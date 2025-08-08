Xi Jinping a solicitat intervenții rapide, după inundațiile din provincia Gansu
Noi.md, 8 august 2025 23:30
Județul Yuzhong și alte localități din provincia vestică Gansu a Chinei au fost lovite de joi de inundații provocate de ploi torențiale, care au provocat pînă vineri, la ora 15 și 30 de minute, 10 morți, 33 de persoane fiind date dispărute, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat intervenții rapide pentru salvarea de vieți, evacuarea sinistraților, pentru a minimiza
Acum 5 minute
00:30
La ferma mănăstirii Valaam din Karelia, Rusia, a fost produs un lot experimental de iaurt, preparat cu ajutorul unei culturi unice de lactobacili, extrași din lapte care a stat mai mult de 80 de ani pe fundul lacului Ladoga.Laptele a fost găsit la bordul navei finlandeze Walamon luostari, care s-a scufundat în 1940.{{485068}}Acesta a fost descoperit și ridicat de pe fundul lacului de către
Acum 30 minute
00:00
Doi alpiniști au petrecut noaptea atîrnați pe fațada unei stînci, lîngă vîrful Yak din Columbia Britanică, Canada, la cîteva sute de metri înălțime.Echipele de intervenție au sosit la fața locului, după ce unul dintre alpiniști a căzut și a suferit o accidentare la cap. Amîndoi au rămas în hamurile lor, în timp ce vremea continua să se înrăutățească.{{825459}}Salvatorii au încercat să ajun
00:00
Poliția britanică a lansat un apel public după ce mai multe bijuterii de aur, în valoare de 500.000 de lire sterline, au fost furate dintr-o locuință din sud-estul Londrei.Furtul a avut loc pe 30 decembrie anul trecut, la o casă situată pe Bickley Road, în Bromley.{{828396}}Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei bărbați intrînd în locuință printr-o fereastră a băii, car
00:00
Ediția 2025 a Conferinței Mondiale privind Roboții a început vineri, la Beijing. Timp de cinci zile, peste 200 companii chineze și străine vor participa la eveniment, numărul producătorilor de roboți umanoizi fiind cel mai mare din istoria evenimentului, scrie romanian.cgtn.comConferința din acest an are trei zone expoziționale dedicate: dezvoltării sectorului, utilizării inovative și integrăr
Acum 2 ore
23:30
Profesori din întreaga țară participă la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale # Noi.md
Douăzeci de cadre didactice din întreaga țară participă la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale (TIC), în cadrul programului de formare Korean Learning Innovation Cooperation (KLIC) 2025, notează Noi.md.Programul are drept scop dezvoltarea competențelor pedagogice digitale și facilitarea schimbului de bune practici între profesorii din țara noastră și cei din R
23:30
23:00
Primăria orașului Fălești în colaboare cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și parajurista Natalia Rusnac organizează o ședință publică pentru toți locuitorii orașului Fălești, notează Noi.md.În cadrul întrunirii, vor fi oferite de către avocați și notari consultații juridice gratuite pentru următoarele domenii:{{806634}}-actele de moștenire și legalizarea aces
Acum 4 ore
22:00
Pe parcursul lunii iulie curent, de către Departamentul dispecerat 022-25-66-66 sau 022-85-77-77 au fost preluate și înregistrate 1030 apeluri, la care echipele de intervenție au acționat rapid.În perioada sus-menționată, au fost remediate 2948 avarii la rețelele de apeduct, dintre care 1149 scurgeri. De asemenea, specialiștii de la SA Apă-Canal Chișinău au reușit remedierea a 990 avarii la re
22:00
O zi cu ghinion: În Iran, o mașină de pompieri, sosită pentru a stinge un incendiu, a luat foc # Noi.md
În Iran s-a produs un incident neașteptat. O mașină de pompieri, sosită pentru a stinge un incendiu, a avut ea însăși nevoie de ajutor, deoarece a luat foc.Video cu momentul incidentului s-a răspîndit rapid pe rețelele sociale, relatează Oxu.Az . Persoana care a publicat videoclipul a comentat ironic evenimentul: „Mașina care a sosit pentru a stinge incendiul a luat foc. Acum trebu
21:30
Victor Marahovschi: "Moldova are nevoie de un sistem judiciar corect, nu de un instrument manual al puterii" # Noi.md
Moldova are nevoie de un sistem judiciar cu adevărat corect, nu de un instrument manual al puterii, dar acest lucru trebuie întreprinse o serie de măsuri.Această opinie a fost exprimată de juristul, Secretarul general al Partidului Politic „Alianța MOLDOVENII”, Victor Marahovschi.El a atras atenția asupra faptului că autoritățile moldovenești, pe de o parte, vorbesc despre necesitatea unei
21:30
