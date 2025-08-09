China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic

12:30

Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime pe șantierul „Satul German”, transmite Agora. Tragedia a avut loc joi dimineață, 7 august, în sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit Poliției, victima, în vârstă de 51 de ani, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ patru metri în timp ce executa lucrări […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.