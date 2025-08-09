Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina

10:30

A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții nu au loc în cămine, își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Cele mai căutate locuințe sunt cele care costă 300 – 400 de euro pe lună și se află […] Articolul Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente apare prima dată în Realitatea.md.