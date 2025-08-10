Cercetări arheologice la Hansca: urme ale civilizației getice
Radio Moldova, 10 august 2025 09:20
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sunt doar câteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămână, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni. Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria și civilizația regiunii.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
09:20
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sunt doar câteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămână, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni. Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria și civilizația regiunii.
Acum 2 ore
08:20
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lângă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat. Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul.
08:00
Istoria unei afaceri de familie: 10 sere modernizate și culturi extinse, datorită sprijinului european și de stat # Radio Moldova
În satul Brăviceni, din raionul Orhei, soții Caraman dezvoltă o afacere cu legume, transmisă din generație în generație. Ei au reușit să atragă fonduri europene și subvenții de la stat, ceea ce le-a permis să modernizeze 10 sere și să extindă suprafețele cultivate.
Acum 4 ore
07:30
Președintele României. Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă, 9 august, o vizită privată în R. Moldova. Șeful statului român a fost surprins, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, un eveniment care are loc, în perioada 8 – 10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”.
Acum 12 ore
21:30
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii.
Acum 24 ore
20:20
Plan european alternativ de oprire a războiului în Ucraina: încetarea focului înaintea negocierilor de pace # Radio Moldova
Țările europene, împreună cu Ucraina, au elaborat și prezentat un plan alternativ de reglementare pașnică, ca răspuns la propunerea lui Vladimir Putin privind încetarea focului, relatează The Moscow Times, cu referire la publicația The Wall Street Journal.
20:00
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare, începând cu 26 octombrie 2025, direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
20:00
Nebunia transferurilor în fotbalul european continuă! Manchester United a anunțat oficial că Benjamin Šeško este noul jucător al formației engleze # Radio Moldova
Atacantul sloven a fost transferat de la RB Leipzig, iar "Diavolii roșii" au plătit pentru serviciile sale 76 de milioane și 500 de mii de euro. Suma de transfer poate ajunge până la 85 de milioane de euro dacă se vor activa toate bonusurile de performanță. Šeško a semnat un contractul valabil pe durata a 5 ani.
19:20
Rugăciuni pentru sănătate la Biserica din Ghidighici de sărbătoarea Sfântului Pantelimon # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, considerat ocrotitorul bolnavilor și supranumit în popor „Pintilie Călătorul”. La Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, zeci de credincioși s-au adunat să se roage pentru sănătatea celor dragi.
18:40
Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămân cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, printre cele mai solicitate specialități sunt agrobusiness-ul și dezvoltarea rurală, iar la polul opus este zootehnia, unde sunt mai puțini studenți.
17:50
Grav accident în raionul Telenești, cu implicarea unei autospeciale IGSU: doi salvatori au decedat, alte două persoane - rănite # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.
17:20
Bild: Witkoff l-a înțeles greșit pe Putin în privința pretențiilor asupra teritoriilor ucrainene # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, care pe 6 august a fost la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin, ar fi putut să-l înțeleagă greșit pe liderul rus, relatează The Moscow Times, cu referire la Bild, care citează oficiali germani și ucraineni.
17:10
Beginning October 26, 2025, passengers at Chișinău International Airport "Eugen Doga" will have the opportunity to fly directly from the Republic of Moldova to Bulgaria's capital, Sofia.
17:00
CSF Bălți și-a întărit lotul cu unul dintre cei mai experimentați fotbaliști moldoveni # Radio Moldova
Clubul din cel mai nordic oraș al ligii a semnat cu mijlocașul Mihai Plătică. Acesta era liber de contract după plecarea de la Petrocub Hîncești. CSF Bălți a anunțat pe sursele oficiale din mediul online că fotbalistul va juca la echipă până la finalul acestui sezon.
16:20
Ministerul Apărării despre imaginele false prezentate drept scene de la exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Radio Moldova
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării.
15:30
Două misiuni a contingentului de pompieri moldoveni detașat în Grecia au avut loc sâmbătă și duminică, în sprijinul colegilor lor eleni la stingerea incendiilor. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată la aproximativ 30 km de baza de operații, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
15:10
Dinamo București a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
După ce au bătut FCSB-ul în derby cu 4:3, "câinii roșii" au învins la limită o altă echipă bucureșteană, nou-promovata Metaloglobus București, cu scorul de 2:1. În partida jucată la Clinceni, Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a încercat să blocheze un șut de la distanță al lui Cîrjan, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, iar balonul a ajuns în poartă.
14:40
O fortificație din perioada Antichității târzii, construită în primele secole ale erei creștine, a fost cercetată de arheologi pe teritoriul din R. Moldova. Este vorba despre fortificația liniară Valul lui Traian de Jos, descoperită în preajma satului Găvănoasa din raionul Cahul.
