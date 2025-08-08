Un ucrainean a încercat să ajungă în R. Moldova cu o parapantă. Bărbatul a fost reținut de grănicerii ucraineni încă la „decolare”
MyBusiness.md, 8 august 2025 19:30
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o…
• • •
Acum 12 ore
10:30
O tânără din Republica Moldova a fost depistată, pe străzi, în timp ce folosea o metodă ilegală pentru a primi…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Lukoil, dat afară de lângă Aeroportul Chișinău: autoritățile forțează vânzarea bazei petroliere # MyBusiness.md
Compania Lukoil Moldova este obligată să-și vândă complexul petrolier situat în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Chișinău, ca urmare a…
1 august 2025
18:00
Compania Kronaero a demarat operațiunile pe Aeroportul internațional Chișinău începând cu 1 august # MyBusiness.md
Compania Kronaero a demarat furnizarea de servicii de deservire la sol a aeronavelor în Aeroportul internațional Chișinău începând cu 1…
18:00
Produsele moldovenești – în prim-plan la prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON” # MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) în parteneriat cu CIE Moldexpo anunță organizarea, în perioada…
31 iulie 2025
18:50
Doi români plecați în Republica Moldova au avut o surpriză uriașă când au ajuns în piață. Cu cât se dă…
30 iulie 2025
20:00
Romgaz desființează firma de furnizare din Republica Moldova și își face firmă de trading # MyBusiness.md
Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, controlat de stat, va solicita acționarilor desființarea firmei de furnizare…
27 iulie 2025
12:40
Cât de mult poate crește Chișinăul și cum Durleștiul a ajuns al treilea oraș ca mărime din R. Moldova # MyBusiness.md
Aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova locuiește la Chișinău, capitala având cea mai mare densitate a populației…
26 iulie 2025
18:10
Cea mai recentă actualizare a topului celor mai puternice pașapoarte din lume arată că pașaportul românesc a urcat două poziții…
17:50
Fostul comandant al armatei americane în Europa, general-locotenentul Ben Hodges, conturează în exclusivitate pentru Ukrinform posibilele finaluri ale războiului din…
22 iulie 2025
18:30
Cine este Natalia Madjar, reprezentanta unui holding învins de România în cursa pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova care contestă vehement decizia # MyBusiness.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din cadrul Guvernului Republicii Moldova a anunțat, săptămâna trecută, faptul că…
13:40
Un român a fost agresat de o cerșetoare din Republica Moldova. Fapta a avut loc pe o plajă din Mamaia Nord # MyBusiness.md
Polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, ieri, în jurul orei 14.00, prin apel 112, de către un…
20 iulie 2025
17:50
O femeie din Republica Moldova a murit după ce a căzut de la etaj, la Clinica Pediatrie II din Cluj-Napoca / Era internată cu copilul în vârstă de 2 luni # MyBusiness.md
O femeie de 39 de ani din Republica Moldova a murit, duminică, după ce a căzut de la etaj, la…
09:50
Italia – pe locul trei în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană # MyBusiness.md
Italia este al treilea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul 2024, valoarea totală…
15 iulie 2025
17:50
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională…
12:50
Claritatea eleganţei sau cum a reuşit OK KINO, un brand de independent de modă din Chişinău să treacă graniţa spre o piaţă internaţională # MyBusiness.md
Marile mişcări au adesea în spate zeci de ani de construcţie, de progres aproape imperceptibil, până într-un moment când se…
13 iulie 2025
13:00
Şase migranţi din Sri Lanka şi Irak au încercat să treacă ilegal Prutul pentru a intra în România din Republica Moldova # MyBusiness.md
Şase migranţi din Sri Lanka şi Irak au fost prinşi de poliţiştii de frontieră când încercau să treacă Prutul pentru…
12 iulie 2025
13:30
”Firmele legate de Trump obțin milioane de dolari de la națiuni lipsite de ajutor” dezvăluie Global Witness, organizație britanică de…
11 iulie 2025
13:20
Azi vizibilitatea online nu mai este un avantaj, este o necesitate. Dacă ai o afacere și vrei să fii găsit…
13:20
Ce sectoare ale exporturilor moldovenești vor fi afectate de noile taxe vamale americane # MyBusiness.md
Anunțul SUA că majorează de la 10 la 25% tariful vamal pentru R. Moldova a venit ca „o lovitură” pentru…
