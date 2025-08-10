Declarația comună a liderilor europeni privind pacea pentru Ucraina a fost făcută publică

03:00

Nisipul, care în timp se transformă în pietricele, este o adevărată pacoste, fără să punem la socoteală durerile îngrozitoare care apar la eliminarea calculilor.Un tratament preventiv pentru persoanele care se ştiu cu probleme, dar şi un remediu pentru cele aflate în criză de rinichi este pe bază de ceaiuri, cîteva dintre avînd efecte excepţionale, scrie femeia.ro.Cozi de cireşeAu un c