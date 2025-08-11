Israelul a ucis un jurnalist de la Al Jazeera, despre care susține că era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”
Ziarul de Garda, 11 august 2025 08:50
Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
09:00
Israelul a ucis cinci jurnaliști de la Al Jazeera, despre care susține că unul dintre ei era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza” # Ziarul de Garda
Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului...
Acum 10 minute
08:50
Israelul a ucis un jurnalist de la Al Jazeera, despre care susține că era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza” # Ziarul de Garda
Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului...
Acum o oră
08:20
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 70 de drone, iar Forțele de Apărare a reușit să doboare 59. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 În noaptea de 11 august, forțele ruse au atacat cu 71 de drone de tip Shahed și drone-imitații de diferite tipuri din direcțiile Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk din Federația Rusă, anunță Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și...
Acum 24 ore
18:00
Nicușor Dan a făcut o drumeție la reședința de la Condrița. Președintele României se află în R. Moldova alături de familia sa # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a mers dumunică, 10 august, împreună cu soția și cei doi copii la reședința de la Condrița. Acolo au făcut o drumeție în natură alături de Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. „Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan...
17:50
Kaja Kallas spune că orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE # Ziarul de Garda
Vicepreședinte al Comisiei Europene al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, 10 august, că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași, scrie Reuters. „SUA are...
17:40
LIVE TEXT/ Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război”. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi...
17:20
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # Ziarul de Garda
Mii de persoane au protestat sâmbătă, 9 august, pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa oraşul Gaza, scrie G4Media. Protestatarii au purtat pancarte şi fotografii cu ostaticii încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea lor. Joi...
16:50
LIVE TEXT/ Trei morți în urma exploziilor de mine marine pe plajele din regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 Trei persoane au fost ucise duminică, 10 august, de mine marine în timp ce înotau în zone interzise de pe coasta Mării Negre din regiunea Odesa, a declarat guvernatorul regional, Oleh Kiper, scrie presa ucraineană. Un bărbat a fost ucis pe o plajă la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul portuar Odesa,...
16:30
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China, a anunțat duminică, 10 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui comunicat, locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe...
15:30
Avalanșă de pretendenți la funcția de candidat independent la parlamentare: ce șanse au să ajungă deputați și câtă putere au într-un Parlament format din 101 persoane? # Ziarul de Garda
Până duminiă, 10 august, 19 pretendenți la funcția de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie au depus cereri la Comisia Electorală Centrală în vederea înscrierii în cursa electorală.De ce are nevoie un candidat independent pentru a fi înregistrat în cursa electorală, câte procente trebuie acesta să acumuleze ca să ajungă în Parlament și...
14:50
O femeie a fost omorâtă și aruncată în fântână în Telenești. Suspectul a fost reținut # Ziarul de Garda
O femeie de 50 de ani a fost ucisă, apoi aruncată în fântână de un bărbat de 46 de ani în Telenești, anunță duminică, 10 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Poliția precizează că investighează circumstanțele omorului care a avut loc vineri, 8 august, în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. „Conform rezultatelor preliminare ale...
14:50
CEC a înregistrat 54 de candidați la funcția de deputați în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului ALDE # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță duminică, 10 august, că a înregistrat în cadrul ședinței, lista de 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului ALDE pentru alegerile din 28 septembrie și persoana responsabilă de finanțe...
14:20
O femei a fost omorâtă și aruncată în fântână în Telenești. Suspectul a fost reținut # Ziarul de Garda
O femeie de 50 de ani a fost ucisă, apoi aruncată în fântână de un bărbat de 46 de ani în Telenești, anunță duminică, 10 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Poliția precizează că investighează circumstanțele omorului care a avut loc vineri, 8 august, în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. „Conform rezultatelor preliminare ale...
13:50
LIVE TEXT/ O persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Echipele de intervenție au lichidat urmările a patru atacuri în Constantinești, regiunea Odesa. A ars o casă, o mașină, vegetație și un magazin, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. „Noaptea, forțele ruse au bombardat din nou orașul, provocând un incendiu într-un apartament dintr-o clădire rezidențială de cinci etaje. Incendiul a fost stins. Două...
