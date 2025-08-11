7 greşeli pe care le faci de fiecare dată cînd te speli pe cap

01:00

Pe lîngă analizele generale pe care trebuie să ţi le faci periodic, este important să fii atentă la semnalele pe care corpul tău ţi le poate transmite, pentru a detecta la timp bolile.Vezi ce poţi face în fiecare dimineaţă, pentru a-ţi testa starea de sănătate:Analizează peria de păr!Dacă observi ca peria este plină de păr în fiecare dimineață, este cazul să mergi la medic, mai ales, d