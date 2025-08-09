Azerbaidjan și Armenia au semnat un acord de pace istoric
Noi.md, 9 august 2025 10:00
Pe 8 august, Președintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliev, Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și Prim-ministrul Republicii Armenia Nikol Pașinian au semnat la Washington „Acordul privind stabilirea păcii și relațiilor interstatale între Azerbaidjan și Armenia”.„Ilham Aliev și Nikol Pașinian vor intra în istorie”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei c
• • •
Acum 10 minute
10:00
Președintele Donald Trump a declarat că se va întîlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.„Întîlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2
10:00
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfîntul Mare Mucenic Pantelimon, tămăduitorul bolnavilor, numit în popor şi Pintilie Călătorul.În biserici vor fi oficiate liturghii speciale şi slujbe de pomenire.În popor se mai spune că, de astăzi, vara începe, treptat, să cedeze locul toamnei. Sfîntul Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon s-a născut la Nicodimia şi a trăit în secolele
10:00
Producătorii de mere din Republica Moldova vor înregistra în acest an o recoltă estimată la 277 de mii de tone, cu 31,5% mai mică decît în 2024, cînd au fost obținute 404,6 mii de tone.Datele preliminare au fost prezentate de Asociația „Moldova Fruct” și au la bază metodologia Asociației Mondiale a Merelor și Perelor (WAPA), transmite moldpres.Potrivit lui Iurie Fală, directorul executiv a
10:00
Pe 8 august, Președintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliev, Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și Prim-ministrul Republicii Armenia Nikol Pașinian au semnat la Washington „Acordul privind stabilirea păcii și relațiilor interstatale între Azerbaidjan și Armenia”.„Ilham Aliev și Nikol Pașinian vor intra în istorie”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei c
Acum o oră
09:30
Zilele de odihnă vor începe cu vreme caldă.Presiunea atmosferică rămîne ridicată. Cerul va fi variabil, în general fără precipitații.Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28.
Acum 4 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:9 august — a 221-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 144 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor PanteleimonCe se sărbătorește în lume: Ziua s
07:30
A fost deschis un dosar în privința tăierii livezii de smochini din centrul orașului Chișinău # Noi.md
Datorită acțiunilor comune ale voluntarilor, jurnaliștilor, activiștilor și cetățenilor neindiferenți, a fost deschis un dosar privind tăierea ilegală a livezii de smochini din centrul orașului Chișinău.Despre acest lucru a anunțat activistul de mediu, unul dintre liderii echipei „Taborul Mamei Pămînt”, studentul Facultății de Ecologie a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac,
07:00
Fostul prim-ministru Vlad Filat și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la situația economică actuală din țară, subliniind că „culoarea galbenă va rămîne, pentru mulți ani, sinonimă cu sărăcia, haosul, dezordinea și scumpirile fără precedent”.Potrivit lui Filat, în doar cinci ani, guvernarea PAS a reușit „performanța” unei inflații cumulate de 76,8% – cea mai mare din ultimii 25 de ani.
