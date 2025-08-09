Анонс мероприятий на 10 августа
Новости Приднестровья, 9 august 2025 17:50
Погода - без существенных перемен
4 august 2025
14:20
Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров
1 august 2025
17:40
г. Бендеры, микрорайон Шёлковый, на площадке прилегающей территории КДЦ «Шелковик» (ул. 40 лет ВЛКСМ, 2А) с 9:00 до 17:00 Открытое Первенство г. Дубоссары по командному смешанному многоборью среди гребцов по гребле на байдарках и каноэ г. Дубоссары, МОУ ДО «СДЮСШОР гребли и велоспорта», Набережная, 24 с 9:00 Автопробег, посвященный 95-й годовщине образования воздушно-десантных войск г. Тирасполь, в районе гуманитарно-математической гимназии (формирование автоколонны) с 9:00 до 17:00 К 33-летию м...
31 iulie 2025
17:40
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья 08:00 Шествие колонны «Бессмертного полка». Церемония возложения цветов Дубоссары, площадь Победы – Мемориал Воинской Славы 08:30 Церемония возложения цветов. Молебен о погибших и умерших Рыбница, Мемориальный комплекс, Михайло-Архангельский собор Днестровск, бульвар Энергетиков (у памятника воинам-освободителям) 09:00 Митинг-реквием «Это наши герои, и мы о них помним» Григориополь, мемориал «Скорбящая мать», могилы...
29 iulie 2025
17:40
В Приднестровье проходит операция «Двухколёсный транспорт»
17 iulie 2025
11:50
В кинопрокате криминальный боевик о киллере, который хочет выйти из профессии
10 iulie 2025
15:30
Дубоссарец стал победителем в весовой категории до 49 кг
