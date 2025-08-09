Accident grav la intersecția Alecsandri și Romană din Chișinău: Un BMW și un microbuz Mercedes, implicați într-o coliziune violentă
Unica.md, 9 august 2025 20:20
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, la intersecția străzilor Alecsandri și Romană din capitală. Un automobil de model BMW și un microbuz Mercedes au fost implicate într-o coliziune puternică,
Acum 5 minute
20:50
Poate fi arestat Putin în Alaska dacă se întâlnește cu Trump, pe baza mandatului internațional de arestare? # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin urmează să se deplaseze săptămâna viitoare în Alaska pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, potrivit unei confirmări oficiale de la Casa Albă. Vizita
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:30
Papanașii sunt unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, apreciat atât de localnici, cât și de turiști. Cu o combinație perfectă între brânza proaspătă, aluatul pufos și dulceața aromată,
19:20
Compania de modă Balenciaga a lansat un nou articol vestimentar controversat. Este vorba despre o geantă care seamănă izbitor de mult cu o banală pungă de plastic de la magazinul
Acum 4 ore
18:50
Cine este al doilea pompier care s-a stins din viață la spital, după accidentul de la Telenești # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI deplânge cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați, care și-au sacrificat viața în misiune. În urma gravului accident rutier produs în
18:40
Anunț care a făcut toată familie să plângă. Irina Kovalsky, solista formației LUME, a făcut o destăiure în online # Unica.md
O veste emoționantă a bucurat comunitatea muzicală: Irina Kovalsky, solista îndrăgitei formații LUME, a dezvăluit că este însărcinată. „Sunt însărcinată! Așteptăm cel de-al patrulea copil în familia noastră. Primii care
18:30
Medalie de argint pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China: Artiom Livadari, performanță remarcabilă la Muaythai # Unica.md
Sportivul moldovean Artiom Livadari a adus o nouă medalie pentru Republica Moldova la Jocurile Mondiale din Chengdu, China. Acesta și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, după o
18:30
Investigația conturilor naziste la Credit Suisse, inițiată de președintele Congresului Mondial Evreiesc, zguduie banca elvețiană UBS # Unica.md
O nouă investigație lansată de Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, pune presiune pe gigantul bancar UBS – care a preluat recent Credit Suisse – și riscă să deschidă calea
18:20
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # Unica.md
Rapperul american Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers, a lansat recent un film documentar autobiografic într-o proiecție unică la cinema. Intitulat „Stans", filmul reconstituie diferitele etape ale carierei
18:00
Tragedia de la Telenești: încă un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a decedat, după ce a fost preluat în stare gravă de echipajul medical în urma
17:50
În timp ce multe persoane reușesc să își asigure necesarul de vitamine și minerale dintr-o alimentație echilibrată, există situații când suplimentele nutritive devin necesare, mai ales pentru cei cu deficiențe
17:40
„Am petrecut ani încercând să-mi exorcizez demonii”: Tim Burton și creatorii serialului „Wednesday” despre revenirea hitului macabru de pe Netflix # Unica.md
Serialul „Wednesday" revine pe Netflix cu sezonul doi, iar fenomenul gotic creat în jurul adolescentei Wednesday Addams continuă să fascineze milioane de fani din întreaga lume. Tim Burton, regizorul și
17:20
Noi descoperiri genetice în cancerul uterin: ce spun cercetătorii despre riscul de boală și prevenție # Unica.md
Cancerul endometrial (uterin) reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de cancer ginecologic la nivel mondial, afectând anual aproximativ 400.000 de femei. Deși factorii de risc precum obezitatea, diabetul sau
Acum 6 ore
16:40
Încearcă băutura care te ajută să slăbești și să ai o digestie perfectă – rețetă rapidă și gustoasă, plină de colagen și vitamine # Unica.md
Găsirea unui mic dejun care să fie și hrănitor, și rapid de preparat poate fi o adevărată provocare, mai ales în zilele aglomerate. Îți propunem o rețetă simplă, dar extrem
16:30
Mesaj de condoleanțe în memoria pompierului, căzut la datorie în accidentul tragic de la Telenești # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță "cu profundă durere trecerea în neființă a camaradului nostru, Rotari Vasile Ion, în vârstă de 43 de ani, pompier în cadrul
15:10
