Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza
Realitatea.md, 9 august 2025 11:40
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, 10 august, o reuniune de urgenţă privind Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat mai multe surse diplomatice pentru AFP. Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a
Acum 10 minute
11:40
Acum o oră
11:10
Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025, psihologii chatului 12plus au consiliat peste 200 de adolescenți și părinți, oferindu-le sprijinul de care au nevoie. Problemele cu care se confruntă adolescenții sunt, în mare parte, legate de relaționare, gestionarea emoțiilor, sexualitate, relații sexuale, probleme sentimentale, anxietate și multe altele. Un aspect frecvent discutat este inițierea vieții sexuale
Acum 2 ore
10:30
Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente # Realitatea.md
A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții nu au loc în cămine, își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Cele mai căutate locuințe sunt cele care costă 300 – 400 de euro pe lună și se află
10:00
Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe # Realitatea.md
Paraziții și Vama, două dintre trupele anunțate la Untold 2025, nu vor mai urca pe scenă. Paraziții invocă motive independente și anunță o pauză de la apariții live, iar Vama se retrage după neînțelegeri cu organizatorii. Trupa Paraziții, într-un mesaj scurt transmis fanilor, au precizat că, pentru o perioadă, nu vor mai susține nici apariții
Acum 4 ore
09:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri, 8 august, pe rețeaua sa Truth Social că 'mult așteptata întâlnire' cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP. Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu
Acum 24 ore
22:40
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # Realitatea.md
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie, scrie adevărul.ro. Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii
22:10
În Republica Moldova va fi lansat HealthTech Hub – o platformă națională dedicată impulsionării inovației și digitalizării în domeniul sănătății. Scopul principal al inițiativei este integrarea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială și medicina de precizie, în activitatea medicală de zi cu zi. Un memorandum în acest sens, a fost încheiat vineri, 8 august curent, între
21:30
În doi ani, cardurile ar putea deveni principalul mijloc de plată în Moldova, estimează un expert # Realitatea.md
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul". Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu 2023, achitările cu cardul contribuie
21:10
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor". Organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger" a Inspectoratului General al Poliției, competiția, ajunsă la a IV-a ediție, a reunit echipe de elită ale structurilor de
20:40
Redacția CU SENS a publicat un video în care prezintă o serie de documente false, care ar fi fost folosite de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale. În imagini apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul politician. sursa video: CU SENS Vladimir Plahotniuc a
20:10
De la Chișinău pe marile podiumuri: Elvira Jain, modelul moldovean care și-a construit o viață între Dubai și familie # Realitatea.md
Elvira Jain, originară din Chișinău, și-a început cariera în modelling la doar 16 ani, după ce a fost descoperită de designerul Valentina Vidrașcu. În scurt timp, a ajuns să colaboreze cu branduri de renume internațional: Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Lacoste și mulți alții, scrie Cancan.md. Într-un interviu recent acordat jurnalistului Dorin Galben, Elvira a vorbit deschis
19:40
Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege pregătite, pentru lucra imediat în folosul cetățenilor # Realitatea.md
Juriștii și experții Partidului Nostru au pregătit peste 20 de proiecte de lege necesare cetățenilor, astfel încât să nu pierdem timp și să putem lucra eficient încă din primele zile ale noului legislativ. Despre aceasta vorbește președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „UNInterviu" pe portalul Unimedia.info. „Echipa noastră de juriști, specialiști buni la
19:20
VIDEO Rolls-Royce-ul cu care Renato Usatîi a comis accident în Ungaria este al surorii # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului rutier în care a fost implicat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Invitat într-o emisiune de la One TV, moderată de Natalia Cheptene, politicianul a recunoscut că automobilul Rolls-Royce condus în momentul impactului în Ungaria nu îi aparține, scrie Cancan.md. Usatîi a declarat că mașina este înregistrată pe
