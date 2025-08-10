„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
ProTV.md, 10 august 2025 10:40
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
• • •
Acum 10 minute
10:40
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii." Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
Acum 30 minute
10:20
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari
Acum o oră
09:50
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:50
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut
Acum 2 ore
09:40
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil" - VIDEO
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO
09:20
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:10
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
Acum 4 ore
08:40
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos
08:20
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul" să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
08:20
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina
08:20
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
00:00
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO
9 august 2025
22:50
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO
22:00
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO
Acum 24 ore
21:50
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO
21:30
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO
21:30
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO
20:40
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa". De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
20:20
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 09.08.2025
19:50
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei
19:40
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO
19:40
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO
19:30
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
19:30
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO
19:20
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate." Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința
19:20
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei
18:10
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO
18:00
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin
17:50
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
17:50
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
17:50
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor", care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
17:40
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
17:00
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
17:00
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
17:00
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO
16:50
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO
16:50
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO
16:50
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO
16:50
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO
16:40
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO
16:40
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO
16:30
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
16:30
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO
16:20
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO
16:00
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua"
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua”
15:40
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei"
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei”
