Continuarea filmului „The Passion of the Christ” va fi lansată în două părți: „The Resurrection of Christ” ajunge pe marile ecrane în 2027
Unica.md, 10 august 2025 17:10
Fanii filmului „The Passion of the Christ" (2004) primesc vești importante: continuarea mult așteptată va fi lansată în două părți, potrivit site-ului american Deadline. Noua producție, intitulată „The Resurrection of
• • •
Acum 15 minute
17:10
Un nou medicament experimental împotriva gripei, derivat din ciocolată, ar putea revoluționa tratamentul infecțiilor virale # Unica.md
Gripa continuă să reprezinte o amenințare majoră la nivel global, cu mutații imprevizibile care pun la încercare eficiența vaccinurilor și tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri
17:10
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” va fi lansată în două părți: „The Resurrection of Christ” ajunge pe marile ecrane în 2027 # Unica.md
Fanii filmului „The Passion of the Christ" (2004) primesc vești importante: continuarea mult așteptată va fi lansată în două părți, potrivit site-ului american Deadline. Noua producție, intitulată „The Resurrection of
Acum 30 minute
17:00
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunţat vineri, 8 august, autorizarea prin procedură accelerată a unui nou medicament destinat pacienţilor cu un anumit tip de cancer
Acum o oră
16:30
VIDEO. Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul # Unica.md
Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un
16:30
Atac ucrainean asupra unei rafinării petroliere din Rusia, la aproape 1.000 km de linia frontului: un mort și pagube materiale semnificative # Unica.md
Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Federația Rusă, vizând o rafinărie de petrol din regiunea Saratov, la aproape o mie de kilometri de linia
Acum 2 ore
16:20
Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova continuă. Alături de Maia Sandu participă la Festivalul Zemii # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, au participat duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași, unul dintre cele mai apreciate evenimente
15:30
Trei persoane au murit în stațiunile Zatoka și Karolino-Bugaz după explozia unor mine navale # Unica.md
Duminică, 10 august, trei persoane și-au pierdut viața în stațiunile Zatoka și Karolino-Bugaz din regiunea Odesa, după ce au fost aruncate în aer de mine navale în timp ce înotau
Acum 4 ore
13:50
Protest cu plată la penitenciarul unde este deținută Evghenia Guțul: mai mulți participanți, amendați de poliție # Unica.md
Astăzi, Poliția a anunțat că a documentat o serie de încălcări grave în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13 din capitală,unde se află încarcerată Evghenia Guțul, bașcanul autonomiei Găgăuze.
13:40
Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade # Unica.md
O nouă descoperire a cercetătorilor NASA, realizată cu ajutorul sateliților, schimbă clasamentul celor mai fierbinți locuri de pe planetă. Dacă până acum Valea Morții (Death Valley) din California era considerată
Acum 6 ore
13:10
Crimă șocantă la Telenești: O femeie de afaceri ucisă cu bestialitate și aruncată într-o fântână # Unica.md
O crimă de o cruzime rară a avut loc joi, 8 august, în extravilanul localității Tîrșiței, raionul Telenești. O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani, originară din
13:00
Au apărut noi detalii șocante despre cazul adolescentului de 15 ani din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, găsit mort pe malul unui iaz în după-amiaza zilei de joi, 7
12:50
Dieta plant-based (bazată pe plante) câștigă tot mai mult teren în rândul femeilor care își doresc un stil de viață sănătos, echilibrat și prietenos cu mediul. De la mesele bogate
Acum 8 ore
11:20
În căutarea unui stil de viață sănătos și a unei siluete de invidiat, tot mai multe femei descoperă beneficiile băuturilor naturale, ușor de preparat acasă. Una dintre cele mai apreciate
11:00
Explozibil aruncat în grădina primarului din Stăuceni. Reacția PAS: „Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii” # Unica.md
Un incident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Stăuceni, municipiul Chișinău. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat în grădina casei primarului Alexandru Vornicu. Din
10:40
Caz șocant în Italia: Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano. Bărbatul a fost reținut # Unica.md
Un incident grav a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 9 august 2025, în orașul Avezzano, provincia L'Aquila, Italia. Un bărbat originar din Republica Moldova a fost arestat de
09:30
Ministrul Afacerilor Interne mesaj de condoleanțe pentru familiile pompierilor decedați în tragedia de la Telenești. # Unica.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe pentru familiile celor doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) care și-au pierdut viața în
Acum 12 ore
08:50
În căutarea unui stil de viață sănătos, tot mai multe femei descoperă remedii naturale simple, dar eficiente. Printre acestea, combinația de hrișcă și chefir se remarcă prin beneficiile sale pentru
08:40
În tradițiile medicale orientale, dar și în unele metode moderne de diagnostic, aspectul limbii este considerat un indicator valoros al stării de sănătate, mai ales al sistemului digestiv. Deși pare
08:40
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lângă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat. Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul. Explozia s-a produs
08:20
Rețeta care face furori pe internet. Dulceață de zmeură făcută în casă – gata în doar 10 minute! # Unica.md
Dulceața de zmeură de casă este acel deliciu pe care îl visezi dimineața, întins pe pâine caldă, lângă o cafea aburindă sau… savurat direct cu lingurița, pe furiș, din borcan.
