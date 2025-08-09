Luna plină din august, numită „Luna Sturionului”, poate fi admirată sâmbătă seara
Realitatea.md, 9 august 2025 17:30
Luna plină din august, cunoscută sub numele de „Luna Sturionului”, va putea fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică. Va avea loc în același timp cu Perseidele, un alt fenomen astronomic inedit. Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile, dar depinde foarte […] Articolul Luna plină din august, numită „Luna Sturionului”, poate fi admirată sâmbătă seara apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
17:30
Luna plină din august, cunoscută sub numele de „Luna Sturionului”, va putea fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică. Va avea loc în același timp cu Perseidele, un alt fenomen astronomic inedit. Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile, dar depinde foarte […] Articolul Luna plină din august, numită „Luna Sturionului”, poate fi admirată sâmbătă seara apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:00
Afinele câștigă tot mai mult teren în Moldova, deși prețul unui kilogram ajunge la 180 de lei # Realitatea.md
Afinele câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova și chiar depășesc consumul de căpșuni, susține președinta Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco. Totuși, cererea de pe piața internă este mult mai mare decât ceea ce pot oferi, la etapa actuală, producătorii autohtoni, scrie moldova1. Familia Toma din raionul Ungheni are o afacere în care sunt […] Articolul Afinele câștigă tot mai mult teren în Moldova, deși prețul unui kilogram ajunge la 180 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:30
IGSU oferă detalii despre accidentul din Telenești: Angajatul decedat avea 43 de ani # Realitatea.md
Angajatul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), decedat în urma accidentului grav din raionul Telenești, avea 43 de ani. Vasile Rotari activa ca pompier din anul 2019. „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță cu profundă durere trecerea în neființă a camaradului nostru, Rotari Vasile Ion. În după-amiaza zilei de 9 august […] Articolul IGSU oferă detalii despre accidentul din Telenești: Angajatul decedat avea 43 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Persoanele cu dizabilități din municipiul Bălți vor primi, în sezonul rece 2024-2025, sprijin financiar din partea autorităților locale pentru acoperirea cheltuielilor de încălzire. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că alocația lunară va fi de 800 de lei, însumând 4000 de lei pentru întreaga perioadă rece, transmite IPN. Ajutorul material […] Articolul Primarul din Bălți anunță compensații pentru următorul sezon de încălzire apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:20
Un nou studiu a constatat că un somn fragmentat şi neodihnitor provoacă daune celulare vaselor de sânge din creier, oferind dovezi suplimentare care sugerează că întreruperile de somn predispun creierul la demenţă. Mai exact, oamenii de ştiinţă au observat modificări în structura şi funcţionarea anumitor celule specifice vaselor cerebrale (numite pericite), precum şi alterări în […] Articolul Un somn fragmentat și neodihnitor poate provoca demență, arată un nou studiu apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă, 9 august, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 01:00. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect […] Articolul Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:20
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Realitatea.md
O anchetă a fost deschisă în Franţa, după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri, 8 august, Parchetul din Paris. Într-un video difuzat pe YouTube, rabinul David Daniel Cohen, care pare să trăiască în Israel, l-a criticat pe Emmanuel Macron, căruia i-a reproşat […] Articolul Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic # Realitatea.md
Șapte țări, în frunte cu China, Statele Unite și Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanță pentru mediu Eunomia și grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de țări […] Articolul China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Experiența unei tinere din Republica Moldova, care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX # Realitatea.md
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Vorbim despre Ana Certan, care recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență. Înainte de a pleca în America, Ana nu și-a făcut mari așteptări pentru […] Articolul Experiența unei tinere din Republica Moldova, care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # Realitatea.md
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, 10 august, o reuniune de urgenţă privind Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat mai multe surse diplomatice pentru AFP. Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025, psihologii chatului 12plus au consiliat peste 200 de adolescenți și părinți, oferindu-le sprijinul de care au nevoie. Problemele cu care se confruntă adolescenții sunt, în mare parte, legate de relaționare, gestionarea emoțiilor, sexualitate, relații sexuale, probleme sentimentale, anxietate și multe altele. Un aspect frecvent discutat este inițierea vieții sexuale […] Articolul Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente # Realitatea.md
A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții nu au loc în cămine, își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Cele mai căutate locuințe sunt cele care costă 300 – 400 de euro pe lună și se află […] Articolul Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe # Realitatea.md
