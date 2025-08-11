Israelul a ucis un jurnalist de la Al Jazeera, despre care susține că era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”

Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului...

