Un nou medicament experimental împotriva gripei, derivat din ciocolată, ar putea revoluționa tratamentul infecțiilor virale

15:10

Dacă visezi la o vacanță la Marea Neagră, pregătește-ți bugetul! În sezonul estival 2025, unele stațiuni de pe litoralul românesc rivalizează la prețuri cu destinații exclusiviste precum Ibiza. Mamaia Nord ... Post-ul Prețuri mai mari ca la Ibiza pe litoralul românesc: Unde este cel mai scump să mergi la plajă în această vară apare prima dată în Unica.md.