UPDATE/ Noi detalii despre cazul celor doi bărbații care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei
Ziarul de Garda, 8 august 2025 21:00
UPDATE 20:52 Cei doi bărbați care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei au fost reținuți, fiind suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, anunță Poliția. „Unul dintre ei, în timpul audierilor a recunoscut că a participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și...
Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
20:20
În atențioa șoferilor: traficul rutier va fi suspendat pe anumite străzi din capitală # Ziarul de Garda
În perioada 11-20 august 2025, în capitală va fi suspendat parțial, pe benzi, traficul rutier pe strada Calea Orheiului, tronsonul cuprins între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. De asemenea,pentru câteva zile se suspendă traficul rutier pe trei tronsoane de pe șoseaua Hâncești. Mai exact, se suspendă total traficul rutier pe șoseaua Hâncești pe: Potrivit...
19:30
În noaptea de 31 iulie, rușii au atacat Ucraina cu peste 300 de drone și opt rachete. Ținta principală era Kievul. Una dintre rachetele aeriene inamice a lovit o clădire rezidențială din sectorul Sveatoșînskîi al Kievului. Întreaga scară s-a prăbușit. Pe parcursul zilei, numărul victimelor a fost în continuă creștere. Este și data când a...
Acum 4 ore
19:10
Precizările Poliției cu referire la afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei: cei care le-au lipit ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă # Ziarul de Garda
Vineri, 8 august, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de „chemare la ură socială, interetnică și religioasă”. Este vorba despre afișele care folosesc numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei și despre care anterior atenționase purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Potrivit...
18:40
Reacțiile negative la nivel internațional se intensifică în legătură cu planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza # Ziarul de Garda
Mai multe țări din întreaga lume au condamnat decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, scrie CNN. Oficiali de rang înalt au cerut Israelului să renunțe la planul său. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că decizia guvernului israelian „trebuie reconsiderată”, adăugând că „este nevoie de un armistițiu acum”. Ministerul...
18:00
Afișe care folosesc imaginea Maiei Sandu și Mitropoliei Basarabiei pe străzi: „Sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenționează oamenii că afișele apărute pe străzile din capitală sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” și nu au legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei. Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc numele Președintei Maia Sandu și...
17:40
UPDATE/ Poliția: cele două persoane care au fost reținute pentru corupere electorală au primit mandate de arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Pe 7 august, ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe...
17:40
O nouă cerere de extrădare, transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
La 8 august 2025, Procuratura Generală (PG) a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie. Potrivit unui comunicat al PG, cererea menționată vizează procedura de extrădare în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte...
17:30
Blocul Electoral „Împreună” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 8 august, a înregistrat Blocul Electoral „Împreună” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constituit de către Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” și Partidul Politic Partidul Verde Ecologist. Pe lângă înregistrarea blocului „Împreună” pentru alegerile din 28 septembrie, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Blocul „Împreună”, din care...
Acum 6 ore
17:10
În spatele gratiilor: celulă individuală, apeluri telefonice și plimbări. Ce drepturi are bașcana Găgăuziei în izolator „având în vedere funcția deținută” # Ziarul de Garda
Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, se află în prezent în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), având în vedere funcția deținută, Guțul este plasată într-o celulă individuală,...
17:00
Printr-un email se propun bani pentru rănirea sau omorul judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe Guțul. Poliția: documentăm acest caz # Ziarul de Garda
În spațiul public a apărut un email în care s-ar propune bani pentru rănirea sau omorul judecătoarei Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare. Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul IGP, Diana Fetco a declarat că e-mailul este autentic și că poliția cunoaște și documentează acest caz. În...
17:00
LIVE TEXT/ La Kiev a avut loc o ceremonie de comemorare a jurnalistei torturate și ucise în captivitatea rusă. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:44 O ceremonie de rămas bun a avut loc la Kiev pe 8 august pentru Victoria Roșina, o jurnalistă ucraineană care a murit în captivitate rusă după ce a fost torturată în toamna anului 2024, scrie Kyiv Independent. Sursa citată scrie că moartea ei a devenit un simbol puternic al abuzurilor sistematice ale Rusiei...
16:50
16:50
CEC: Partidul Comuniștilor intră în componența Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a aprobat modificări la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În componența Blocului se va include și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Astfel, blocul va avea denumirea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În acest sens a fost modificat și simbolul electoral al...
16:40
Fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin a fost condamnat pentru fals în acte # Ziarul de Garda
Astăzi 8 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a lui Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) pentru falsul în acte publice. Instanța a stabilit o pedeapsa sub formă de amendă în sumă de 100 de mii de lei și privarea de dreptul de a exercita...
16:20
Funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a fost ocupată # Ziarul de Garda
Candidatul Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, informează Agenția Proprietății Publice (APP). „În urma evaluării punctajelor cumulate obținute la cele două etape, candidatul Spoială Sergiu a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al...