Paraziții și Vama, două dintre trupele anunțate la Untold 2025, nu vor mai urca pe scenă. Paraziții invocă motive independente și anunță o pauză de la apariții live, iar Vama se retrage după neînțelegeri cu organizatorii. Trupa Paraziții, într-un mesaj scurt transmis fanilor, au precizat că, pentru o perioadă, nu vor mai susține nici apariții […] Articolul Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
09:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri, 8 august, pe rețeaua sa Truth Social că ‘mult așteptata întâlnire’ cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP. Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu […] Articolul Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # Realitatea.md
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie, scrie adevărul.ro. Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii […] Articolul Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
În Republica Moldova va fi lansat HealthTech Hub – o platformă națională dedicată impulsionării inovației și digitalizării în domeniul sănătății. Scopul principal al inițiativei este integrarea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială și medicina de precizie, în activitatea medicală de zi cu zi. Un memorandum în acest sens, a fost încheiat vineri, 8 august curent, între […] Articolul Republica Moldova lansează HealthTech Hub pentru modernizarea sistemului medical apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
În doi ani, cardurile ar putea deveni principalul mijloc de plată în Moldova, estimează un expert # Realitatea.md
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu 2023, achitările cu cardul contribuie […] Articolul În doi ani, cardurile ar putea deveni principalul mijloc de plată în Moldova, estimează un expert apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”. Organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, competiția, ajunsă la a IV-a ediție, a reunit echipe de elită ale structurilor de […] Articolul Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Redacția CU SENS a publicat un video în care prezintă o serie de documente false, care ar fi fost folosite de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale. În imagini apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul politician. sursa video: CU SENS Vladimir Plahotniuc a […] Articolul VIDEO Identitățile false care l-au ajutat pe Vladimir Plahotniuc să dispară apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
De la Chișinău pe marile podiumuri: Elvira Jain, modelul moldovean care și-a construit o viață între Dubai și familie # Realitatea.md
Elvira Jain, originară din Chișinău, și-a început cariera în modelling la doar 16 ani, după ce a fost descoperită de designerul Valentina Vidrașcu. În scurt timp, a ajuns să colaboreze cu branduri de renume internațional: Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Lacoste și mulți alții, scrie Cancan.md. Într-un interviu recent acordat jurnalistului Dorin Galben, Elvira a vorbit deschis […] Articolul De la Chișinău pe marile podiumuri: Elvira Jain, modelul moldovean care și-a construit o viață între Dubai și familie apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege pregătite, pentru lucra imediat în folosul cetățenilor # Realitatea.md
Juriștii și experții Partidului Nostru au pregătit peste 20 de proiecte de lege necesare cetățenilor, astfel încât să nu pierdem timp și să putem lucra eficient încă din primele zile ale noului legislativ. Despre aceasta vorbește președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „UNInterviu” pe portalul Unimedia.info. „Echipa noastră de juriști, specialiști buni la […] Articolul Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege pregătite, pentru lucra imediat în folosul cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Rolls-Royce-ul cu care Renato Usatîi a comis accident în Ungaria este al surorii # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului rutier în care a fost implicat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Invitat într-o emisiune de la One TV, moderată de Natalia Cheptene, politicianul a recunoscut că automobilul Rolls-Royce condus în momentul impactului în Ungaria nu îi aparține, scrie Cancan.md. Usatîi a declarat că mașina este înregistrată pe […] Articolul VIDEO Rolls-Royce-ul cu care Renato Usatîi a comis accident în Ungaria este al surorii apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Doi străini reținuți la Chișinău pentru afișele religioase cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare electorală # Realitatea.md
Polițiștii au reținut vineri, 8 august curent, doi cetățeni străini care lipeau în capitală afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Informația oamenilor legii vine ca o confirmare despre ce a avertizat Președinția. Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei Cei doi bărbați, cu […] Articolul Doi străini reținuți la Chișinău pentru afișele religioase cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare electorală apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? # Realitatea.md
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor […] Articolul Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei # Realitatea.md
Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. „Acestea nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”, a reacționat Igor Zaharov, purtător de cuvânt la Președinție. Șefa statului a […] Articolul Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european # Realitatea.md
Cântărețul Satoshi a deschis o fereastră către universul său interior, vorbind despre eroii care i-au influențat viața și cariera, Într-un dialog amplu cu Răzvan Exarhu, în cadrul interviului „Ac de siguranță”. De la bunicul de pe linia mamei, un lider respectat în comunitatea sa, la învățătoarea Lilia, care i-a cultivat bunătatea și spiritul de prietenie, […] Articolul VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
