Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil
Realitatea.md, 10 august 2025 15:40
Pe 8 august 2025, campioana moldoveană la lupte libere, Anastasia Nichita, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, rememorând momentul istoric din urmă cu exact un an, când a urcat pe podiumul olimpic la Paris 2024. Sportiva a câștigat medalia de argint, devenind un simbol al perseverenței și al determinării pentru întreaga țară.
• • •
Acum 5 minute
15:40
Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil # Realitatea.md
Pe 8 august 2025, campioana moldoveană la lupte libere, Anastasia Nichita, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, rememorând momentul istoric din urmă cu exact un an, când a urcat pe podiumul olimpic la Paris 2024. Sportiva a câștigat medalia de argint, devenind un simbol al perseverenței și al determinării pentru întreaga țară.
Acum o oră
15:00
Republica Moldova – în contextul negocierilor din Alaska: riscuri teritoriale și nevoia urgentă de reforme europene # Realitatea.md
Pe 15 august 2024, la Anchorage, Alaska, va avea loc prima discuție la nivel înalt între Statele Unite și Rusia de la începutul invaziei Ucrainei, un eveniment confirmat oficial de Kremlin. Întâlnirea marchează un punct important în tentativa de a negocia o încetare a focului și posibile schimburi teritoriale, o temă ridicată public și explicit
Acum 2 ore
14:20
Perechea Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova, multipli campioni mondiali și europeni la dans sportiv, a cucerit medalia de aur la secțiunea Standard, în cadrul Jocurilor Mondiale din China, ediția 2025, transmite IPN. Succesul dansatorilor moldoveni nu este doar o victorie personală, ci și o dovadă a talentului, disciplinei și pasiunii care definesc școala moldovenească de
Acum 4 ore
13:40
Irina Rimes a obținut în 2024 profituri mari din muzică, cu afaceri de milioane și doar un angajat # Realitatea.md
Irina Music, firmă deținută integral de cântăreața Irina Rimes, a avut o cifră de afaceri netă de 2,2 milioane de lei românești (peste 430.000 de euro) şi profitabilitate netă de peste 77%, în anul 2024, arată calculele Economica.net pe baza bilanțurilor societății. Irina Rimes deține integral societatea Irina Music, conform datelor de la ONRC, puse la dispoziție
12:50
Maia Sandu: „Moldova este ferm alături de Ucraina”, în contextul anunțului întâlnirii Trump–Putin # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina, pe rețeaua socială X (fostă Twitter). „Moldova este ferm alături de Ucraina. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor, hotărându-și propriul viitor. Europa este indispensabilă acestui efort — securitatea noastră comună depinde de aceasta", a
12:20
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, fiind surprins sâmbătă seara, 9 august curent, la „Festivalul Lupilor" din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Alături de el s-a aflat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Rupor.md. Apariția celor doi șefi de stat a atras imediat atenția publicului, iar numeroși participanți s-au așezat
Acum 6 ore
11:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat la atacul cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu. Acesta a calificat incidentul drept „un mod josnic și barbar" de a intimida oamenii care luptă pentru dreptate și un trai mai bun în Republica Moldova. „PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Am
10:50
VIDEO Lucrări ample de reabilitare a șoselei Hîncești și a străzii Miorița din cartierul Telecentru # Realitatea.md
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unor lucrări de amploare în cartierul Telecentru, vizând reabilitarea șoselei Hîncești, pe segmentul cuprins între strada Lech Kaczynski și ieșirea din municipiu, precum și a străzii Miorița. Proiectul face parte dintr-un plan mai larg de modernizare a infrastructurii rutiere din capitală. Potrivit primarului Ion Ceban, aceste lucrări se desfășoară într-unul
09:50
Locuința primarului orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 10 august curent, de un atac cu explozibil. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:57, când o persoană necunoscută aflată într-un autoturism s-a oprit în fața casei edilului, a aruncat un dispozitiv exploziv în curte, apoi a părăsit locul
Acum 24 ore
20:20
Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina # Realitatea.md
Unele afaceri se nasc din pasiune, altele dintr-o necesitate. În cazul lui Mihail Gavrilenco, au fost valabile ambele motive. Fiind în căutarea unor locuri de joacă bine amenajate pentru copiii lui, și-a dat seama că în orașul natal există foarte puține opțiuni. Așa a apărut ideea de a deschide la Tighina (Bender) un centru pentru
19:30
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar. A aparut trailerul filmului – VIDEO # Realitatea.md
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans", filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul
18:50
Producătorii de film Sergiu Cumatrenco și Ion Borș își propun să ecranizeze „cele mai emoționante, neașteptate sau nebunești povești de dragoste trăite în Chișinău". Proiectul cinematografic „Chișinău, I love you!" va fi o colecție de scurtmetraje inspirate din „povești reale sau fantezii ascunse de ochii lumii", transmite IPN. „Căutăm istorii urbane, sincere, intense sau amuzante
18:30