13:20
Mai multe persoane s-au ales cu procese verbale după ce au primit bani pentru a protesta în fața penitenciarului 13 # Ziarul de Garda
Zeci de persoane s-au ales duminică, 10 august, cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale – între 1000...
12:50
„Nu avem nostalgie pentru Uniunea Sovietică. Pentru noi, acei ani au însemnat ocupație, deportări și tăcere forțată”. Lecția Lituaniei despre cum se construiește memoria post-sovietică # Ziarul de Garda
La Muzeul Ocupației și al Luptei pentru Libertate din Vilnius, trecutul nu doar prinde praf pe pereți și sub sticla de protecție, ci respiră din celulele reci ale fostului sediu al KGB, din urmele de gloanțe și din poveștile dureroase, spuse cu voce gravă de ghidul Ricardas Padvaiskas. E o lecție despre cum o națiune...
12:30
Europa subliniază necesitatea protejării intereselor Ucrainei înaintea discuțiilor Trump-Putin # Ziarul de Garda
Liderii europeni au salutat sâmbătă, 10 august, planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene, scrie Reuters. Trump intenționează să se întâlnească cu Putin în Alaska pe 15 august,...
12:10
TOP. Liceele cu cele mai bune rezultate la BAC vs. liceele cu cele mai scăzute performanțe # Ziarul de Garda
130 de licee teoretice din întreaga țară au înregistrat o rată de promovare de 100% a examenelor de bacalaureat, iar 23 dintre acestea au obținut o medie generală mai mare de 8, arată datele oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La polul opus se află mai multe licee în care numărul elevilor care au...
11:40
VOX/ Ce reforme ar trebui preluate și continuate în regim prioritar de viitorii deputați? # Ziarul de Garda
Parlamentul de legislatura a XI-a, timp de patru ani, a adoptat 1589 de acte normative. Este vorba despre 1149 de legi și 440 de hotărâri. După 28 septembrie 2025, în Legislativ vor ajunge alți 101 de deputați. Ce reforme ar trebui preluate și continuate în regim prioritar de viitorii aleși ai poporului? Mariana Iațco, doctoră...
11:00
Un exploziv a fost aruncat lângă casa primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Ziarul de Garda
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv lânga casa primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului, poliția investighează cazul. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează...
11:00
OAMENI/ Maria Guțu, fotografă documentară: „Artistul nu cred că trebuie să fie sărac” # Ziarul de Garda
Maria Guțu este o tânără din orașul Glodeni care face fotografie documentară. De aproape șase ani, călătorește prin R. Moldova, interacționează și fotografiază oameni de prin sate. În 2024 a primit unul dintre cele mai prestigioase premii din lume în domeniul fotografiei documentare pentru proiectul „Homeland” (Acasă – traducere din l. engleză, n.r.). Pasiunea Mariei...
10:40
LIVE TEXT/Drone din Ucraina au atacat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Dronele au atacat o rafinărie de petrol din Saratov pe 10 august, declanșând un incendiu de amploare și explozii, potrivit știrilor locale, scrie The Kyiv Independent. Imagini postate pe rețelele de socializare rusești au arătat ceea ce păreau a fi drone deasupra capului și activarea sistemelor de apărare aeriană. Locuitorii au raportat că au auzit...
10:30
Nicușor Dan se află într-o vizită privată în R. Moldova. Acesta a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival la Orheiul Vechi # Ziarul de Garda
În seara zilei de sâmbătă, 9 august, președintele României, Nicușor Dan a fost văzut, alături de șefa statului Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat la Orheiul Vechi. Potrivit Fără filtre, Nicușor Dan se află în R. Moldova într-o vizată privată și nu are anunțate întâlniri oficiale. Mai multe fotografii au apărut în spațiul public, în...
10:20
Un explosiv a fost aruncat în curtea casei primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Ziarul de Garda
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv în curtea casei primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului, poliția investighează cazul. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat....
09:50
Nicușor Dan se află într-o vizită privată în R. Moldova. Acesta a fost suprins alături de Maia Sandu la un festival la Orheiul Vechi # Ziarul de Garda
În seara zilei de sâmbătă, 9 august, președintele României, Nicușor Dan a fost văzut, alături de șefa statului Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat la Orheiul Vechi. Potrivit Fără filtre, Nicușor Dan se află în R. Moldova într-o vizată privată și nu are anunțate întâlniri oficiale. Mai multe fotografii au apărut în spațiul public, în...