19:00
Doi străini reținuți la Chișinău pentru afișele religioase cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare electorală # Realitatea.md
Polițiștii au reținut vineri, 8 august curent, doi cetățeni străini care lipeau în capitală afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Informația oamenilor legii vine ca o confirmare despre ce a avertizat Președinția. Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei Cei doi bărbați, cu
18:40
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? # Realitatea.md
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor
18:20
Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei # Realitatea.md
Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. „Acestea nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice", a reacționat Igor Zaharov, purtător de cuvânt la Președinție. Șefa statului a
18:00
VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european # Realitatea.md
Cântărețul Satoshi a deschis o fereastră către universul său interior, vorbind despre eroii care i-au influențat viața și cariera, Într-un dialog amplu cu Răzvan Exarhu, în cadrul interviului „Ac de siguranță". De la bunicul de pe linia mamei, un lider respectat în comunitatea sa, la învățătoarea Lilia, care i-a cultivat bunătatea și spiritul de prietenie,
17:30
O nouă cerere de extrădare a lui Plahotniuc a fost transmisă de procurorii moldoveni în Grecia # Realitatea.md
Procurorii moldoveni au transmis în Grecia a doua cerere pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Documentul a fost expediat pe 8 august. Conform Procuraturii Generale, documentul vizează procedura de extrădare a fostului lider democrat, în cadrul a trei cauze penale, în care acesta are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave. „Transmiterea acestei cereri este
17:20
FOTO Mesaje pro-Simion și campanii de dezinformare pe rețele sociale. Percheziții la membrii grupării „ȘOR” # Realitatea.md
În timpul celor 78 de percheziții desfășurate în mai multe localități din Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, oamenii legii au descoperit și mesaje în care cetățenii cu cetățenie română erau îndemnați să iasă masiv la vot și să-l susțină pe George Simion,
17:00
Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat că va aloca 2,5 miliarde de dolari până în 2030 pentru îmbunătățirea sănătății femeilor, acoperind afecțiuni, precum preeclampsia, diabetul gestațional, endometrioza și menopauza, scrie Reuters. Fondatorul Bill Gates a declarat că sănătatea femeilor a fost ignorată prea mult timp, iar această situație trebuie schimbată. Investiția reprezintă una dintre
17:00
Victor Chirilă: Dacă în viitorul Parlament avem majoritate antieuropeană, riscăm o criză ca în 1998 # Realitatea.md
Dacă în viitorul Parlament al Moldovei se va forma o majoritate antieuropeană, riscăm să ajunge într-o criză ca în 1998, afirmă ambasadorul moldovean de la București, Victor Chirilă. Potrivit diplomatului, în asemenea circumstanțe dreptul la vot al moldovenilor care muncesc sau locuiesc în străinătate ar putea fi lezat, iar dubla cetățenie – anulată. Ambasadorul mai avertizează
16:50
Doi adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost prinși în flagrant în timp ce intenționau să plaseze 40 de pachețele cu droguri în ascunzișuri, într-o pădure din sectorul Centru al Capitalei. Unul dintre minori a predat benevol substanțele narcotice benevol și a declarat polițiștilor că activa în calitate de „curier" pentru un magazin online
16:50
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță că, din iulie 2024, în Sudan au fost înregistrate aproximativ 100.000 de cazuri de holeră, boală care s-a răspândit în toate statele țării. Epidemia este alimentată de războiul civil, foamete, deplasări masive de populație și inundații recente. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizează că inundațiile cresc riscul altor boli
16:40
Proprietarul restaurantelor Trump Burger riscă să fie expulzat din SUA. Motivul invocat de autoritățile americane # Realitatea.md
Proprietarul rețelei de restaurante Trump Burger din Texas riscă să fie expulzat din SUA. Roland Beainy are 28 de ani, este originar din Liban, iar autoritățile americane în suspectează de fraude în procesul de imigrare. Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), afirmă că acesta ar fi furnizat informații false, când a depus cererea pentru imigrare.