Geamurile, firele și cablurile electrice, alături de detergenți și soluții de curățare, se numără printre principalele produse pe care Republica Moldova le importă din Bulgaria, al șaselea cel mai mare partener comercial al țării din Uniunea Europeană, transmite IPN. Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări
18:00
Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida # Realitatea.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei", a anunțat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu, nu intenționez să fac asta", a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani. Lukașenko a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui
17:30
Luna plină din august, cunoscută sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică. Va avea loc în același timp cu Perseidele, un alt fenomen astronomic inedit. Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile, dar depinde foarte
17:00
Afinele câștigă tot mai mult teren în Moldova, deși prețul unui kilogram ajunge la 180 de lei # Realitatea.md
Afinele câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova și chiar depășesc consumul de căpșuni, susține președinta Asociației „Pomușoarele Moldovei", Aneta Ganenco. Totuși, cererea de pe piața internă este mult mai mare decât ceea ce pot oferi, la etapa actuală, producătorii autohtoni, scrie moldova1. Familia Toma din raionul Ungheni are o afacere în care sunt
16:30
IGSU oferă detalii despre accidentul din Telenești: Angajatul decedat avea 43 de ani # Realitatea.md
Angajatul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), decedat în urma accidentului grav din raionul Telenești, avea 43 de ani. Vasile Rotari activa ca pompier din anul 2019. „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță cu profundă durere trecerea în neființă a camaradului nostru, Rotari Vasile Ion. În după-amiaza zilei de 9 august
15:50
Persoanele cu dizabilități din municipiul Bălți vor primi, în sezonul rece 2024-2025, sprijin financiar din partea autorităților locale pentru acoperirea cheltuielilor de încălzire. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că alocația lunară va fi de 800 de lei, însumând 4000 de lei pentru întreaga perioadă rece, transmite IPN. Ajutorul material
Ieri
15:20
Un nou studiu a constatat că un somn fragmentat şi neodihnitor provoacă daune celulare vaselor de sânge din creier, oferind dovezi suplimentare care sugerează că întreruperile de somn predispun creierul la demenţă. Mai exact, oamenii de ştiinţă au observat modificări în structura şi funcţionarea anumitor celule specifice vaselor cerebrale (numite pericite), precum şi alterări în
14:40
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă, 9 august, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 01:00. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect
13:20
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Realitatea.md
O anchetă a fost deschisă în Franţa, după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri, 8 august, Parchetul din Paris. Într-un video difuzat pe YouTube, rabinul David Daniel Cohen, care pare să trăiască în Israel, l-a criticat pe Emmanuel Macron, căruia i-a reproşat
12:50
China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic # Realitatea.md
Șapte țări, în frunte cu China, Statele Unite și Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanță pentru mediu Eunomia și grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de țări
12:10
Experiența unei tinere din Republica Moldova, care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX # Realitatea.md
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Vorbim despre Ana Certan, care recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență. Înainte de a pleca în America, Ana nu și-a făcut mari așteptări pentru
11:40
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # Realitatea.md
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, 10 august, o reuniune de urgenţă privind Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat mai multe surse diplomatice pentru AFP. Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost
11:10
Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025, psihologii chatului 12plus au consiliat peste 200 de adolescenți și părinți, oferindu-le sprijinul de care au nevoie. Problemele cu care se confruntă adolescenții sunt, în mare parte, legate de relaționare, gestionarea emoțiilor, sexualitate, relații sexuale, probleme sentimentale, anxietate și multe altele. Un aspect frecvent discutat este inițierea vieții sexuale
10:30
Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente # Realitatea.md
A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții nu au loc în cămine, își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Cele mai căutate locuințe sunt cele care costă 300 – 400 de euro pe lună și se află
10:00
Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe # Realitatea.md
Paraziții și Vama, două dintre trupele anunțate la Untold 2025, nu vor mai urca pe scenă. Paraziții invocă motive independente și anunță o pauză de la apariții live, iar Vama se retrage după neînțelegeri cu organizatorii. Trupa Paraziții, într-un mesaj scurt transmis fanilor, au precizat că, pentru o perioadă, nu vor mai susține nici apariții
09:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri, 8 august, pe rețeaua sa Truth Social că 'mult așteptata întâlnire' cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP. Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu
8 august 2025
22:40
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # Realitatea.md
