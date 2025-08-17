Анонс мероприятий на 18 августа
Новости Приднестровья, 17 august 2025 17:50
Анонс мероприятий на 18 августа
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 15 minute
Acum 8 ore
11:40
Самыми волнующими вопросами для сельчан остаются водоснабжение и состояние дорог
11:50
В кинопрокате криминальный боевик о киллере, который хочет выйти из профессии
Mai mult de 2 zile în urmă
12 august 2025
11:20
Президент ПМР поздравил ее с 65-летием
11 august 2025
9 august 2025
17:50
8:00 Велопробег «Дорога молодым!»: заезд на дистанцию 6,5 км вокруг города С 9:00 Чемпионат Григориопольского района по футболу: 2 круг среди взрослых г. Григориополь, роллердром (искусственное футбольное поле) С 10:00 до 17:00 Книжная выставка «Сила человеческого духа», посвященный 130-летию со дня рождения писателя М. Зощенко г. Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 12:00 Театрализованная развлекательная программа «АБВГДейка» для детей г. Тирасполь, МУ «Молодежный клуб...
07:40
Погода - без существенных перемен
8 august 2025
6 august 2025
4 august 2025
14:20
Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров
1 august 2025
17:40
г. Бендеры, микрорайон Шёлковый, на площадке прилегающей территории КДЦ «Шелковик» (ул. 40 лет ВЛКСМ, 2А) с 9:00 до 17:00 Открытое Первенство г. Дубоссары по командному смешанному многоборью среди гребцов по гребле на байдарках и каноэ г. Дубоссары, МОУ ДО «СДЮСШОР гребли и велоспорта», Набережная, 24 с 9:00 Автопробег, посвященный 95-й годовщине образования воздушно-десантных войск г. Тирасполь, в районе гуманитарно-математической гимназии (формирование автоколонны) с 9:00 до 17:00 К 33-летию м...
31 iulie 2025
17:40
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья 08:00 Шествие колонны «Бессмертного полка». Церемония возложения цветов Дубоссары, площадь Победы – Мемориал Воинской Славы 08:30 Церемония возложения цветов. Молебен о погибших и умерших Рыбница, Мемориальный комплекс, Михайло-Архангельский собор Днестровск, бульвар Энергетиков (у памятника воинам-освободителям) 09:00 Митинг-реквием «Это наши герои, и мы о них помним» Григориополь, мемориал «Скорбящая мать», могилы...
29 iulie 2025
17:40
В Приднестровье проходит операция «Двухколёсный транспорт»
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.