16:30
Noua casă a Simonei Halep care a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București # Realitatea.md
Simona Halep și-a achiziționat o casă de 600.000 de euro într-un complex exclusivist de lângă București, scrie Gazeta Sporturilor. Vila are o suprafață de 255,4 metri pătrați, cu trei dormitoare și două băi. Această investiție a Simonei Halep marchează o nouă etapă în viața sportivei după retragerea sa din tenis. Complexul National Golf & Country
16:20
Șoferi, fiți atenți! Trafic parțial suspendat pe câteva străzi din Chișinău. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
În perioada 11–20 august 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Calea Orheiului, între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe strada Calea Orheiului. Totodată, municipalitatea anunță că se suspendă total traficul rutier
16:10
Încă o formațiune, înregistrată pentru a participa la alegeri. CEC a admis și comuniștii în „Blocul Patriotic” # Realitatea.md
Blocul Electoral „Împreună" a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din septembrie de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Formațiunea cuprinde Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist. În același timp, Partidul Comuniștilor s-a alăturat „Blocului Electoral Patriot al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei" și a schimbat denumirea formațiunii. Astfel, entitatea se va numi în continuare
16:10
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează, în perioada 22–24 august 2025,
16:10
Mai puține mere pe mesele moldovenilor: În acest an se estimează o recoltă cu 31.5% mai mică față de 2024 # Realitatea.md
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale se datorează celor două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii suprafețelor […] Articolul Mai puține mere pe mesele moldovenilor: În acest an se estimează o recoltă cu 31.5% mai mică față de 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un pieton a ajuns la spital după ce un șofer l-a lovit cu pumnul în față. Incidentul s-a petrecut joi seara, 7 august, la Bălți. Potrivit Poliției, în timp ce pietonul traversa strada, între el și un conducător auto a izbucnit un conflict verbal. Ulterior, bărbatul a coborât din mașină și a lovit-o pe victimă, […] Articolul VIDEO cu un conflict din Bălți. Un pieton a fost lovit de un șofer apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Trilaterală la Cernăuți: România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura UE până în 2027 # Realitatea.md
România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura Uniunii Europene până în 2027. Miniștrii de Externe ale celor trei state și-au asumat obiectivul prin intermediul unei declarații comune, semnate la o reuniune trilaterală desfășurată în orașul Cernăuți. Mihai Popșoi, Oana Țoiu și Andrei Sybiha au menționat importanța colaborării în sectorul energetic. Potrivit lor, […] Articolul Trilaterală la Cernăuți: România vrea integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei în infrastructura UE până în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”. În urma concursului, Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător dintre cei 11 candidați înscriși. ”Interviul, desfășurat la data de 8 […] Articolul Sergiu Spoială este noul-vechi administrator al Aeroportului Internațional Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În fiecare an, pe 8 august, este celebrată ziua internațională a pisicii, eveniment inițiat în 2002 de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW). Scopul sărbătorii este de a atrage atenția asupra îngrijirii și protecției pisicilor, inclusiv a celor fără stăpân. La nivel global, populația de pisici este estimată la aproximativ 600 de milioane de exemplare, […] Articolul Ziua internațională a pisicii este celebrată anual pe 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova # Realitatea.md
Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că există semnale și o „intuiție” personală că invazia Rusiei în Ucraina ar putea fi „înghețată” în viitorul apropiat, fără a însemna însă încheierea definitivă a războiului. Declarația a fost făcută după o discuție pe care a avut-o în această dimineață cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, relatează The Guardian. […] Articolul Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 8 august, o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru perioada 9–10 august 2025. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime vor urca la +33°C sau mai mult. Harta regiunilor afectate poate fi consultată pe site-ul oficial al SHS. Instituția avertizează că avertizarea și zonele vizate ar putea […] Articolul Meteorologii au emis cod galben de caniculă în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, transmite profit.ro. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, […] Articolul FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Trei persoane, printre care un preot, au fost reținute de oamenii legii și sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. „În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, de 18 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri în favoarea unei grupări […] Articolul VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la vama Albița. Bărbatul, care deține și cetățenia României, ieșea din Republica Moldova și a fost supus controlului amănunțit. Cazul a avut loc pe 7 august, în jurul orei 13:00. Cetățeanul are 33 de ani și nu a declarat mijloacele financiare, ascunse sub scaunul șoferului. Pentru […] Articolul Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la Albița. Riscă și amendă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Realitatea.md
