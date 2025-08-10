Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor

15:40

Un pieton a ajuns la spital după ce un șofer l-a lovit cu pumnul în față. Incidentul s-a petrecut joi seara, 7 august, la Bălți. Potrivit Poliției, în timp ce pietonul traversa strada, între el și un conducător auto a izbucnit un conflict verbal. Ulterior, bărbatul a coborât din mașină și a lovit-o pe victimă, […]