08:00
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux # Unica.md
Luna plină din august 2025 aduce un val de energie pozitivă și transformări spectaculoase pentru anumite semne zodiacale. Trei zodii vor simți cu adevărat că destinul le surâde: își împlinesc
07:30
Horoscopul zilei de duminică, 10 august 2025 – Energie nouă, inspirație și momente de răsfăț # Unica.md
Astăzi, astrele ne îndeamnă la reflecție, relaxare și momente petrecute cu cei dragi. Este o zi potrivită pentru a-ți reîncărca bateriile, a te bucura de micile plăceri ale vieții și
Acum 24 ore
23:10
Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel. În arest au ajuns și alți doi bărbați, complici ai parașutistului. Incidentul a avut loc sâmbătă. Sâmbătă
23:10
Patru astronauți s-au întors pe Pământ după cinci luni petrecute la Stația Spațială Internațională # Unica.md
Patru astronauți s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au petrecut cinci luni pe Stația Spațială Internațională. Capsula SpaceX în care se aflau cei patru a amerizat în Oceanul Pacific,
23:00
Marea Galileei, roşie ca sângele. Localnicii se tem că ar fi un semn rău, însă experţii au o explicaţie # Unica.md
Apa lacului Marea Galileei a devenit parcă peste noapte roşie, ridicând semne de întrebare din partea vizitatorilor. Mulţi au comparat fenomenul cu cele zele plăgi ale Egiptului din Vechiul Testament,
22:50
Nicușor Dan alături președinta Republicii Moldova, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi" în perioada 8-10 august, transmite Știri.md cu referire la info1.md. Cei doi președinți fac baie
21:50
usideschise: Adrian Ursu și drumul spre ACASĂ – ne-a deschis sufletul, ne-a arătat casa din Ialoveni și ne-a povestit despre începuturi! # Unica.md
După un an de pauză, Emisiunea "Uși Deschise prin Moldova" revine cu un episod emoționant, chiar de la rădăcini. L-am însoțit pe Adrian Ursu acolo unde inima îi bate cel
21:30
Tragedie pentru o familie din Moldova: Alexandru Tacu, răpus de cancer în Franța, în doar o lună # Unica.md
Durere fără margini pentru familia lui Alexandru Tacu, un bărbat originar din Republica Moldova, care lucra în construcții în Franța și a murit în noaptea de 6 spre 7 august,
21:20
Tragedie în Italia: O tânără moldoveancă gravidă în luna a opta a murit sub ochii fetiței sale de trei ani # Unica.md
O tânără mamă originară din Republica Moldova gravidă în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia,
20:50
Poate fi arestat Putin în Alaska dacă se întâlnește cu Trump, pe baza mandatului internațional de arestare? # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin urmează să se deplaseze săptămâna viitoare în Alaska pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, potrivit unei confirmări oficiale de la Casa Albă. Vizita
20:20
Accident grav la intersecția Alecsandri și Romană din Chișinău: Un BMW și un microbuz Mercedes, implicați într-o coliziune violentă # Unica.md
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, la intersecția străzilor Alecsandri și Romană din capitală. Un automobil de model BMW și un microbuz Mercedes au fost implicate într-o coliziune puternică,
19:30
Papanașii sunt unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, apreciat atât de localnici, cât și de turiști. Cu o combinație perfectă între brânza proaspătă, aluatul pufos și dulceața aromată,
19:20
Compania de modă Balenciaga a lansat un nou articol vestimentar controversat. Este vorba despre o geantă care seamănă izbitor de mult cu o banală pungă de plastic de la magazinul
18:50
Cine este al doilea pompier care s-a stins din viață la spital, după accidentul de la Telenești # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI deplânge cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați, care și-au sacrificat viața în misiune. În urma gravului accident rutier produs în
18:40
Anunț care a făcut toată familie să plângă. Irina Kovalsky, solista formației LUME, a făcut o destăiure în online # Unica.md
O veste emoționantă a bucurat comunitatea muzicală: Irina Kovalsky, solista îndrăgitei formații LUME, a dezvăluit că este însărcinată. „Sunt însărcinată! Așteptăm cel de-al patrulea copil în familia noastră. Primii care
18:30
Medalie de argint pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China: Artiom Livadari, performanță remarcabilă la Muaythai # Unica.md