16:00
15:30
Reuniunea Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din R. Moldova, Ucraina și România: implementăm proiecte comune importante # Ziarul de Garda
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai R. Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sibiha și Oana-Silvia Țoiu. În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii...
Acum 8 ore
15:20
Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora # Ziarul de Garda
Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează dpa, citată de G4Media. Decizia conducerii politice este o declaraţie oficială de abandonare a ostaticilor şi îi va duce pe ei – şi pe soldaţii israelieni – la o „catastrofă...
15:00
SPIA: 27 de cazuri de corupție, abuz de putere și neglijență în serviciu în rândul angajaților MAI, sunt investigate de organele de urmărire penală # Ziarul de Garda
Astăzi, 8 august, și-a prezentat raportul de activitate pentru semestrul I al 2025, Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne. În primele șase luni ale anului, SPIA a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 sesizări...
14:50
VIDEO/ Trei persoane sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. Unul dintre suspecți s-a dovedit a fi preot # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia,...
14:40
LIVE TEXT/ Zelenski a discutat cu Donald Tusk despre eforturile comune pentru a ajunge la pace și sprijinul pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul polonez Donald Tusk au discutat despre eforturile de pace, producția comună de apărare, sprijinul pentru ucraineni și discuțiile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, scrie Ukrinform. Zelenski a declarat că l-a informat pe Tusk despre convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump și...
14:30
Grănicerii din Ucraina NU vor avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul R. Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. „Această informație este falsă și tendențioasă”, potrivit Poliției. Activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară strict...
13:30
Magazinele din Bulgaria sunt obligate să publice prețurile și în euro începând de astăzi # Ziarul de Garda
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale, informează canalul de știri Novinite, citat de Agerpres. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, și...
Acum 12 ore
13:10
Salvatorii anunță că numărul cazurilor de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024 # Ziarul de Garda
Salvatorii anunță că numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Pe 8 august, cu...
12:40
Autoritățile ruse din Lugansk au creat un „catalog online” de copii ucraineni spre adopție. Un copil poate fi selectat după culoarea ochilor, culoarea părului și caracterul său # Ziarul de Garda
O bază de date cu orfani destinati adopției a apărut pe site-ul Ministerului Educației și Științei din regiunea ocupată Lugansk. Șeful organizației „Salvați Ucraina”, Nikolai Kuleba, a declarat că acest lucru „nu este diferit de un catalog de sclavi”, scrie NovayaGazeta Europa. În total, portalul conține date despre 294 de copii cu vârsta sub 17...
12:30
Moldcell, recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova # Ziarul de Garda
Moldcell primește titlul de „Cea mai bună rețea mobilă din Moldova” pentru prima jumătate a anului 2025, în urma unei evaluări riguroase a performanței reale a rețelelor mobile, de către Ookla Speedtest Moldcell a fost recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova pentru semestrul I 2025, în baza premiului acordat de...
12:20
Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din capitală # Ziarul de Garda
Astăzi, 8 august, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală, în urma căruia un bărbat a decedat la fața locului. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a...
12:10
Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 va fi modificat pentru 30 de zile în raza comunei Bubuieci # Ziarul de Garda
Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile....
12:00
ONU cere Guvernului israelian să oprească „imediat” planul de preluare a controlului militar al Fâşiei Gaza # Ziarul de Garda
Planul Guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”, a cerut astăzi, 8 august, Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului, Volker Türk, relatează AFP, citează News.ro. Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, „este contrar hotărârii Curţii Internaţionale...
11:50
R. Moldova va putea obține date mai precise despre starea vremii, apei și a solului # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului, anunță Ministerul Mediului. Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și...
11:30
WSJ: Putin intenționează să-i ceară lui Trump să recunoască teritoriile ucrainene capturate în schimbul retragerii trupelor ruse din alte regiuni # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin ar putea cere recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene capturate la următorul summit cu Donald Trump, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citând diplomați europeni și ucraineni. În schimb, așa cum spun surse din WSJ, Putin ar putea oferi retragerea trupelor din alte regiuni ucrainene. Aceasta ar putea include regiunile Sumî, Harkiv...
11:20
Trump anunţă un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Ruta Trump” și premizele acordului # Ziarul de Garda
Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze astăzi, 8 august, la Washington, un acord de pace „istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice, care a durat de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două...
11:10
LIVE TEXT/ Cel puțin trei civili au fost uciși și 19 sunt fost răniți în urma atacurilor Rusiei din Ucraina din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:02 Cel puțin trei civili au fost uciși și 19 sunt fost răniți în urma atacurilor Rusiei din Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 8 august, scrie Kyiv Independent. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, forțele ruse au lansat peste noapte 108 drone de atac de tip Shahed, drone momeală...
