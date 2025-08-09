Анонс мероприятий на 10 августа

Анонс мероприятий на 10 августа

Погода - без существенных перемен
Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров
г. Бендеры, микрорайон Шёлковый, на площадке прилегающей территории КДЦ «Шелковик» (ул. 40 лет ВЛКСМ, 2А) с 9:00 до 17:00 Открытое Первенство г. Дубоссары по командному смешанному многоборью среди гребцов по гребле на байдарках и каноэ г. Дубоссары, МОУ ДО «СДЮСШОР гребли и велоспорта», Набережная, 24 с 9:00 Автопробег, посвященный 95-й годовщине образования воздушно-десантных войск г. Тирасполь, в районе гуманитарно-математической гимназии (формирование автоколонны) с 9:00 до 17:00 К 33-летию м...
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья 08:00 Шествие колонны «Бессмертного полка». Церемония возложения цветов Дубоссары, площадь Победы – Мемориал Воинской Славы 08:30 Церемония возложения цветов. Молебен о погибших и умерших Рыбница, Мемориальный комплекс, Михайло-Архангельский собор Днестровск, бульвар Энергетиков (у памятника воинам-освободителям) 09:00 Митинг-реквием «Это наши герои, и мы о них помним» Григориополь, мемориал «Скорбящая мать», могилы...
В Приднестровье проходит операция «Двухколёсный транспорт»
В кинопрокате криминальный боевик о киллере, который хочет выйти из профессии
Дубоссарец стал победителем в весовой категории до 49 кг