17:30
O nouă cerere de extrădare a lui Plahotniuc a fost transmisă de procurorii moldoveni în Grecia # Realitatea.md
Procurorii moldoveni au transmis în Grecia a doua cerere pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Documentul a fost expediat pe 8 august. Conform Procuraturii Generale, documentul vizează procedura de extrădare a fostului lider democrat, în cadrul a trei cauze penale, în care acesta are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave. „Transmiterea acestei cereri este […] Articolul O nouă cerere de extrădare a lui Plahotniuc a fost transmisă de procurorii moldoveni în Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
FOTO Mesaje pro-Simion și campanii de dezinformare pe rețele sociale. Percheziții la membrii grupării „ȘOR” # Realitatea.md
În timpul celor 78 de percheziții desfășurate în mai multe localități din Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, oamenii legii au descoperit și mesaje în care cetățenii cu cetățenie română erau îndemnați să iasă masiv la vot și să-l susțină pe George Simion, […] Articolul FOTO Mesaje pro-Simion și campanii de dezinformare pe rețele sociale. Percheziții la membrii grupării „ȘOR” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat că va aloca 2,5 miliarde de dolari până în 2030 pentru îmbunătățirea sănătății femeilor, acoperind afecțiuni, precum preeclampsia, diabetul gestațional, endometrioza și menopauza, scrie Reuters. Fondatorul Bill Gates a declarat că sănătatea femeilor a fost ignorată prea mult timp, iar această situație trebuie schimbată. Investiția reprezintă una dintre […] Articolul Bill Gates va investi 2,5 miliarde de dolari până în 2030 pentru sănătatea femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Victor Chirilă: Dacă în viitorul Parlament avem majoritate antieuropeană, riscăm o criză ca în 1998 # Realitatea.md
Dacă în viitorul Parlament al Moldovei se va forma o majoritate antieuropeană, riscăm să ajunge într-o criză ca în 1998, afirmă ambasadorul moldovean de la București, Victor Chirilă. Potrivit diplomatului, în asemenea circumstanțe dreptul la vot al moldovenilor care muncesc sau locuiesc în străinătate ar putea fi lezat, iar dubla cetățenie – anulată. Ambasadorul mai avertizează […] Articolul Victor Chirilă: Dacă în viitorul Parlament avem majoritate antieuropeană, riscăm o criză ca în 1998 apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Doi adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost prinși în flagrant în timp ce intenționau să plaseze 40 de pachețele cu droguri în ascunzișuri, într-o pădure din sectorul Centru al Capitalei. Unul dintre minori a predat benevol substanțele narcotice benevol și a declarat polițiștilor că activa în calitate de „curier” pentru un magazin online […] Articolul VIDEO Doi minori au fost reținuți cu droguri. Unul dintre ei livra „marfa” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță că, din iulie 2024, în Sudan au fost înregistrate aproximativ 100.000 de cazuri de holeră, boală care s-a răspândit în toate statele țării. Epidemia este alimentată de războiul civil, foamete, deplasări masive de populație și inundații recente. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizează că inundațiile cresc riscul altor boli […] Articolul Epidemie gravă de holeră în Sudan: 100.000 de cazuri în ultimul an apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Proprietarul restaurantelor Trump Burger riscă să fie expulzat din SUA. Motivul invocat de autoritățile americane # Realitatea.md
Proprietarul rețelei de restaurante Trump Burger din Texas riscă să fie expulzat din SUA. Roland Beainy are 28 de ani, este originar din Liban, iar autoritățile americane în suspectează de fraude în procesul de imigrare. Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), afirmă că acesta ar fi furnizat informații false, când a depus cererea pentru imigrare. […] Articolul Proprietarul restaurantelor Trump Burger riscă să fie expulzat din SUA. Motivul invocat de autoritățile americane apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Noua casă a Simonei Halep care a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București # Realitatea.md
Simona Halep și-a achiziționat o casă de 600.000 de euro într-un complex exclusivist de lângă București, scrie Gazeta Sporturilor. Vila are o suprafață de 255,4 metri pătrați, cu trei dormitoare și două băi. Această investiție a Simonei Halep marchează o nouă etapă în viața sportivei după retragerea sa din tenis. Complexul National Golf & Country […] Articolul Noua casă a Simonei Halep care a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Șoferi, fiți atenți! Trafic parțial suspendat pe câteva străzi din Chișinău. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
În perioada 11–20 august 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Calea Orheiului, între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe strada Calea Orheiului. Totodată, municipalitatea anunță că se suspendă total traficul rutier […] Articolul Șoferi, fiți atenți! Trafic parțial suspendat pe câteva străzi din Chișinău. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Încă o formațiune, înregistrată pentru a participa la alegeri. CEC a admis și comuniștii în „Blocul Patriotic” # Realitatea.md