Sportivul moldovean Artiom Livadari a adus o nouă medalie pentru Republica Moldova la Jocurile Mondiale din Chengdu, China. Acesta și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, după o
18:30
Investigația conturilor naziste la Credit Suisse, inițiată de președintele Congresului Mondial Evreiesc, zguduie banca elvețiană UBS # Unica.md
O nouă investigație lansată de Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, pune presiune pe gigantul bancar UBS – care a preluat recent Credit Suisse – și riscă să deschidă calea
18:20
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # Unica.md
Rapperul american Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers, a lansat recent un film documentar autobiografic într-o proiecție unică la cinema. Intitulat „Stans", filmul reconstituie diferitele etape ale carierei
18:00
Tragedia de la Telenești: încă un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a decedat, după ce a fost preluat în stare gravă de echipajul medical în urma
17:50
În timp ce multe persoane reușesc să își asigure necesarul de vitamine și minerale dintr-o alimentație echilibrată, există situații când suplimentele nutritive devin necesare, mai ales pentru cei cu deficiențe
17:40
„Am petrecut ani încercând să-mi exorcizez demonii”: Tim Burton și creatorii serialului „Wednesday” despre revenirea hitului macabru de pe Netflix # Unica.md
Serialul „Wednesday" revine pe Netflix cu sezonul doi, iar fenomenul gotic creat în jurul adolescentei Wednesday Addams continuă să fascineze milioane de fani din întreaga lume. Tim Burton, regizorul și
Ieri
17:20
Noi descoperiri genetice în cancerul uterin: ce spun cercetătorii despre riscul de boală și prevenție # Unica.md
Cancerul endometrial (uterin) reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de cancer ginecologic la nivel mondial, afectând anual aproximativ 400.000 de femei. Deși factorii de risc precum obezitatea, diabetul sau
16:40
Încearcă băutura care te ajută să slăbești și să ai o digestie perfectă – rețetă rapidă și gustoasă, plină de colagen și vitamine # Unica.md
Găsirea unui mic dejun care să fie și hrănitor, și rapid de preparat poate fi o adevărată provocare, mai ales în zilele aglomerate. Îți propunem o rețetă simplă, dar extrem
16:30
Mesaj de condoleanțe în memoria pompierului, căzut la datorie în accidentul tragic de la Telenești # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță "cu profundă durere trecerea în neființă a camaradului nostru, Rotari Vasile Ion, în vârstă de 43 de ani, pompier în cadrul
15:10
Prețuri mai mari ca la Ibiza pe litoralul românesc: Unde este cel mai scump să mergi la plajă în această vară # Unica.md
Dacă visezi la o vacanță la Marea Neagră, pregătește-ți bugetul! În sezonul estival 2025, unele stațiuni de pe litoralul românesc rivalizează la prețuri cu destinații exclusiviste precum Ibiza. Mamaia Nord
15:10
Donald Trump sugerează un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia. Întâlnirea cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a menționat vineri posibilitatea unui „schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia, ca parte a unui viitor acord de pace între cele două țări aflate în
14:50
Un incident grav a avut loc în după-amiaza zilei de 8 august, în localitatea Elizaveta din municipiul Bălți. Șeful interimar al Inspecției pentru protecția mediului a raionului Sîngerei, în vârstă
14:40
Țara din Europa de Est în care 142.000 de milionari își mută averile în 2025, în detrimentul Elveției # Unica.md
Anul 2025 marchează o schimbare spectaculoasă în peisajul global al migrației averilor. Potrivit raportului Henley Private Wealth Migration 2025, nu mai puțin de 142.000 de milionari își fac bagajele și
14:00
Grav accident rutier, cu implicarea unei autospeciale a IGSU, la Telenești. Un angajat MAI ar fi murit # Unica.md
O persoană ar fi decedat, după ce o autospecială a pompierilor a fost implicată într-un grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă în localitatea Mihălașa, din raionul Telenești,
13:50
Un bărbat a crescut cea mai mare floarea-soarelui din lume și i-a pus numele „Trifoi”. Ce înălțime are planta # Unica.md
Un bărbat din statul american Indiana a reușit o performanță uluitoare: a crescut o floarea-soarelui atât de înaltă încât a depășit recordul mondial! Planta, botezată „Clover" (Trifoi), va intra în
