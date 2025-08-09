3 beneficii ale consumului constant de ananas
Noi.md, 9 august 2025 23:00
Cercetările mai amănunţite efectuate de antropologii americani de la Universitatea din Berkeley, California, au demonstrat că pulpa fructului de ananas conţine o serie de asa-numite principii active, adică substanţe care pot influenţa eficient unele mecanisme chimice si biologice ale organismului, transmite antenasatelor.ro.Tot în pulpa de ananas se regăsesc zaharuri bazate pe levo-fructoză si
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
00:00
Patru linguriţe de măsline reduc riscul apariţiei infarctului în doar şase săptămîni, susţin cercetătorii Universităţii din Glasgow.Consumul regulat de ulei de măsline (combinat, de exemplu, cu pîinea), poate îmbunătăţi starea de sănătate şi reduce riscul apariţiei bolilor de inimă. Pentru a ajunge la acest echilibru, consumatorii ar avea nevoie de patru linguriţe de ulei de măsline pe zi, car
Acum o oră
23:00
Cercetările mai amănunţite efectuate de antropologii americani de la Universitatea din Berkeley, California, au demonstrat că pulpa fructului de ananas conţine o serie de asa-numite principii active, adică substanţe care pot influenţa eficient unele mecanisme chimice si biologice ale organismului, transmite antenasatelor.ro.Tot în pulpa de ananas se regăsesc zaharuri bazate pe levo-fructoză si
Acum 2 ore
22:30
Agenția Rezerve Materiale a demarat procedura de înnoire a grîului alimentar destinat rezervelor de stat, o activitate esențială pentru securitatea alimentară a țării.Potrivit directorului Agenției Rezerve Materiale, Marin Lisî, în acest an, a fost atinsă cea mai înaltă cotă înregistrată de Republica Moldova de la obținerea independenței. Se datorează faptului că începînd cu anul 2022, cantita
22:00
Nu toate produsele ne fac rau daca le consumam dupa data de expirare, scrisa pe ambalaje. La aceasta concluzie a ajuns un om de afaceri din Marea Britanie, care face milioane din vanzarea unor alimente expirate.Dan Cluderay, patronul firmei "Approved Food", a explicat cum reuseste sa vanda astfel de produse persoanelor dornice de chilipiruri sau mamelor ocupate, relateaza Daily Mail. Barbatul
Acum 4 ore
21:30
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni.Acest lucru a fost relatat de RBC-Ucraina cu referire la postarea sa de pe rețeaua de socializare X.Macron a relatat că a avut o altă conversație cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul Keir Starmer.„Rămînem hotărîți
21:00
Oamenii de știință din India au alcătuit o listă de superalimente, care ajuta la păstrarea memoriei și menținerea funcției cerebrale. Iată 5 alimente cele mai necesare pentru creier.1. Peștele gras. Acizii Omega-3, care se regăsesc în sardine, somon, macrou, influențează pozitiv asupra stării de sănătate a creierului. Nutriționiștii recomandă consumul de pește gras de cel puțin două ori pe săp
20:30
SPIA: 27 de cazuri de corupție și abuz în rîndul angajaților MAI, trimise organelor de urmărire penală # Noi.md
Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat, în prima jumătate a anului, peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare ale angajaților MAI.Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire pena
20:00
Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident rutier la Telenești, produs în timp ce se aflau în misiune # Noi.md
Doi angajaţi din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au murit astăzi în urma unui grav accident rutier, produs în timp ce se aflau în misiune, transmite moldpres.Potrivit informațiilor actualizate, impactul a avut loc între o autospecială a IGSU și un camion. Unul dintre salvatori a decedat pe loc, iar un al doilea coleg, transportat inițial la spital în stare grav
20:00
Organismul uman este cunoscut ca fiind compus în proporție de 60% din lichid. Apa, îmbogățind celulele cu oxigen, le înnoiește zi cu zi, prevenind astfel obezitatea.Dar este important nu numai cît de mult bem, dar, de asemenea, ce bem. În afară de 2,5 litri de apă zilnic, oamenii de știință recomandă consumul a nouă băuturi care conțin o mulțime de vitamine și minerale, scrie GlobalScience.ru.
