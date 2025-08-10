Femeie omorâtă într-o ceartă la o întreprindere agricolă din Telenești

16:40

Proprietarul rețelei de restaurante Trump Burger din Texas riscă să fie expulzat din SUA. Roland Beainy are 28 de ani, este originar din Liban, iar autoritățile americane în suspectează de fraude în procesul de imigrare. Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), afirmă că acesta ar fi furnizat informații false, când a depus cererea pentru imigrare.