09:20
LIVE TEXT/ 100 de drone a atacat Ucraina noaptea trecută, mai multe regiuni au fost lovite. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 În noaptea de 10 august, forțele ruse au atacat cu 100 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeiskoe, raportează Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei. Astfel, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără...
Ieri
18:10
LIVE TEXT/ Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei. Război în Ucraina, ziua 1263 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:10 Volodimir Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, scrie News.ro. Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu preşedintele ucrainean. Zelenski spune că cele două naţiuni sunt „pregătite să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală”. Premierul danez Mette Frederiksen şi Zelenski au...
17:40
UPDATE/ Al doilea salvator al IGSU a murit la spital în urma accidentului de la Telenești # Ziarul de Garda
Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. UPDATE 17:30 Potrivit poliției, una din persoanele transportate de urgență la spital în urma accidentului a murit. Este vorba despre...
16:30
Putin a purtat convorbiri telefonice cu mai mulți aliați în contextul viitorului summitul cu Trump # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit telefonic cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele belarus Alexander Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa așteptată cu președintele american Donald Trump, a relatat presa de stat rusă, potrivit The Kyiv Independent. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați...
16:00
Ministerul mediului din Turcia a anunțat sâmbătă că țara a înregistrat cea mai călduroasă lună iulie în 55 de ani, relatează AFP, citat de Hotnews.ro. Temperaturile consemnate în 66 dintre cele 220 de stații meteo din Turcia au arătat o creștere medie cu 1,9 grade Celsius față de anii precedenți, conform anunțului făcut de minister...
15:10
LIVE TEXT/ Dronele din Ucraina au lovit una dintre cele mai valoroase stații radar ale Rusiei din Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1263 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:05 Unitatea Nexus a Direcției Principale de Informații, specializată în războiul anti-drone, asigură o zonă de interdicție aeriană pentru invadatorii ruși de pe linia frontului, prin „blocarea” misiunilor de recunoaștere aeriană ale inamicului și prin atacarea dronelor inamice chiar în cer, potrivit Ukrinform. Distrugerea dronelor rusești de recunoaștere aeriană și de atac este o...
14:30
FALS: Imagini trucate cu ajutorul AI care pretind a fi exerciții realizate de Armata Națională # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării anunță că în ultimile zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale. În realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ajutorul...
14:00
Un salvator al echipei IGSU a decedat în urma unui grav accident rutier produs la Telenești # Ziarul de Garda
Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. „Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri...
13:20
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Ziarul de Garda
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, citat de News.ro. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale...
12:50
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică o reuniune de urgență pentru a discuta situația din Gaza # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică o reuniune de urgență privind Gaza, după anunțarea planului israelian de a prelua controlul asupra orașului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice, citate de Agerpres. Cu puțin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă...
12:20
LIVE TEXT/ 16 persoane au fost rănite într-un atac asupra unui microbuz în Herson. Război în Ucraina, ziua 1263 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 În Herson, numărul persoanelor rănite într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz a crescut la 16, două dintre ele fiind în stare gravă. Potrivit Ukrinform, Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Regionale de Stat Herson, a relatat știrea pe Facebook. „Numărul persoanelor rănite într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz a crescut la...
12:00
„Perioada de până la 2019 a oferit mai multă libertate, bunăstare și viață normală.” Așa sună unul dintre mesajele livrate de echipa care încearcă să-i curețe (pentru a câta oară?) imaginea lui Vladimir Plahotniuc, aflat în arest în Grecia. Mesajul nu e o întâmplare. El se regăsește și în alte postări distribuite în ultimele zile...
11:50
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, transmite Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării (MDED). Aceste relații comerciale acoperă o gamă variată de...
11:10
Parlamentul de legislatura a XI-a a armonizat peste 100 de prevederi ale legislației naționale cu legislația Uniunii Europene # Ziarul de Garda
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027. Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE....
10:40
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat vineri, 8 august, un acord care vizează încheierea deceniilor de conflict, fiind găzduiți de președintele Donald Trump la Casa Albă, scrie BBC. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, și-au dat mâna după ce președintele SUA a descris evenimentul drept „istoric”. „A fost mult timp așteptat”, a...