Acum 6 ore
19:30
Oamenii din Moldova au început să înțeleagă că putem produce noi înșine produsele necesare în țară și că nu este nevoie să le cumpărăm din străinătate. Acest lucru se referă la același lapte.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.„Oamenii au început să înțeleagă c
19:00
Stii ca cine se aseamana se aduna, nu? Asa se intampla si cu energiile. Oamenii pozitivi atrag energii si situatii pozitive, in timp ce oamenii negativi atrag energii si situatii negative.Negativitatea poate exista in fiecare om, desi multi dintre cei „pozitivi" sînt convinsi ca numai altii sînt „negativisti", in timp ce ei insisi, cand au ganduri negre sînt „realisti".In realitatea, oamen
18:30
Apă neagră în rîul Nistru și stepă în loc de păduri: experții au numit principalele amenințări la adresa ecologiei din Moldova # Noi.md
Cea de-a cincea Masă rotundă națională a reunit experți din diverse domenii pentru a discuta despre problemele ecologice actuale. Participanții au analizat starea resurselor de apă, problemele privind gestionarea deșeurilor, calitatea produselor alimentare și perspectivele de restabilire a pădurilor în republică.Problemele privind gestionarea deșeurilorSecretarul general al partidului Ali
18:30
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au cîștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China.Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush Mychka și Madara Freiberga din Polonia.Amintim că sportivii moldoveni participă pentru prima dată la Joc
18:30
Ministerul Apărării despre imaginele false prezentate drept scene de la exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Noi.md
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării.Potrivit sursei citate, în realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ajutorul
18:00
Boxerul rus de origine moldovenească, Dmitri Bivol, fost campion mondial absolut la categoria semigrea, a suferit o intervenție chirurgicală la spate.Despre aceasta a anunțat sportivul pe canalul său de Telegram.„La recomandarea insistentă a medicului, a fost necesară operarea unei vechi traume la spate, cu care m-am confruntat de mai bine de zece ani și care se agrava cu fiecare cantoname
Acum 8 ore
17:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a purtat o convorbire cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, privind asigurarea păcii în Ucraina.Sâmbătă, 9 august, Zelenski a vorbit cu Starmer.„Sînt recunoscător pentru sprijin. Vedem la fel necesitatea unei păci cu adevărat durabile pentru Ucraina și pericolul planului Rusiei de a reduce totul la discuții despre lucruri imposibile”, a s
17:00
Regiunea de Dezvoltare Nord se pregătește pentru investiții semnificative în infrastructură, turism, apă și canalizare, după ce Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord a aprobat ieri lista celor 20 de proiecte care vor fi propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), ediția 2024, transmite moldpres.Proiectele, depuse de autoritățile publice l
16:30
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova au înregistrat o scădere dramatică în sezonul 2024/2025, confirmînd o tendință negativă ce se accentuează de patru ani consecutiv, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija.Între iulie 2024 și iunie 2025, Moldova a exportat doar 180,7 mii tone de porumb – cu 64,7% mai puțin decît în sezonul precedent (513 mii tone) și de peste nouă ori mai
16:30
În Statele Unite, la vîrsta de 101 ani, a decedat fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI) și al Agenției Centrale de Informații (CIA), William Webster, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul FBI.„A fost un funcționar public devotat, care a servit țara noastră timp de peste 60 de ani, inclusiv în Marina SUA, ca judecător federal, director al CIA, precum și director al
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că conflictul ruso-ucrainean ar fi putut degenera într-un război mondial, însă în prezent o astfel de amenințare nu există.Despre aceasta a declarat Trump în cadrul unei ceremonii trilaterale la Casa Albă, alături de premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, transmite media.az.„Ar fi putut să izbucnească un r
Acum 12 ore
15:30
Uniunea Europeană a salutat acordul încheiat cu medierea SUA între Azerbaidjan și Armenia privind încetarea unui conflict de lungă durată.Despre acest lucru se menționează într-o declarație publicată de Consiliul Uniunii Europene.UE a declarat că acordul semnat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, în prezența președintelui SUA, Donald Tr
15:30
Tînărul halterofil moldovean Dan Betca a fost desemnat cel mai bun sportiv al Campionatului European de haltere pentru cadeți (sub 17 ani), care s-a desfășurat în perioada 23–30 iulie în capitala Spaniei, Madrid.Potrivit Media Sport, la această competiție compatriotul nostru a cucerit două medalii de aur și una de bronz la categoria de greutate de pînă la 65 kg. Astfel, Dan Betca a obținut aur
15:00
Grav accident, cu implicarea unei autospeciale IGSU: un salvator a decedat, alte trei persoane - rănite # Noi.md
Un grav accident rutier s-a produs sîmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicînd un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.Potrivit Poliției, în urma impactului, un membru al echipajului de intervenție al IGSU a decedat pe loc. Alți doi colegi din echipaj și șoferul camionului au fost prelu
