moartea, ea a găsit puterea să înceapă o viață nouă în Spania, alături de actualul său soț, într-o relație bazată pe încredere, respect și dragoste.
(video) De la piscină, la spital. Nenorocirea unui fost procuror, care a dat de o albină în sticla cu băutură: Fiți atenți când vă duceți la odihnă # UNIMEDIA
Fostul procuror Radu Ceban a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei zile de odihnă la piscină. Într-un moment de neatenție, când a vrut să bea dintr-o sticlă cu băutură, a dat de o albină ce se ascundea înăuntru, a povestit acesta într-un filmuleț pe rețele.
(video) Weekend-ul prezidențial a continuat la Sipoteni: Maia Sandu și Nicușor Dan au mâncat zeamă moldovenească, după Festivalul Lupilor # UNIMEDIA
Maia Sandu și Nicușor Dan au petrecut un weekend plin de tradiții în Republica Moldova, participând mai întâi la Festivalul Lupilor, apoi la Festivalul Zemii din Sipoteni, acolo unde mirosul de zeamă proaspătă și atmosfera de sărbătoare au dominat întreaga zi.
(video) Grav accident în apropiere de satul Gornoe: O mașină s-a răsturnat pe acoperiș, într-un șanț # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs astăzi în apropiere de Chișinău, lângă localitatea Gornoe. Potrivit imaginilor de la fața locului, un automobil s-a răsturnat pe acoperiș, oprindu-se pe acostament.
Antonio Banderas, mesaj puternic în ziua în care împlinește 65 de ani: „Infarctul din 2017 mi-a schimbat viața” # UNIMEDIA
Actorul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani, transmite hotnews.ro.
(video) Coreea de Nord a lansat „Burger Kim”, pentru turiștii ruși. Este creat după „o rețetă a marelui lider însuși” # UNIMEDIA
Turiştii ruși aflați pe un zbor programat de la Vladivostok la Phenian au avut parte de un „Burger Kim”, alături de cârnați și dulciuri. Pentru mult timp, hamburgerul a fost dezaprobat în imperiul lui Kim: pentru a preveni influența occidentală, scrie adevarul.ro.
Motociclistul de 33 de ani, ucis în accidentul de pe Liviu Deleanu, va fi petrecut mâine pe ultimul drum: Unde își pot lua rămas bun cei apropiați # UNIMEDIA
Motociclistul de 33 de ani, care și-a pierdut viața în tragicul accident produs acum două zile pe strada Liviu Deleanu din Chișinău, va fi înmormântat luni, 11 august, în satul Vorniceni, raionul Strășeni. Un anunț în acest sens a fost făcut de către soția acestuia, în care a mulțumit tutoror pentru „sprijin în aceste clipe grele”.
Perseide 2025. Cea mai spectaculoasă ploaie de stele din această vară va putea fi admirată săptămâna viitoare. Când ating punctul maxim # UNIMEDIA
Nopţile de 11 spre 12 august şi 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din România, transmite digi24.ro.
Femeia de afaceri, ucisă la Telenești, l-ar fi suspectat pe cel care a omoât-o de furt: Filmul crimei terifiante # UNIMEDIA
Poliția anunță că suspectul în cazul omorului petrecut pe 8 august în raionul Telenești a fost reținut pentru 72 de ore. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani, angajat al unei întreprinderi agricole din regiune, bănuit de uciderea unei femei de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, menționează IGP.
(video) De ce Renato Usatîi se plimbă cu Rolls Royce-ul firmei surorii sale, cum a boțit bijuteria și câte mașini are în colecție: Dezvăluiri la UNInterviu # UNIMEDIA
Renato Usatîi a oferit primele declarații, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, după accidentul rutier produs recent în Bulgaria, în care a fost implicat cu un Rolls-Royce. Politicianul a precizat că se simte bine și că nimeni nu a fost rănit.
Plajele din nordul Greciei, ocupate de valuri de turiști bulgari. Autoritățile vor taxă de 5 euro pentru acces # UNIMEDIA
Tensiunile cresc în nordul Greciei, după ce Consiliul municipal Alexandroupolis a ridicat problema aglomerației pe plajele municipale locale, care sunt inundate de grupuri de turiști aduși de turoperatori din Bulgaria, potrivit newsbreak.gr, citată de adevarul.ro.
O tânără moldoveancă din Italia, gravidă în luna a opta, a murit subit în somn, sub ochii fetiței sale de 3 ani: „Atâta durere ne-ai lăsat!” # UNIMEDIA
O tânără mamă originară din Republica Moldova gravidă în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, tragedia fiind descoperită de soțul femeii, alertat de lipsa de răspuns la telefon, transmite rotalianul.com.
WBO (Organizaţia Mondială a Boxului) a anunțat astăzi într-o postare pe Instagram că doi boxeri japonezi au murit după ce au luptat în aceeași gală profesionistă care a avut loc la Tokyo. Ambii au suferit comoţii cerebrale, au ajuns la spital, unde au fost operați, dar fără succes, transmite adevarul.ro.
Poliția confirmă crima terifiantă din Telenești. Suspectul care ar fi ucis femeia de afaceri din Chișinău, reținut pentru 72 de ore: A fost deschis dosar penal pentru „omor intenționat” # UNIMEDIA
Poliția anunță că suspectul în cazul omorului petrecut pe 8 august în raionul Telenești a fost reținut pentru 72 de ore. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani, angajat al unei întreprinderi agricole din regiune, bănuit de uciderea unei femei de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, menționează IGP.
Un oraș din Europa nu a înregistrat niciun accident rutier soldat cu morți în ultimul an, potrivit autorităților. Polițiștii consideră că situația este una neobișnuită, transmite adevarul.ro.
(video) Familia trupei „Lume” se mărește. Serghei și Irina Kovalsky au făcut marele anunț - așteaptă al patrulea copil: Vezi reacția celorlalți pici # UNIMEDIA
Interpreții Irina și Serghei Kovalsky, fondatorii trupei „Lume”, trăiesc din nou emoția așteptării unui copil. Cei doi artiști au anunțat cu bucurie că familia lor se va mări, urmând să devină părinți pentru a patra oară, iar reacția celor trei copii ai lor a fost una plină de entuziasm și zâmbete. „Asta mie?”, a spus viitorul frățior.
(video) Un cățel Pomeranian de 3 kg, filmat în timp ce gonea un urs negru din locuința stăpânilor. Scout, eroul din Vancouver # UNIMEDIA
Un cățel Pomeranian de doar 2,7 kilograme a reușit să alunge un urs negru care intrase în locuința stăpânilor săi din West Vancouver. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale casei, transmite observatornews.ro.
