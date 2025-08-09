Temperaturi record în Turcia: termometrele au înregistrat până la 50 de grade

12:20

Astăzi, 8 august, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală, în urma căruia un bărbat a decedat la fața locului. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a...