10:30
„Chiar funcționează legea, chiar se poate”. Serviciul Vamal i-a anulat datoria de peste 235 de mii de lei a bărbatului cu dizabilități, după ce ZdG a relatat povestea acestuia # Ziarul de Garda
Datoria vamală în sumă de peste 235 de mii de lei a lui Iosif Rudeanu, a fost anulată de către reprezentanții Serviciului Vamal al R. Moldova. Bărbatul cu dizabilități a recepționat o notă de constatare de la Biroul Vamal Nord prin care a fost informat despre anularea penalității. Decizia a fost luată după modificările legislative...
10:10
Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace la summitul de la Casa Albă cu Trump # Ziarul de Garda
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat vineri, 8 august, un acord care vizează încheierea deceniilor de conflict, fiind găzduiți de președintele Donald Trump la Casa Albă, scrie BBC. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, și-au dat mâna după ce președintele SUA a descris evenimentul drept „istoric”. „A fost mult timp așteptat”, a...
10:10
VIDEO/ Despre „vremurile bune” promise, influența rusă în alegeri și integrarea europeană, cu Dorin Recean, prim-ministru al R. Moldova, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova, numărul doi pe lista de candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre „vremurile bune” promise de PAS, prețurile care s-au majorat semnificativ în ultimii ani, creșterea economică de doar 0,1%, ajutorul extern pentru R. Moldova, alegerile parlamentare și scenarii post-electorale, propaganda și...
09:50
LIVE TEXT/ Dnipro și Harkiv – atacate cu drone noaptea trecută. Mai multe persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1263 # Ziarul de Garda
09:40 În Dnipro, trei persoane rănite într-un atac inamic, potrivit Serviciului de Urgențe din Ucraina. Dimineața, rușii au lovit orașul. O femeie născută în 1984 și doi bărbați născuți în 1995 și 2004 au fost răniți – viața lor nu este în pericol. Una dintre întreprinderi a fost avariată, mașinile au fost distruse, un incendiu...
09:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina. Zelenski: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” # Ziarul de Garda
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, potrivit News.ro. În dimineața de 9 august, președintele ucraiean Volodimir Zelenski a publicat un mesaj video prin care își prezintă poziția față de condițiile înaintate de Putin pentru a pune...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Livrările de arme pe care armata israeliană le poate folosi în sectorul Gaza sunt suspendate până la noi notificări, a declarat cancelarul german Merz după ce Israelul a anunțat planul de capturare a orașului Gaza, scrie Deutsche Welle. La câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat planul de combatere a grupării teroriste...
21:40
LIVE TEXT/ Putin a discutat la telefon cu cinci șefi de stat despre vizita lui Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:35 Putin a discutat la telefon cu cinci șefi de stat despre vizita lui Witkoff, potrivit serviciului de presă al Kremlinului, citat de BBC. Este vorba despre președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi. Putin le-a povestit tuturor liderilor despre...
21:00
UPDATE/ Noi detalii despre cazul celor doi bărbații care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei # Ziarul de Garda
UPDATE 20:52 Cei doi bărbați care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei au fost reținuți, fiind suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, anunță Poliția. „Unul dintre ei, în timpul audierilor a recunoscut că a participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și...
20:20
În atențioa șoferilor: traficul rutier va fi suspendat pe anumite străzi din capitală # Ziarul de Garda
În perioada 11-20 august 2025, în capitală va fi suspendat parțial, pe benzi, traficul rutier pe strada Calea Orheiului, tronsonul cuprins între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. De asemenea,pentru câteva zile se suspendă traficul rutier pe trei tronsoane de pe șoseaua Hâncești. Mai exact, se suspendă total traficul rutier pe șoseaua Hâncești pe: Potrivit...
19:30
În noaptea de 31 iulie, rușii au atacat Ucraina cu peste 300 de drone și opt rachete. Ținta principală era Kievul. Una dintre rachetele aeriene inamice a lovit o clădire rezidențială din sectorul Sveatoșînskîi al Kievului. Întreaga scară s-a prăbușit. Pe parcursul zilei, numărul victimelor a fost în continuă creștere. Este și data când a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.