Armenia și Azerbaidjan vor semna vineri, la Washington, un acord de pace „istoric” mediat de Statele Unite, a anunțat președintele american Donald Trump. Documentul ar urma să pună capăt conflictului de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, transmite Agerpres. Trump a declarat pe rețeaua sa Truth Social că „mulți lideri au încercat […] Articolul Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române, transmite IPN. Autoritățile ucrainene și-au exprimat intenția în contextul vizitei oficiale la Kiev a ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române în Ucraina”, a declarat Oana Țoiu. În cadrul vizitei, […] Articolul Pentru prima dată, Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române. Pe ce dată? apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # Realitatea.md
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews, scrie bani.md. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la […] Articolul De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un motociclist a murit în urma unui accident rutier. Tragedia s-a produs astăzi, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. „Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă […] Articolul Tragic. Un motociclist a murit pe o stradă din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Contribuabilii care activează în domeniul turismului sunt atenționați de Serviciul Fiscal de Stat să respecte legea. Avertismentul vine după ce, pe 6 august 2025, inspectorii au depistat o persoană fizică ce organiza tururi interne și externe contra cost, fără a avea firmă înregistrată. Serviciile erau promovate pe Facebook. Fiscalii amintesc că în iunie au discutat […] Articolul Contribuabilii din turism, avertizați de Fisc să respecte legea apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând de astăzi, 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, şi vor rămâne în vigoare până în 8 […] Articolul Magazinele din Bulgaria publică din 8 august prețurile atât în leva cât și în euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Mai puține cazuri de înec, în 2025. IGSU: Datorită activităților de conștientizare și informare a populației # Realitatea.md
Cazurile de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024, aceeași perioadă, informează autoritățile. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) susține că acest lucru se datorează activităților de conștientizare și informare a populației, desfășurate zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. În context, vineri, 8 august, a avut loc o nouă activitate în parcul […] Articolul Mai puține cazuri de înec, în 2025. IGSU: Datorită activităților de conștientizare și informare a populației apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime # Realitatea.md
Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime pe șantierul „Satul German”, transmite Agora. Tragedia a avut loc joi dimineață, 7 august, în sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit Poliției, victima, în vârstă de 51 de ani, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ patru metri în timp ce executa lucrări […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat organizarea unui nou protest al transportatorilor, care va avea loc pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) de pe strada Piața Gării din Chișinău. Acțiunea are la bază trei revendicări adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: Aprobarea și […] Articolul Transportatorii anunță un nou protest pe 14 august în fața sediului ANTA apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
The Telegraph: Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe actuala linie a frontului, dar cu o condiție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a recunoscut că recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia prin mijloace militare nu mai este posibilă, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, Kievul este dispus să ia în considerare un acord de încetare a focului pe actuala linie a frontului, dacă acest lucru ar duce la încheierea războiului, transmite UNIAN. Zelenski ar fi […] Articolul The Telegraph: Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe actuala linie a frontului, dar cu o condiție apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a fost dotat cu stații meteorologice și hidrologice moderne, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Noile echipamente vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelul râurilor, contribuind la: îmbunătățirea prognozelor meteo și a sistemului de avertizare timpurie; adoptarea rapidă a deciziilor […] Articolul FOTO Date meteo mai exacte în Moldova! SHS, echipat cu tehnologie modernă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
După ce Trump a impus Indiei taxe vamale, Modi vizitează China. Prima deplasarea timp de 7 ani # Realitatea.md
Moscova și New Delhi își reafirmă angajamentul pentru un parteneriat strategic, după ce SUA a impus taxe vamale indienilor. Premierul Modi planifică o vizită în China, aceasta urmând să fie prima deplasare în acest stat după șapte ani. Prim-ministrul indian a discutat cu Rusia și Brazilia despre consolidarea cooperării în domeniul comerţului, tehnologiei, energiei, apărării, […] Articolul După ce Trump a impus Indiei taxe vamale, Modi vizitează China. Prima deplasarea timp de 7 ani apare prima dată în Realitatea.md.