14:30
SPIA: 27 de cazuri de corupție și abuz în rândul angajaților MAI, trimise organelor de urmărire penală # Radio Moldova
Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat, în prima jumătate a anului, peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare ale angajaților MAI. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor.
14:10
Grav accident în raionul Telenești, cu implicarea unei autospeciale IGSU: un salvator a decedat, alte trei persoane - rănite # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.
14:00
Primul și singurul zbor direct din R. Moldova către Bulgaria, lansat din 26 octombrie # Radio Moldova
Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
13:20
Proiectul „Ruta Trump” promite schimbări geopolitice majore în Caucazul de Sud. Nu toți armenii sunt mulțumiți # Radio Moldova
Declarația semnată pe 8 august la Washington de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele SUA, Donald Trump, prevede crearea unui coridor de transport prin teritoriul armean, care va conecta Azerbaidjanul cu exclava sa Nahicevan, înconjurată de Armenia, Turcia și Iran. Proiectul TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”), potrivit unor experți, are potențialul de a schimba semnificativ situația geopolitică în Caucazul de Sud, relatează Deutsche Welle.
12:20
În perioada 11-20 august, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe strada Calea Orheiului din Chișinău, tronsonul cuprins între str. Petricani și bulevardul Renașterii Naționale.
12:10
Maia Sandu, despre acordul de pace semnat de liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă: „Un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități” # Radio Moldova
Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități, a scris președinta Maia Sandu pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, 8 august, la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
12:00
Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități, a scris președinta Maia Sandu pe rețeaua X. Șefa statului a felicitat liderii de la Bacu și Erevan, precum și pe președintele Donald Trump „*pentru contribuția la deschiderea drumului către pace, reconciliere și prosperitate sporită în regiune”. Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
11:20
Producătorii de mere din R. Moldova vor culege în acest an aproximativ 277 de mii de tone de fructe, cu 31,5 la sută mai puțin decât în 2024, când au fost recoltate 404,6 mii de tone, anunță Asociația „Moldova-Fruct”.
11:00
Revista Presei // Un colaps economic pe măsura celui din 1998 este inevitabil în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău după scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Consecințele inevitabile, în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău; reținerea a doi cetățeni străini, în timp ce postau afișe cu mesaje care conțineau îndemnuri la ură interetnică și religioasă; nemulțumirea Gazprom față de retragerea licenței Moldovagaz - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:50
Exportul de semințe de floarea-soarelui pe piața Bulgariei, creștere de 275,6% în anul trecut # Radio Moldova
Schimburile comerciale dintre R. Moldova și Bulgaria sunt în ascensiune. În 2024, valoarea totală a acestora a depășit 267 de milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
10:20
Ochelari sau lentile: care este alegerea potrivită pentru persoanele cu probleme de vedere # Radio Moldova
Circa 23% din populația R. Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor ultimului recensământ al populației, realizat în 2024. Vizitele regulate la oftalmolog, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor sau purtarea ochelarilor se numără printre sfaturile specialiștilor pentru a menține sănătatea ochilor.
10:10
Zelenski, înainte de discuțiile cu partenerii: „Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului” # Radio Moldova
„Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja prevăzut în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va renunța la aceasta și nimeni nu va putea renunța. Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului”, a declarat, în mesajul video de sâmbătă dimineață, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de Deutsche Welle.
09:40
Alaska: Discuții Trump - Putin, pe 15 august, despre viitorul războiului din Ucraina # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, anunță AFP. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
09:40
Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum: Ce înțelegere ar pregăti Donald Trump și Vladimir Putin # Radio Moldova
SUA și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina și care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, a scris Bloomberg News, în timp ce postul Fox News a relatat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum, consemnează agențiile Reuters, EFE și Agerpres.
Ieri
09:30
Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum: Ce ar pregăti Donald Trump și Vladimir Putin # Radio Moldova
SUA și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina și care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, a scris Bloomberg News, în timp ce postul Fox News a relatat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum, consemnează agențiile Reuters, EFE și Agerpres.
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, anunță AFP. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
09:10
Sergiu Spoială, the current interim director of the state-owned enterprise (S.E.) "Chișinău International Airport," has won the competition for the director position, it was announced on Friday, August 8.
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, anunță AFP. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
08:30
Sfaturile specialiștilor: Ce trebuie să știe studenții care intenționează să ia cu chirie apartamente în capitală # Radio Moldova
A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții care nu vor să stea sau nu au loc în cămine își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Agentul imobiliar Victor Cernomorcenco susține că, în această perioadă, prețurile pentru chirii cresc în medie cu 10 - 20% din cauza cererii sporite.
