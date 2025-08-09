Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova

MyBusiness.md, 9 august 2025 13:10

Doi cetățeni americani sunt cercetați de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, după…

Acum 10 minute
13:10
Acum 24 ore
19:30
Un ucrainean a încercat să ajungă în R. Moldova cu o parapantă. Bărbatul a fost reținut de grănicerii ucraineni încă la „decolare” MyBusiness.md
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Lukoil, dat afară de lângă Aeroportul Chișinău: autoritățile forțează vânzarea bazei petroliere MyBusiness.md
Compania Lukoil Moldova este obligată să-și vândă complexul petrolier situat în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Chișinău, ca urmare a…
1 august 2025
18:00
Compania Kronaero a demarat operațiunile pe Aeroportul internațional Chișinău începând cu 1 august MyBusiness.md
Compania Kronaero a demarat furnizarea de servicii de deservire la sol a aeronavelor în Aeroportul internațional Chișinău începând cu 1…
18:00
Produsele moldovenești – în prim-plan la prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON” MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) în parteneriat cu CIE Moldexpo anunță organizarea, în perioada…
31 iulie 2025
18:50
Doi români, șocați de prețurile din Republica Moldova MyBusiness.md
Doi români plecați în Republica Moldova au avut o surpriză uriașă când au ajuns în piață. Cu cât se dă…
30 iulie 2025
20:00
Romgaz desființează firma de furnizare din Republica Moldova și își face firmă de trading MyBusiness.md
Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, controlat de stat, va solicita acționarilor desființarea firmei de furnizare…
27 iulie 2025
12:40
Cât de mult poate crește Chișinăul și cum Durleștiul a ajuns al treilea oraș ca mărime din R. Moldova MyBusiness.md
  Aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova locuiește la Chișinău, capitala având cea mai mare densitate a populației…
26 iulie 2025
18:10
Pașaportul moldovenesc este respectat în lume, dar nu prea mult MyBusiness.md
Cea mai recentă actualizare a topului celor mai puternice pașapoarte din lume arată că pașaportul românesc a urcat două poziții…
17:50
Sfârșitul războiului din Ucraina? Cele 4 scenarii care pot schimba soarta Europei MyBusiness.md
Fostul comandant al armatei americane în Europa, general-locotenentul Ben Hodges, conturează în exclusivitate pentru Ukrinform posibilele finaluri ale războiului din…
22 iulie 2025
18:30
Cine este Natalia Madjar, reprezentanta unui holding învins de România în cursa pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova care contestă vehement decizia MyBusiness.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din cadrul Guvernului Republicii Moldova a anunțat, săptămâna trecută, faptul că…
13:40
Un român a fost agresat de o cerșetoare din Republica Moldova. Fapta a avut loc pe o plajă din Mamaia Nord MyBusiness.md
Polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, ieri, în jurul orei 14.00, prin apel 112, de către un…
20 iulie 2025
17:50
O femeie din Republica Moldova a murit după ce a căzut de la etaj, la Clinica Pediatrie II din Cluj-Napoca / Era internată cu copilul în vârstă de 2 luni MyBusiness.md
O femeie de 39 de ani din Republica Moldova a murit, duminică, după ce a căzut de la etaj, la…
09:50
Italia – pe locul trei în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană MyBusiness.md
Italia este al treilea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul 2024, valoarea totală…
15 iulie 2025
17:50
Un tânăr din Republica Moldova făcea trafic de droguri de mare risc în Constanța MyBusiness.md
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională…
12:50
Claritatea eleganţei sau cum a reuşit OK KINO, un brand de independent de modă din Chişinău să treacă graniţa spre o piaţă internaţională MyBusiness.md
Marile mişcări au adesea în spate zeci de ani de construcţie, de progres aproape imperceptibil, până într-un moment când se…
13 iulie 2025
13:00
Şase migranţi din Sri Lanka şi Irak au încercat să treacă ilegal Prutul pentru a intra în România din Republica Moldova MyBusiness.md
Şase migranţi din Sri Lanka şi Irak au fost prinşi de poliţiştii de frontieră când încercau să treacă Prutul pentru…
12 iulie 2025
13:30
Global Witness: Moldova – milioane de dolari pentru firme de lobby trumpiste MyBusiness.md
”Firmele legate de Trump obțin milioane de dolari de la națiuni lipsite de ajutor” dezvăluie Global Witness, organizație britanică de…
11 iulie 2025
13:20
Ce înseamnă să lucrezi cu un specialist SEO profesionist în Chișinău? MyBusiness.md
Azi vizibilitatea online nu mai este un avantaj, este o necesitate. Dacă ai o afacere și vrei să fii găsit…
13:20
Ce sectoare ale exporturilor moldovenești vor fi afectate de noile taxe vamale americane MyBusiness.md
Anunțul SUA că majorează de la 10 la 25% tariful vamal pentru R. Moldova a venit ca „o lovitură” pentru…
