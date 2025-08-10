UE a anunțat o reuniune a miniștrilor de externe din cauza summitului Putin–Trump

00:00

Patru linguriţe de măsline reduc riscul apariţiei infarctului în doar şase săptămîni, susţin cercetătorii Universităţii din Glasgow.Consumul regulat de ulei de măsline (combinat, de exemplu, cu pîinea), poate îmbunătăţi starea de sănătate şi reduce riscul apariţiei bolilor de inimă. Pentru a ajunge la acest echilibru, consumatorii ar avea nevoie de patru linguriţe de ulei de măsline pe zi, car