O grupare organizată de români a
22:10
În Republica Moldova va fi lansat HealthTech Hub – o platformă națională dedicată impulsionării inovației și digitalizării în domeniul sănătății. Scopul principal al inițiativei este integrarea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială și medicina de precizie, în activitatea medicală de zi cu zi. Un memorandum în acest sens, a fost încheiat vineri, 8 august curent, între […] Articolul Republica Moldova lansează HealthTech Hub pentru modernizarea sistemului medical apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
În doi ani, cardurile ar putea deveni principalul mijloc de plată în Moldova, estimează un expert # Realitatea.md
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu 2023, achitările cu cardul contribuie […] Articolul În doi ani, cardurile ar putea deveni principalul mijloc de plată în Moldova, estimează un expert apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”. Organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, competiția, ajunsă la a IV-a ediție, a reunit echipe de elită ale structurilor de […] Articolul Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Redacția CU SENS a publicat un video în care prezintă o serie de documente false, care ar fi fost folosite de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale. În imagini apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul politician. sursa video: CU SENS Vladimir Plahotniuc a […] Articolul VIDEO Identitățile false care l-au ajutat pe Vladimir Plahotniuc să dispară apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
De la Chișinău pe marile podiumuri: Elvira Jain, modelul moldovean care și-a construit o viață între Dubai și familie # Realitatea.md
Elvira Jain, originară din Chișinău, și-a început cariera în modelling la doar 16 ani, după ce a fost descoperită de designerul Valentina Vidrașcu. În scurt timp, a ajuns să colaboreze cu branduri de renume internațional: Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Lacoste și mulți alții, scrie Cancan.md. Într-un interviu recent acordat jurnalistului Dorin Galben, Elvira a vorbit deschis […] Articolul De la Chișinău pe marile podiumuri: Elvira Jain, modelul moldovean care și-a construit o viață între Dubai și familie apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege pregătite, pentru lucra imediat în folosul cetățenilor # Realitatea.md
Juriștii și experții Partidului Nostru au pregătit peste 20 de proiecte de lege necesare cetățenilor, astfel încât să nu pierdem timp și să putem lucra eficient încă din primele zile ale noului legislativ. Despre aceasta vorbește președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „UNInterviu” pe portalul Unimedia.info. „Echipa noastră de juriști, specialiști buni la […] Articolul Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege pregătite, pentru lucra imediat în folosul cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Rolls-Royce-ul cu care Renato Usatîi a comis accident în Ungaria este al surorii # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului rutier în care a fost implicat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Invitat într-o emisiune de la One TV, moderată de Natalia Cheptene, politicianul a recunoscut că automobilul Rolls-Royce condus în momentul impactului în Ungaria nu îi aparține, scrie Cancan.md. Usatîi a declarat că mașina este înregistrată pe […] Articolul VIDEO Rolls-Royce-ul cu care Renato Usatîi a comis accident în Ungaria este al surorii apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Doi străini reținuți la Chișinău pentru afișele religioase cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare electorală # Realitatea.md
Polițiștii au reținut vineri, 8 august curent, doi cetățeni străini care lipeau în capitală afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Informația oamenilor legii vine ca o confirmare despre ce a avertizat Președinția. Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei Cei doi bărbați, cu […] Articolul Doi străini reținuți la Chișinău pentru afișele religioase cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare electorală apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? # Realitatea.md
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor […] Articolul Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei # Realitatea.md
Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. „Acestea nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”, a reacționat Igor Zaharov, purtător de cuvânt la Președinție. Șefa statului a […] Articolul Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european # Realitatea.md
Cântărețul Satoshi a deschis o fereastră către universul său interior, vorbind despre eroii care i-au influențat viața și cariera, Într-un dialog amplu cu Răzvan Exarhu, în cadrul interviului „Ac de siguranță”. De la bunicul de pe linia mamei, un lider respectat în comunitatea sa, la învățătoarea Lilia, care i-a cultivat bunătatea și spiritul de prietenie, […] Articolul VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
O nouă cerere de extrădare a lui Plahotniuc a fost transmisă de procurorii moldoveni în Grecia # Realitatea.md
Procurorii moldoveni au transmis în Grecia a doua cerere pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Documentul a fost expediat pe 8 august. Conform Procuraturii Generale, documentul vizează procedura de extrădare a fostului lider democrat, în cadrul a trei cauze penale, în care acesta are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave. „Transmiterea acestei cereri este […] Articolul O nouă cerere de extrădare a lui Plahotniuc a fost transmisă de procurorii moldoveni în Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