Prețuri mai mari ca la Ibiza pe litoralul românesc: Unde este cel mai scump să mergi la plajă în această vară # Unica.md
Dacă visezi la o vacanță la Marea Neagră, pregătește-ți bugetul! În sezonul estival 2025, unele stațiuni de pe litoralul românesc rivalizează la prețuri cu destinații exclusiviste precum Ibiza. Mamaia Nord
15:10
Donald Trump sugerează un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia. Întâlnirea cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a menționat vineri posibilitatea unui „schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia, ca parte a unui viitor acord de pace între cele două țări aflate în
Acum 8 ore
14:50
Un incident grav a avut loc în după-amiaza zilei de 8 august, în localitatea Elizaveta din municipiul Bălți. Șeful interimar al Inspecției pentru protecția mediului a raionului Sîngerei, în vârstă
14:40
Țara din Europa de Est în care 142.000 de milionari își mută averile în 2025, în detrimentul Elveției # Unica.md
Anul 2025 marchează o schimbare spectaculoasă în peisajul global al migrației averilor. Potrivit raportului Henley Private Wealth Migration 2025, nu mai puțin de 142.000 de milionari își fac bagajele și
14:00
Grav accident rutier, cu implicarea unei autospeciale a IGSU, la Telenești. Un angajat MAI ar fi murit # Unica.md
O persoană ar fi decedat, după ce o autospecială a pompierilor a fost implicată într-un grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă în localitatea Mihălașa, din raionul Telenești,
13:50
Un bărbat a crescut cea mai mare floarea-soarelui din lume și i-a pus numele „Trifoi”. Ce înălțime are planta # Unica.md
Un bărbat din statul american Indiana a reușit o performanță uluitoare: a crescut o floarea-soarelui atât de înaltă încât a depășit recordul mondial! Planta, botezată „Clover" (Trifoi), va intra în
13:40
Pompierii moldoveni, continuă acțiunea în Grecia: Intervenții de amploare pentru stingerea incendiilor de vegetație # Unica.md
Două misiuni dificile au fost realizate de contingentul moldovean detașat în Grecia, în după-amiaza zilei de 8 august 2025, în sprijinul colegilor eleni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
13:30
Atenție călători! Bulgaria afişează preţurile în euro şi leva: Noi reguli pentru comercianți # Unica.md
Dacă plănuieşti să călătoreşti sau să faci cumpărături în Bulgaria în perioada următoare, trebuie să ştii că de ieri toţi retailerii din țara vecină sunt obligaţi să afişeze preţurile atât
13:20
Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova # Unica.md
Doi cetățeni americani sunt cercetați de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, după ce au prezentat la control permise de conducere emise în
13:10
O nouă pastilă anti-obezitate promite pierderea a 12% din greutatea corporală: Ce spun studiile și când ar putea fi disponibilă # Unica.md
O pastilă administrată zilnic pentru combaterea obezității a demonstrat rezultate promițătoare în cadrul unor studii clinice, ajutând pacienții să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală pe parcursul a 72 de
Acum 12 ore
12:50
Un nou accident cu implicarea unui motociclist s-a produs ieri, 8 august, pe strada Trandafirilor din capitală. Potrivit informațiilor oferite de Poliție pentru Știri.md, incidentul a avut loc în jurul
12:40
Nivelul crescut de acid uric în sânge (hiperuricemie) poate avea consecințe serioase asupra sănătății, de la disconfort articular până la complicații renale. Recunoașterea simptomelor este esențială pentru a acționa la
12:40
În zilele noastre, nu mai este o raritate ca unii oameni să ajungă la 80, 90 sau chiar 100 de ani. Potrivit experților, octogenarii, nonagenarii și centenarii reprezintă grupul demografic
12:20
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad iar două persoane au decedat, echipele de salvare fiind la fața locului. FOTO ISU Arad
12:10
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza # Unica.md
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, o reuniune de urgență pentru a discuta decizia guvernului israelian de a-și extinde războiul împotriva Hamas prin preluarea controlului asupra orașului Gaza,
11:40
Cu cât cresc prețurile pentru chirii, înainte de noul an universitar. Studenții, sfătuiți de specialiști să-și caute de pe acum apartamente cu chirie # Unica.md
A mai rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții care nu au loc în cămine sau preferă să stea pe cont
11:30
Peste 230 de sesizări privind corupția și abuzul de putere la MAI, analizate în primele șase luni ale anului # Unica.md
În perioada ianuarie-iunie 2025, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în
11:30
