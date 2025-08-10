TOP. Liceele cu cele mai bune rezultate la BAC vs. liceele cu cele mai scăzute performanțe

15:20

Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează dpa, citată de G4Media. Decizia conducerii politice este o declaraţie oficială de abandonare a ostaticilor şi îi va duce pe ei – şi pe soldaţii israelieni – la o „catastrofă...