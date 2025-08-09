Accident grav la intersecția Alecsandri și Romană din Chișinău: Un BMW și un microbuz Mercedes, implicați într-o coliziune violentă

11:40

A mai rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții care nu au loc în cămine sau preferă să stea pe cont ... Post-ul Cu cât cresc prețurile pentru chirii, înainte de noul an universitar. Studenții, sfătuiți de specialiști să-și caute de pe acum apartamente cu chirie apare prima dată în Unica.md.