Aproape un sfert din populația Moldovei are dificultăți de vedere. Ce spun specialiștii și ce poți face pentru sănătatea ochilor # Unica.md
Potrivit datelor ultimului recensământ al populației, realizat în 2024, aproximativ 23% dintre locuitorii Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere. Cele mai frecvente probleme sunt miopia și alte tulburări
11:20
Zelenski: „Ucraina nu va renunța la teritoriu!” – Reacție fermă înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj categoric înaintea summitului anunțat pentru săptămâna viitoare între Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska. Liderul de la
11:00
Șunca și baconul din supermarketurile britanice conțin încă substanțe cancerigene, la aproape 10 ani după avertismentul OMS # Unica.md
La aproape un deceniu după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat asupra pericolelor consumului de mezeluri cu nitriți, o investigație recentă arată că șunca și baconul vândute în
10:50
Mitropolia Basarabiei condamnă un nou val de acțiuni propagandistice cu tentă politico-religioasă în Republica Moldova # Unica.md
Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm valul recent de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit
10:40
Descoperă ce ți-au pregătit astrele astăzi! Fie că ai planuri de weekend sau vrei să-ți pui ordine în gânduri, horoscopul Unica.md îți oferă inspirație, sfaturi practice și energie pozitivă pentru
09:20
Jim Lovell, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați astronauți americani, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, a încetat din viață la vârsta de 97 de ani, a anunțat NASA vineri,
09:10
Mașinile electrice prezintă risc de explozie pe timp de caniculă? Specialiștii explică adevărul din spatele miturilor # Unica.md
În contextul valurilor de caniculă care ne afectează tot mai des, mulți șoferi se întreabă dacă mașinile electrice sunt mai expuse riscului de incendiu sau explozie la temperaturi extreme. Deși
09:00
Două foste republici sovietice îl susțin pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Vom apăra” această candidatură # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, primește sprijinul oficial al Armeniei și Azerbaidjanului pentru Premiul Nobel pentru Pace, după ce a intermediat un acord istoric între cele două foste republici sovietice din
08:50
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău". În urma
08:50
Jaf cibernetic fără precedent: O grupare de români a spart aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și a furat 50 de milioane de lire sterline # Unica.md
O grupare organizată formată din cetățeni români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic (HMRC), furând aproximativ 50 de milioane de lire sterline, într-unul dintre cele
08:30
Ți se pare că lumea a devenit mai cenușie? Motivul pentru care nu mai vedem culorile ca în copilărie # Unica.md
Ți se pare că lumea din jur nu mai are aceleași culori vii ca în copilărie? Nu este doar o impresie – cercetări recente arată că percepția culorilor se schimbă
08:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # Unica.md
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Trump a anunţat întâlnirea din
08:00
Astăzi, îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – Ocrotitorul bolnavilor și doctor fără de arginți # Unica.md
Astăzi, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, unul dintre cei mai iubiți sfinți tămăduitori și protectori ai celor bolnavi. Sărbătoarea este marcată anual la data de 9
Ieri
20:20
Momentul tragic al impactului dintre un motociclist, în vârstă de 33 de ani, și un microbuz, în urma căruia bărbatul și-a pierdut viața astăzi în sectorul Buiucani, a fost surprins
20:20
Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru distribuirea de afișe instigatoare la ură; anchetă în curs # Unica.md
Doi bărbați cu vârstele de 22 și 28 de ani au fost reținuți în Chișinău pentru lipirea de afișe ce incită la ură. Cei doi au intrat în Republica Moldova
20:10
O grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin aplicația Telegram, activă în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, a fost destructurată de poliție. Printre suspecți se află și un bărbat care
20:10
Furie și dezamăgire: Grigore Manole oferă recompensă pentru cine a distrus toți pepenii verzi # Unica.md
Grigore Manole și-a exprimat public furia și supărarea după ce a descoperit că toți pepenii verzi de pe terenul său, plantați pentru copii, au fost distruși. „Nu-i problema că nu-mi
20:00
Petru Tutunaru, un motociclist în vârstă de 33 de ani, originar din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut pe 8 august, pe strada Liviu