Cea de-a 12-a ediţie a Jocurilor Mondiale a fost inaugurată, la Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. Consilierul de stat, Shen Yiqin, a declarat deschiderea oficială a evenimentului, scrie romanian.cgtn.comAvînd ca tema "Sporturi fără limite, minuni nenumărate", la eveniment participă aproape 6.700 de sportivi şi oficiali din 116 de ţări şi regiuni.Fiind competiția internațion
21:30
Jurnaliștii redacției CU SENS a publicat imagini video, în care apar documente false, care ar fi fost folosite de Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale.În video, apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul lider democrat, jurnaliștii promițînd o nouă investigație marca CU SENS, notează Noi.md.{{829839}} Vladimir Plahotniuc a f
21:00
Campania de promovare a modului sănătos de viață „Fii conștient – trăiește sănătos!” este în plină desfășurare în mai multe localități din țară, notează Noi.md.În această săptămînă, zeci de elevi din raionul Glodeni au fost implicați într-o sesiune interactivă de instruire, organizată în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban”.Activitățile desfășurate la Glodeni au reunit peste 50 de el
21:00
2.109 companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 2021-2024.Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere treptată a acestui indicator în ultimii patru ani.Mai exact, distribuția pe ani este următoarea:2021 – 391 companii2022 – 540 companii2023 – 557 companii2024 – 621 companiiPotrivit datelor înregistrate, acționarii companiil
Acum 6 ore
20:00
Cotațiile futures din decembrie pentru aur la Bursa de mărfuri din Chicago (CME) au crescut cu 2,32% și au atins un maxim de 3534,1 dolari per uncie.{{830122}}Prețurile aurului au stabilit un nou record istoric. Maximul anterior a fost înregistrat la tranzacțiile din 22 aprilie, la nivelul de 3509,9 dolari pe uncie, transmite rbc.Contractele futures au crescut pînă la un nou record istoric
20:00
Astăzi, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă.Cei doi bărbați, cu vîrstele de 22 și 28 de ani, au intrat dimineață în țara noastră, iar instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul țǎrii noastre este pentru a fi implicați activ în per
20:00
Funcționarii posturilor vamale Costești, Lipcani și Cahul au contracarat, în aceeași perioadă, trei tentative de introducere în țară a unor mărfuri nedeclarate, transportate în cantități comerciale și fără acte de proveniență, notează Noi.md.La postul vamal Costești, pe direcția intrare în țară, a fost supus controlului detaliat un microbuz condus de un moldovean de 46 de ani, sosit din Cehia.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat discuții cu premierul italian, Giorgia Meloni, despre o posibilă întîlnire cu președintele rus, Vladimir Putin.Acest lucru a fost relatat de Sky News, citînd surse din guvernul italian.{{830392}}Potrivit surselor publicației, discuția a avut loc pe 7 august. În timpul conversației, s-a vorbit despre ideea organizării unor discuții între Trump și Put
19:30
Moldova trebuie să se ocupe activ de substituirea importurilor și să lucreze pentru export.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.Vorbind despre faptul prin ce poate surprinde Moldova lumea, el a menționat că, în acest moment, trebuie să lucrăm activ pentru export
19:30
O nouă promoție de agenți de penitenciare au primit certificatele de absolvire a cursului de formare inițială, în cadrul unei ceremonii organizate la Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor.Certificatele de absolvire au fost înmânate celor 37 de absolvenți ai promoției din acest an, care au parcurs, timp de trei luni, cursul de formare inițială. Aceștia urmează să ac
19:00
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare coordonează un proiect finanțat din bugetul municipal dedicat cercetării, conservării și valorificării patrimoniului arheologic al orașului Chișinău, notează Noi.md.În cadrul acestui proiect, din luna iulie pînă în prezent, au fost realizate săpături arheologice în zona de est a Bisericii Măzărache, unde au fost descoperite 15 mormint
19:00
În Kamceatka, un pilot de elicopter a suferit un atac de cord chiar în timpul zborului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat canalul Telegram SHOT. {{830053}}Conform informațiilor sale, elicopterul Robinson, la bordul căruia se aflau, probabil, pasageri, a aterizat de urgență pe un vulcan din rezervația Kronotski din cauza problemelor cardiace ale pilotului. După aterizare, el
Acum 8 ore
18:30
În ultimele 24 de ore, variația maselor de aer nu a contribuit la acumularea intensivă a poluanților în aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:{{829895}}- în mun. Chișinău pentru: dioxid de azot – de 1,6 ori; monoxid de azot – de 1,5 ori; aldehida formică – de 3,4 ori.- în mun.
18:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul rus, Vladimir Putin, scrie romanian.cgtn.comPutin și-a expus părerile despre actuala criză din Ucraina și a prezentat situația ultimelor contacte Rusia-SUA. Rusia apreciază rolul constructiv jucat de China în soluționarea politică a acestei crize. Parteneriatul strategic multilateral ruso-chinez rămîne neschimba
18:00
Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, a fost condamnat. Decizia a fost luată astăz de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Astfel, potrivit deciziei adoptată de insanța de judecată, Martin s-a ales cu o pedeapsa sub formă de amendă în sumă de 100 de mii de lei și a fost privat de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 8 ani, transmite
18:00
Ministerul Justiției anunță lansarea concursului repetat pentru selectarea candidaților naționali la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale.Acest organ internațional este responsabil de monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale – singurul tratat internațional care reglem
18:00
Germania a decis să suspende livrările de arme către Israel din cauza situației umanitare din sectorul Gaza. De această decizie a anunțat cancelarul german Friedrich Merz.De asemenea, Germania va anula autorizațiile de export pentru livrarea de arme către Israel.Merz a cerut Israelului să înceteze imediat încercările de anexare a Cisiordaniei.Negocierile privind încetarea focului și el
18:00
O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Noi.md
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie, transmite Noi.md.Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deoseb
17:30
Dacă Rusia și Ucraina vor reuși să poarte cu succes negocieri și ambele părți vor fi de acord să facă concesii, atunci ele nu vor mai lupta niciodată. Despre acest lucru a declarat președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, într-un interviu acordat corespondentului revistei Time, Simon Shuster.„Dacă negocierile se vor desfășura în mod rațional și [Ucraina] va face concesii Rusiei, iar Rus
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi a fost finanțată plata pentru cîteva categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorva de indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{828885}}Beneficiarii pot ridi
17:30
CEC le-a deschis oficial ușa către Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” pentru parlamentare # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat undă verde modificării Acordului de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, astfel încît în cadrul acestuia va fi inclus și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.„Comisia a aprobat modificări la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În
17:30
Sondaj Noi.md: Care sînt cele mai importante lucruri atunci cînd alegeți o destinație pentru vacanță de vară? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Care sînt cele mai importante lucruri atunci cînd alegeți o destinație pentru vacanță de vară? Buget accesibil Atracții cultural-istorice Condiții naturale (mare, munți, păduri) Siguranța Servicii de întremare (spa, facilități sportive etc.) Bucătăria națională
17:30
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut, notează Noi.md.Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală.Astăzi, cu scopul de a
17:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a lansat inițiativa organizării unui summit între Rusia și principalele țări ale Uniunii Europene după viitoarea întîlnire dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump. La radio Kossuth, el a calificat negocierile dintre șefii de stat ai SUA și Rusiei drept „o veste bună”.„Rămîn la părerea că încetarea focului [în Ucraina] poate fi obținută numai dac
17:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 09 - 10 august 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, transmite Noi.md.În sectorul Botanica{{824022}}Pe bd. Dacia, 26, intersecție cu bd. Traian, în perioada 08-10
17:00
Pe 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum și cei care au mioare mai mari de trei luni. Sunt eligibi
Acum 12 ore
16:30
Vînturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti.Printre turiști au fost și numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămînă în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii.După o reuniune de urgenţă, Ministerul pentru protecţie civilă a precizat că rafalele de vînt au atins viteze de 88 de kilomet
16:30
Meciul retur dintre echipa tiraspoleană Sheriff și cea belgiană Anderlecht din Conference League va avea loc la Chișinău, nu la Tiraspol.Anderlecht a reușit să obțină transferul meciului retur din runda a treia preliminară din Conference League împotriva echipei Sheriff din Tiraspol la Chișinău.Decizia a fost luată din cauza faptului că Tiraspolul este situat într-o zonă cu risc sporit din