10:20
Euronews a analizat salariile minime din Europa, comparând atât valoarea euro, cât și puterea de cumpărare a cetățenilor. Milioane de lucrători din UE continuă să câștige salariul minim. Pragurile sunt menite să ofere un nivel de trai de bază pentru lucrători, deși nivelurile nu au reușit adesea să crească odată cu inflația, scrie sursa citată....
10:00
VIDEO/ Poliția a desfășurat 78 de percheziții la membrii și simpatizanții organizației criminale „Șor”. Două persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Pe 7 august, ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe...
09:40
LIVE TEXT/ Cel puțin 21700 de civili, inclusiv 115 copii, rămân în zonele de luptă active din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:33 Cel puțin 21700 de civili, inclusiv 115 copii, rămân în zonele de luptă active din regiunea Donețk, a declarat Dmitro Petlin, șeful Departamentului de Protecție Civilă, Mobilizare și Apărare al administrației militare din regiunea Donețk, în cadrul unei conferințe online din 7 august, scrie Kyiv Independent. Majoritatea copiilor se află în comunitatea teritorială...
09:40
VIDEO/ Un bărbat din Chișinău este bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani: ar fi procurat bunuri în valoare de 10,6 milioane de lei # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Acțiunile au loc sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale...
09:30
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro # Ziarul de Garda
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, transmite BBC. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care a...
09:20
VIDEO/ Cum Ilan Șor și Victoria Furtună „au adus un alt Dumnezeu” la Grinăuți: „E strașnic ce se întâmplă. S-au urât frate cu frate, mama cu copiii nu se văd în ochi” # Ziarul de Garda
Pe 15 iulie, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, Rîșcani, preotul Constantin Turtureanu a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohia în care a slujit timp de 13 ani pentru că a trecut sub aripa Mitropoliei Basarabiei. De un comportament similar au avut parte preoteasa Ana Turtureanu și fiul lor. Agresiunea s-a petrecut sub...
09:10
Reacția Gazprom la retragerea licenței Moldovagaz: Vom continua să ne apărăm drepturile și înteresele # Ziarul de Garda
Concernul rus Gazprom – acționarul majoritar al companiei Moldovagaz – a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a retras licența de furnizare a gazelor naturale deținută de Moldovagaz. Concernul a calificat decizia drept „etapa finală a distrugerii deliberate a companiei de către autoritățile moldovene și a deposedării Gazprom...
08:50
Ministra Justiției despre amenințările la adresa judecătorilor: Este inadmisibil. Urmează a se investiga prompt toate acțiunile și circumstanțele # Ziarul de Garda
„Amenințarea directă, acțiunile de hărțuire psihologică și de intimidare adresate unui judecător și unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt inadmisibile într-o societate democratică, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Aceasta a menționat că „astfel de acțiuni periclitează atât siguranța persoanelor vizate, cât și încrederea în independența actului de justiție în ansamblu”. În...
08:30
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei” # Ziarul de Garda
După o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene, scrie BBC. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul...
Acum 24 ore
08:10
LIVE TEXT/ BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
8:09 Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat...
7 august 2025
22:10
LIVE TEXT/ Doi minori recrutați de ruși, reținuți pentru atentatul mortal din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele de ordine ucrainene au reținut doi minori recrutați de Rusia, care au comis un atac terorist în orașul Jitomir la începutul acestei săptămâni, ucigând un bărbat și rănind grav un altul, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) joi, 7 august, scrie presa ucraineană. SBU raportează periodic reținerile unor presupuși agenți ruși, expunând...
21:50
Soldat american arestat pentru că ar fi divulgat secrete despre tancuri către Rusia # Ziarul de Garda
Un soldat american a fost arestat miercuri, 6 august, sub acuzația de tentativă de a împărtăși cu Rusia informații secrete despre tancul Abrams al armatei americane, au declarat procurorii, scrie Reuters. Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Taylor Adam Lee, un soldat activ staționat la Fort Bliss din Texas, că a transmis un card SD...
Ieri
21:10
BBC/ De ce este puțin probabil ca discuțiile dintre Trump – Putin să pună capăt rapid războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022, nu dă semne de ameliorare. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze într-un mod sângeros și efervescent. Atacurile aeriene mortale sunt o activitate obișnuită în toată țara, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat...
20:50
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 7 august că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters. „Intenţionăm să facem acest lucru”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat pentru Fox News, când...
20:30
20:10
R. Moldova va participa în acest weekend la Jocurile Mondiale, la probele de Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Ziarul de Garda
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit joi, 7 august, Drapelul de Stat al R. Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9 -15 august 2025, la Chengdu, China. R. Moldova va participa la această competiție, fiind reprezentată de patru sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației...