14:30
Luptătorul moldovean de muay-thai, campion al Jocurilor Europene din 2023 și campion mondial de anul trecut, Artem Livadari, a acces cu încredere în semifinalele Jocurilor Mondiale de muay-thai, care se desfășoară în perioada 7–17 august în Chengdu, China.Potrivit Media Sport, în sferturile de finală ale turneului, la categoria de greutate pînă la 86 kg, compatriotul nostru l-a învins pe repre
14:30
Cum au căzut de acord Aliev și Pashinian asupra unui „viitor luminos” și a „coridorului Trump” # Noi.md
Azerbaidjanul și Armenia, cu medierea Statelor Unite, au parafat un acord bilateral de pace, apoi au anunțat că îl vor propune pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace.La 8 august, la Casa Albă, au avut loc negocieri între președintele SUA Donald Trump, premierul Armeniei Nikol Pashinian și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev. Inițial, Trump i-a primit separat pe fiecare dintre lideri
14:00
Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă.Informația a fost comunicată de șeful cancelariei prezidențiale a Poloniei, Paweł Szefernaker.Szefernaker a declarat că, în scrisoarea oficială de felicitare trimisă în ziua inaugurării, președintele SUA l-a invitat pe Nawrocki la o întîlnire oficială de lucru la Casa Albă.Potrivit aces
13:30
Miniștrii de Externe din cinci țări au condamnat decizia Israelului de a ocupa întregul teritoriu al Fîșiei Gaza # Noi.md
Miniștrii de Externe ai Australiei, Germaniei, Italiei, Noii Zeelande și Regatului Unit au emis o declarație comună în care resping ferm decizia Israelului de a lansa o operațiune militară amplă în Fîșia Gaza.Ei au avertizat că aceasta va agrava situația umanitară deja catastrofală, va pune în pericol viața luatilor ostatici și va crește riscul de strămutare în masă a civililor. În documen
13:30
Maia Sandu: Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități # Noi.md
Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități, a scris președinta Maia Sandu pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, 8 august, la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.Șefa statului a felicitat liderii de
13:00
Un incendiu a izbucnit vineri în moscheea istorică transformată în catedrală din Córdoba, dar monumentul a fost salvat, deoarece pompierii au stins rapid flăcările, a declarat primarul orașului spaniol, scrie The Guardian.Videoclipuri distribuite pe scară largă au arătat flăcări și fum ieșind din interiorul atracției turistice vizitate de 2 milioane de oameni anual.„Monumentul este salvat.
13:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea unor lucrări importante pe drumul național M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la kilometrul 182,0 – 182,4, parte stîngă, vizitate în această săptămînă de directorul general al instituţiei, Sergiu Bejan, în cadrul unei inspecții de lucru, transmite moldpres.Proiectul, în valoare d
12:30
În orașul american Atlanta, statul Georgia, a avut loc un atac armat la Universitatea Emory. Suspectul a fost ucis.De asemenea, în urma împușcăturilor a fost rănit un polițist, care ulterior a decedat, scrie CBS News, transmite media.az.Primarul din Atlanta, Andre Dickens, a declarat că nu există victime civile în urma incidentului. Totodată, potrivit martorilor, mai multe gloanțe au lovit
12:30
A fost lansată inițiativa de creare a platformei naționale privind inovarea în sănătate HealthTech Hub # Noi.md
HealthTech Hub - o platformă națională dedicată inovării și internaționalizării în sistemul de sănătate din Republica Moldova va fi creată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.Platforma va contribui la modernizarea sistemului de sănătate prin promovarea cercetării interdisciplinare, adoptarea tehnologiilor avansate și sprijinirea start-upurilor în domeniul săn
12:00
Prețurile mondiale la alimente au crescut în iulie 2025. Această majorare s-a datorat creșterii prețurilor la carne și uleiuri vegetale, în ciuda scăderii prețurilor la cereale, produse lactate și zahăr.Despre acest lucru informează rbc.ua, citînd o publicație a Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).Indicele prețurilor alimentare FAO pentru luna iulie 2025
12:00
Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a susținut progresul realizat în direcția instaurării unei păci durabile între Azerbaidjan și Armenia.MAE turc a salutat progresele înregistrate pe calea instaurării păcii durabile între Azerbaidjan și Armenia, precum și angajamentele asumate în acest sens la Washington, la data de 8 august.„Într-un moment în care conflictele și crizele internaționa
12:00
A rămas mai puțin de o lună pînă la începerea unui nou an de studii, iar studenții care nu vor să stea sau nu au loc în cămine își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală.Agentul imobiliar Victor Cernomorcenco susține că, în această perioadă, prețurile pentru chirii cresc în medie cu 10 - 20% din cauza cererii sporite.„Vorbim aici de apartamentele care sînt cele ma
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Sunday Brunch - 10 August 2025, 10:00, Zeppelin Warm & Tasty Brunch Party - 10 August 2025, 11:00, Restaurant Aproape Festivalul "Taurul Negru de Cărbuna" - 10 August 2025, 15:00 - 22:00