8 august 2025
21:40
Mitropolitul Petru a oficiat liturghia de cinstire a nou-canonizatului Alexandru din Basarabia # Radio Moldova
La Călărași a avut loc astăzi primul eveniment liturgic de cinstire a Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, după proclamarea locală a canonizării. Mai mulți enoriași au venit și s-au rugat la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, unde preotul Alexandru Baltaga a slujit 54 de ani. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului.
21:30
Cupa Lunetiștilor: Poligonul de la Bulboaca, gazda unei competiții internaționale de elită # Radio Moldova
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
21:30
Ajutorul UE pentru Ucraina, condiționat de reforme: tranșă diminuată la 3,2 miliarde de euro # Radio Moldova
O nouă tranșă de ajutor din partea Uniunii Europene în cadrul mecanismului Ukraine Facility va fi acordat Kievului într-o formă redusă, deoarece nu toate condițiile au fost îndeplinite, relatează Deutsche Welle.
21:30
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” # Radio Moldova
Actualul administrator interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, Sergiu Spoială, a câștigat vineri, 8 august, concursul pentru funcția de administrator al întreprinderii.
21:20
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
21:10
Chemări la ură socială și religioasă: Poliția a reținut doi cetățeni străini care lipeau afișe cu mesaje false în locuri publice din Chișinău # Radio Moldova
Polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, vineri după-amiază, în locuri publice din capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Administrația Prezidențială precizează că, la tipărirea afișelor, a fost folosit „în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei”. Ulterior, în cadrul audierilor, unul dintre făptași, vorbitor de limbă rusă, a recunoscut participarea sa la taberele organizate anul trecut în Serbia, Bosnia și Herțegovina, unde a fost instruit cum să provoace dezordini în masă.
20:50
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice, relatează hotnews.ro, cu referire la Reuters.
19:50
Chemări la ură socială și religioasă: Poliția a reținut doi cetățeni străini în Chișinău # Radio Moldova
Polițiștii au reținut vineri, în jurul orei 16:00, doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare. Referitor la acest caz, administrația prezidențială precizează că la tipărirea afișelor a fost „în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei”.
19:20
Armenia și Azerbaidjan ar putea semna un acord de pace la Washington: „Un bun pas înainte” pentru Erevan, afirmă analiștii # Radio Moldova
Prim-ministrul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev se vor întâlni vineri, 8 august, la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, unde sunt așteptați să semneze un acord de pace care ar putea pune capăt unor decenii de conflict, a declarat Donald Trump, citat de Associated Press. Este așteptată și semnarea unor acorduri de colaborare economică între cele două state din Caucazul de Sud și Statele Unite ale Americii, care, potrivit aceleiași surse, ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor 1990.
19:00
Criză în Găgăuzia: fără autoritate electorală funcțională, cu un mandat pe sfârșite al Adunării Populare și cu o bașcană condamnată de prima instanță # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj instituțional major, în condițiile în care, în scurt timp, expiră mandatul actualei Adunări Populare, iar bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare. Lipsa unei autorități electorale funcționale în regiune alimentează incertitudinea politică din Găgăuzia.
18:40
Armenia și Azerbaidjanul ar putea semna un acord de pace la Washington: „Un bun pas înainte” pentru Armenia, afirmă analiștii # Radio Moldova
Prim-ministrul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev se vor întâlni vineri, 8 august, la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, unde sunt așteptați să semneze un acord de pace care ar putea pune capăt unor decenii de conflict, a declarat Donald Trump, citat de Associated Press. Este așteptată și semnarea unor acorduri de colaborare economică între cele două state din Caucazul de Sud și Statele Unite ale Americii, care, potrivit aceleiași surse, ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor 1990.
18:10
Colegiul anticorupție își va începe activitatea în câteva luni: Ce măsuri de protecție sunt prevăzute pentru magistrații care vor examina cauzele de corupție mare # Radio Moldova
Colegiul specializat anticorupție, care va examina dosarele de corupție la nivel înalt, va fi funcțional până în ianuarie 2026, conform planului aprobat recent de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Format din 15 judecători și activând pe lângă Judecătoria Chișinău, Colegiul va judeca și cazuri legate de securitate națională, corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor. În același timp, magistrații vor beneficia de garanții legale și de securitate, iar sediul în care vor activa va fi dotat cu echipamente de protecție.
17:40
Procuratura Generală a transmis autorităților de la Atena încă o cerere de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Radio Moldova
Procuratura Generală a R. Moldova a transmis vineri, 8 august, autorităților din Grecia încă o cerere de extrădare pe numele fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost reținut la Atena pe 22 iulie și este deținut în cea mai mare închisoare elenă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.