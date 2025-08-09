Luna plină din august, numită „Luna Sturionului”, poate fi admirată sâmbătă seara

14:00

Trei persoane, printre care un preot, au fost reținute de oamenii legii și sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. „În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, de 18 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri în favoarea unei grupări […]