Blocul Electoral „Împreună” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din septembrie de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Formațiunea cuprinde Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist. În același timp, Partidul Comuniștilor s-a alăturat „Blocului Electoral Patriot al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și a schimbat denumirea formațiunii. Astfel, entitatea se va numi în continuare […] Articolul Încă o formațiune, înregistrată pentru a participa la alegeri. CEC a admis și comuniștii în „Blocul Patriotic” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează, în perioada 22–24 august 2025, la CIE Moldexpo din Chișinău, prima ediție a expoziției „Produs Autohton”, un eveniment dedicat promovării producătorilor locali și a valorilor autentice ale țării. Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale și delicii culinare, articole de artizanat, dar […] Articolul Prima ediție a expoziției „Produs Autohton”, desfășurată la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Mai puține mere pe mesele moldovenilor: În acest an se estimează o recoltă cu 31.5% mai mică față de 2024 # Realitatea.md
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale se datorează celor două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii suprafețelor […] Articolul Mai puține mere pe mesele moldovenilor: În acest an se estimează o recoltă cu 31.5% mai mică față de 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un pieton a ajuns la spital după ce un șofer l-a lovit cu pumnul în față. Incidentul s-a petrecut joi seara, 7 august, la Bălți. Potrivit Poliției, în timp ce pietonul traversa strada, între el și un conducător auto a izbucnit un conflict verbal. Ulterior, bărbatul a coborât din mașină și a lovit-o pe victimă, […] Articolul VIDEO cu un conflict din Bălți. Un pieton a fost lovit de un șofer apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Trilaterală la Cernăuți: România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura UE până în 2027 # Realitatea.md
România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura Uniunii Europene până în 2027. Miniștrii de Externe ale celor trei state și-au asumat obiectivul prin intermediul unei declarații comune, semnate la o reuniune trilaterală desfășurată în orașul Cernăuți. Mihai Popșoi, Oana Țoiu și Andrei Sybiha au menționat importanța colaborării în sectorul energetic. Potrivit lor, […] Articolul Trilaterală la Cernăuți: România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura UE până în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”. În urma concursului, Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător dintre cei 11 candidați înscriși. ”Interviul, desfășurat la data de 8 […] Articolul Sergiu Spoială este noul-vechi administrator al Aeroportului Internațional Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În fiecare an, pe 8 august, este celebrată ziua internațională a pisicii, eveniment inițiat în 2002 de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW). Scopul sărbătorii este de a atrage atenția asupra îngrijirii și protecției pisicilor, inclusiv a celor fără stăpân. La nivel global, populația de pisici este estimată la aproximativ 600 de milioane de exemplare, […] Articolul Ziua internațională a pisicii este celebrată anual pe 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova # Realitatea.md
Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că există semnale și o „intuiție” personală că invazia Rusiei în Ucraina ar putea fi „înghețată” în viitorul apropiat, fără a însemna însă încheierea definitivă a războiului. Declarația a fost făcută după o discuție pe care a avut-o în această dimineață cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, relatează The Guardian. […] Articolul Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 8 august, o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru perioada 9–10 august 2025. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime vor urca la +33°C sau mai mult. Harta regiunilor afectate poate fi consultată pe site-ul oficial al SHS. Instituția avertizează că avertizarea și zonele vizate ar putea […] Articolul Meteorologii au emis cod galben de caniculă în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, transmite profit.ro. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, […] Articolul FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Trei persoane, printre care un preot, au fost reținute de oamenii legii și sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. „În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, de 18 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri în favoarea unei grupări […] Articolul VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la vama Albița. Bărbatul, care deține și cetățenia României, ieșea din Republica Moldova și a fost supus controlului amănunțit. Cazul a avut loc pe 7 august, în jurul orei 13:00. Cetățeanul are 33 de ani și nu a declarat mijloacele financiare, ascunse sub scaunul șoferului. Pentru […] Articolul Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la Albița. Riscă și amendă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Realitatea.md
Armenia și Azerbaidjan vor semna vineri, la Washington, un acord de pace „istoric” mediat de Statele Unite, a anunțat președintele american Donald Trump. Documentul ar urma să pună capăt conflictului de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, transmite Agerpres. Trump a declarat pe rețeaua sa Truth Social că „mulți lideri au încercat […] Articolul Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române, transmite IPN. Autoritățile ucrainene și-au exprimat intenția în contextul vizitei oficiale la Kiev a ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române în Ucraina”, a declarat Oana Țoiu. În cadrul vizitei, […] Articolul Pentru prima dată, Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române. Pe ce dată? apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # Realitatea.md
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews, scrie bani.md. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la […] Articolul De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.