FOTO Mesaje pro-Simion și campanii de dezinformare pe rețele sociale. Percheziții la membrii grupării „ȘOR” # Realitatea.md
În timpul celor 78 de percheziții desfășurate în mai multe localități din Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, oamenii legii au descoperit și mesaje în care cetățenii cu cetățenie română erau îndemnați să iasă masiv la vot și să-l susțină pe George Simion, […] Articolul FOTO Mesaje pro-Simion și campanii de dezinformare pe rețele sociale. Percheziții la membrii grupării „ȘOR” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat că va aloca 2,5 miliarde de dolari până în 2030 pentru îmbunătățirea sănătății femeilor, acoperind afecțiuni, precum preeclampsia, diabetul gestațional, endometrioza și menopauza, scrie Reuters. Fondatorul Bill Gates a declarat că sănătatea femeilor a fost ignorată prea mult timp, iar această situație trebuie schimbată. Investiția reprezintă una dintre […] Articolul Bill Gates va investi 2,5 miliarde de dolari până în 2030 pentru sănătatea femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Victor Chirilă: Dacă în viitorul Parlament avem majoritate antieuropeană, riscăm o criză ca în 1998 # Realitatea.md
Dacă în viitorul Parlament al Moldovei se va forma o majoritate antieuropeană, riscăm să ajunge într-o criză ca în 1998, afirmă ambasadorul moldovean de la București, Victor Chirilă. Potrivit diplomatului, în asemenea circumstanțe dreptul la vot al moldovenilor care muncesc sau locuiesc în străinătate ar putea fi lezat, iar dubla cetățenie – anulată. Ambasadorul mai avertizează […] Articolul Victor Chirilă: Dacă în viitorul Parlament avem majoritate antieuropeană, riscăm o criză ca în 1998 apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Doi adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost prinși în flagrant în timp ce intenționau să plaseze 40 de pachețele cu droguri în ascunzișuri, într-o pădure din sectorul Centru al Capitalei. Unul dintre minori a predat benevol substanțele narcotice benevol și a declarat polițiștilor că activa în calitate de „curier” pentru un magazin online […] Articolul VIDEO Doi minori au fost reținuți cu droguri. Unul dintre ei livra „marfa” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță că, din iulie 2024, în Sudan au fost înregistrate aproximativ 100.000 de cazuri de holeră, boală care s-a răspândit în toate statele țării. Epidemia este alimentată de războiul civil, foamete, deplasări masive de populație și inundații recente. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizează că inundațiile cresc riscul altor boli […] Articolul Epidemie gravă de holeră în Sudan: 100.000 de cazuri în ultimul an apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Proprietarul restaurantelor Trump Burger riscă să fie expulzat din SUA. Motivul invocat de autoritățile americane # Realitatea.md
Proprietarul rețelei de restaurante Trump Burger din Texas riscă să fie expulzat din SUA. Roland Beainy are 28 de ani, este originar din Liban, iar autoritățile americane în suspectează de fraude în procesul de imigrare. Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), afirmă că acesta ar fi furnizat informații false, când a depus cererea pentru imigrare. […] Articolul Proprietarul restaurantelor Trump Burger riscă să fie expulzat din SUA. Motivul invocat de autoritățile americane apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Noua casă a Simonei Halep care a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București # Realitatea.md
Simona Halep și-a achiziționat o casă de 600.000 de euro într-un complex exclusivist de lângă București, scrie Gazeta Sporturilor. Vila are o suprafață de 255,4 metri pătrați, cu trei dormitoare și două băi. Această investiție a Simonei Halep marchează o nouă etapă în viața sportivei după retragerea sa din tenis. Complexul National Golf & Country […] Articolul Noua casă a Simonei Halep care a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Șoferi, fiți atenți! Trafic parțial suspendat pe câteva străzi din Chișinău. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
În perioada 11–20 august 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Calea Orheiului, între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe strada Calea Orheiului. Totodată, municipalitatea anunță că se suspendă total traficul rutier […] Articolul Șoferi, fiți atenți! Trafic parțial suspendat pe câteva străzi din Chișinău. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Încă o formațiune, înregistrată pentru a participa la alegeri. CEC a admis și comuniștii în „Blocul Patriotic” # Realitatea.md
Blocul Electoral „Împreună” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din septembrie de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Formațiunea cuprinde Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist. În același timp, Partidul Comuniștilor s-a alăturat „Blocului Electoral Patriot al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și a schimbat denumirea formațiunii. Astfel, entitatea se va numi în continuare […] Articolul Încă o formațiune, înregistrată pentru a participa la alegeri. CEC a admis și comuniștii în „Blocul Patriotic” apare prima dată în Realitatea.md.