16:00
Serviciul Fiscal de Stat a identificat mai multe cazuri de nerespectare a legislației fiscale de către contribuabilii care desfășoară activitate în domeniul turismului, transmite Noi.md.Astfel, în cadrul acțiunilor de control efectuate la data de 06 august 2025, a fost găsită o persoană fizică care presta servicii turistice contra cost, fără a deține o formă organizatorico-juridică. Aceasta or
16:00
Cine a învins la concursul pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău # Noi.md
Agenția Proprietății Publice informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, notează Noi.md.Concursul a fost desfășurat în două etape:{{829727}}1. Preselecția candidaților, în urma căreia, din totalul de 11 dosare depuse, au fost admiși în etapa inte
16:00
Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură, în special în ceea ce privește construirea unui pod peste rîul Tisa.Potrivit RBC-Ucraina, acest lucru a fost discutat în cadrul întîlnirii dintre prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministrul Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu.În cadrul întîlnirii s-a discuta
15:30
Transportatorii au anunțat data celui de-al treilea protest. Acesta va avea loc peste o săptămînă, pe 14 august, în fața Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău.Transportatorii cer, ca și pînă acum, trei lucruri: aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor de transport, retragerea proiectului privind sistemele e-gps și e-bilet, precum și anularea obligației de a adapta toate mijloacele
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Epic 17km Hike Through Orheiul Vechi - 9 August 2025, 08:00 SALES HACKING - 9 August 2025, 10:00 - 18:00m Intellect Hub SBC Neon Time Party - 9 August 2025, 11:00 „Vara cu povești în Par
15:30
În Germania, un sondaj a arătat că, la aproape 100 de zile de la preluarea puterii, guvernul conservator al cancelarului Friedrich Merz se confruntă cu cea mai scăzută popularitate de la înființare.Datele sondajului realizat de postul de televiziune ARD sînt citate de dpa, relatează „Adevărul European”.În rîndul respondenților germani, satisfacția față de activitatea guvernului a scăzut dr
15:30
Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău se află în plin proces de modernizare, vizînd atît îmbunătățirea infrastructurii, cît și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație, menite să asigure pacienților condiții moderne și sigure de tratament.Printre cele mai importante achiziții se numără un tomograf computerizat de ultimă generație, evaluat la 8,1 milioane de lei, care asi
15:00
Infecțiile respiratorii nu dispar nici în perioada sezonului cald. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, săptămîna trecută au fost recepționate peste 1.600 de adresări în acest sens, transmite Moldova1.Situația poate fi explicată prin condițiile favorabile multiplicării virușilor, dar și prin faptul că populația călătorește mai mult, inclusiv peste hotare. De ase
14:30
Poliția de Frontieră a dezmințit zvonurile privind presupusa trecere a frontierei de către grănicerii ucraineni # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra pînă la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.{{830069}}"Această informație este falsă și tendențioasă. Activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară strict în conformit
14:30
Cum să protejăm natura, resursele de apă și să renunțăm la ambalajele de plastic în exces?Răspunsuri la aceste întrebări vor căuta participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII”.Tema următoarei discuții publice: „Resursele de apă, ecologia și gestionarea deșeurilor solide menajere”.Masa rotundă va avea loc pe 9 august la Chișinău. Începutul
14:30
Producătorii de sfeclă de zahăr din Republica Moldova care au suferit pierderi de pe urma înghețurilor severe din primăvara acestui an încă își așteaptă sprijinul promis din partea autorităților.Situația a fost discutată recent în cadrul unei ședințe organizate la Ministerul Agriculturii, la care a participat și președintele Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, Alexei Chiriac.„Au
14:30
Întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, ar putea avea loc „lunea cea mai apropiată” la Roma, informează Fox News, citînd două surse familiarizate cu desfășurarea negocierilor în acest sens.Vaticanul, situat pe teritoriul Romei, și-a exprimat anterior disponibilitatea de a găzdui negocierile dintre Rusia și Ucraina.TASS, citînd o sursă, afirmă că Roma nu