11:30
Pompierii moldoveni continuă activitățile operative în cadrul Programului de Prepoziționare al Uniunii Europene.Două misiuni a contingentului care formează a doua tură a grupului detașat în Grecia a avut loc în după-amiaza zilei de 8 august 2025, în sprijinul colegilor eleni. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare
11:00
Cum să protejăm natura, resursele de apă și să renunțăm la ambalajele de plastic în exces?Răspunsuri la aceste întrebări vor căuta participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII”.Tema următoarei discuții publice: „Resursele de apă, ecologia și gestionarea deșeurilor solide menajere”.Discuția este transmisă în direct pe canalul de televiziune
11:00
Ucraina nu va ceda teritoriile sale. Răspunsul la problema teritorială se află deja în Constituția Ucrainei.Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.„Răspunsul la problema teritorială ucraineană este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate și nu poate să se abată de la aceasta. Ucrainenii nu-și vor dărui pămîntul ocupantului”, a declarat șeful statul
Acum 24 ore
10:30
Înainte de alegeri, unele partide fac nu numai promisiuni, dar și sperie poporul cu „povești înfricoșătoare”.Una dintre cele mai îndrăgite este mitul amenințării externe din partea „acelei țări mari”, pentru ca cetățenii Moldovei să voteze din nou pentru partidul de la guvernare, deoarece, se pare, numai datorită acestuia se menține pacea în țara noastră. O schemă clasică de manipulare. Cu
10:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat la o întîlnire trilaterală cu liderii Azerbaidjanului și Armeniei la Washington că Armenia a semnat cu SUA un acord exclusiv privind tronsonul coridorului Zangezur: acesta va fi cedat Statelor Unite pentru 99 de ani și va purta denumirea de „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”.Baku a insistat ca Erevanul să-și dea acordul
10:00
Președintele Donald Trump a declarat că se va întîlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.„Întîlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2
10:00
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfîntul Mare Mucenic Pantelimon, tămăduitorul bolnavilor, numit în popor şi Pintilie Călătorul.În biserici vor fi oficiate liturghii speciale şi slujbe de pomenire.În popor se mai spune că, de astăzi, vara începe, treptat, să cedeze locul toamnei. Sfîntul Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon s-a născut la Nicodimia şi a trăit în secolele
10:00
Producătorii de mere din Republica Moldova vor înregistra în acest an o recoltă estimată la 277 de mii de tone, cu 31,5% mai mică decît în 2024, cînd au fost obținute 404,6 mii de tone.Datele preliminare au fost prezentate de Asociația „Moldova Fruct” și au la bază metodologia Asociației Mondiale a Merelor și Perelor (WAPA), transmite moldpres.Potrivit lui Iurie Fală, directorul executiv a
10:00
Pe 8 august, Președintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliev, Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și Prim-ministrul Republicii Armenia Nikol Pașinian au semnat la Washington „Acordul privind stabilirea păcii și relațiilor interstatale între Azerbaidjan și Armenia”.„Ilham Aliev și Nikol Pașinian vor intra în istorie”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei c
09:30
Zilele de odihnă vor începe cu vreme caldă.Presiunea atmosferică rămîne ridicată. Cerul va fi variabil, în general fără precipitații.Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28.
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:9 august — a 221-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 144 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor PanteleimonCe se sărbătorește în lume: Ziua s
07:30
A fost deschis un dosar în privința tăierii livezii de smochini din centrul orașului Chișinău # Noi.md
Datorită acțiunilor comune ale voluntarilor, jurnaliștilor, activiștilor și cetățenilor neindiferenți, a fost deschis un dosar privind tăierea ilegală a livezii de smochini din centrul orașului Chișinău.Despre acest lucru a anunțat activistul de mediu, unul dintre liderii echipei „Taborul Mamei Pămînt”, studentul Facultății de Ecologie a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac,
07:00
Fostul prim-ministru Vlad Filat și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la situația economică actuală din țară, subliniind că „culoarea galbenă va rămîne, pentru mulți ani, sinonimă cu sărăcia, haosul, dezordinea și scumpirile fără precedent”.Potrivit lui Filat, în doar cinci ani, guvernarea PAS a reușit „performanța” unei inflații cumulate de 76,8% – cea mai mare din ultimii 25 de ani.
07:00
Vasile Chirtoca: „Multe familii moldovenești nu își pot permite un credit ipotecar din cauza dobînzilor enorme” # Noi.md
În Europa, tinerii contractează credite ipotecare cu o dobîndă de 2% pe 25 de ani, iar în Moldova – cu 8-12%. Este o formă de sclavie.Președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, a explicat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău motivele inaccesibilității creditelor ipotecare pentru familiile moldovenești, relatează Noi.md.Directorul general al DAAC Hermes a comparat posibil
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.