07:00
Vasile Chirtoca: „Multe familii moldovenești nu își pot permite un credit ipotecar din cauza dobînzilor enorme” # Noi.md
În Europa, tinerii contractează credite ipotecare cu o dobîndă de 2% pe 25 de ani, iar în Moldova – cu 8-12%. Este o formă de sclavie.Președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, a explicat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău motivele inaccesibilității creditelor ipotecare pentru familiile moldovenești, relatează Noi.md.Directorul general al DAAC Hermes a comparat posibil
06:30
Insomnia este o boală care are simptome clare. Dacă acestea persistă mai mult de trei luni, este deja o boală.Despre acest lucru a declarat medicul neurolog, specialistul în medicina somnului, Adrian Lupuşor, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md„Simptomele insomniei sînt dificultăți de adormire, somn superficial, trezi
06:30
„Psihologia rurală este patriarhală – cînd apare propria bucată de pămînt, apare și neîncrederea în cooperare”, a explicat Muravschi eșecul cooperării agricole.Economistul Alexandru Muravschi a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău despre starea critică a cooperării agricole din țară și necesitatea participării active a statului la dezvoltarea acesteia, transmite NOI
Acum 6 ore
04:30
În SUA, la turneul anual White Marlin Open, pescarul Dan Goff a prins un marlin alb, a cărui valoare este estimată la peste 4 milioane de dolari.Potrivit Caliber.Az, acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al turneului pe site-ul său.Greutatea peștelui este de 72 de livre (32 kg). Potrivit serviciului de presă, marlinul alb a fost prins de Dan Goff la bordul navei Billfisher.„
Acum 8 ore
03:30
Situaţie neplăcută pentru Jennifer Lopez.Artista, în vîrstă de 56 de ani, s-a trezit că îi este refuzat accesul într-un magazin Chanel, din Istabul, după ce agenţii de pază nu au recunoscut-o, scrie unimedia.infoDrept „răzbunare” artista a spart cîteva mii de euro în magazinul alăturat, într-o sesiune de cumpărături care a durat trei ore.Cîntăreaţa se plimba printr-un centru comercial
02:30
Poliția Federală Rutieră din Brazilia a realizat cea mai mare captură de aur de contrabandă din istoria țării, descoperind peste 100 de kilograme de metal prețios în automobilul influenceriței Suzy Alencar și al soțului acesteia, Bruno Mendes de Jesus.Valoarea estimată a lingourilor confiscate depășește 8 milioane de lire sterline (aproximativ 18 milioane de manate).Potrivit publicației Ne
Acum 12 ore
02:00
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat discuții cu premierul italian, Giorgia Meloni, despre o posibilă întîlnire cu președintele rus, Vladimir Putin.Acest lucru a fost relatat de Sky News, citînd surse din guvernul italian.{{830392}}Potrivit surselor publicației, discuția a avut loc pe 7 august. În timpul conversației, s-a vorbit despre ideea organizării unor discuții între Trump și Put
01:30
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # Noi.md
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene.21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027, transmite multimedia.parlament.mdFiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legi
01:00
Regele Malaeziei, sultanul Ibrahim Ismail, a sosit în capitala Tatarstanului în cadrul primei sale vizite oficiale în Rusia, avionul său de aur aterizînd pe aeroportul internațional din Kazan, a informat purtătoarea de cuvînt a șefului republicii, Lilia Galimova.„La aeroport, el a fost întîmpinat de [șeful Tatarstanului] Rustam Minnikhanov”, a menționat ea.După sosirea la Kazan, sultanul a
00:30
La ferma mănăstirii Valaam din Karelia, Rusia, a fost produs un lot experimental de iaurt, preparat cu ajutorul unei culturi unice de lactobacili, extrași din lapte care a stat mai mult de 80 de ani pe fundul lacului Ladoga.Laptele a fost găsit la bordul navei finlandeze Walamon luostari, care s-a scufundat în 1940.{{485068}}Acesta a fost descoperit și ridicat de pe fundul lacului de către
00:00
Doi alpiniști au petrecut noaptea atîrnați pe fațada unei stînci, lîngă vîrful Yak din Columbia Britanică, Canada, la cîteva sute de metri înălțime.Echipele de intervenție au sosit la fața locului, după ce unul dintre alpiniști a căzut și a suferit o accidentare la cap. Amîndoi au rămas în hamurile lor, în timp ce vremea continua să se înrăutățească.{{825459}}Salvatorii au încercat să ajun
00:00
Poliția britanică a lansat un apel public după ce mai multe bijuterii de aur, în valoare de 500.000 de lire sterline, au fost furate dintr-o locuință din sud-estul Londrei.Furtul a avut loc pe 30 decembrie anul trecut, la o casă situată pe Bickley Road, în Bromley.{{828396}}Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei bărbați intrînd în locuință printr-o fereastră a băii, car
00:00
Ediția 2025 a Conferinței Mondiale privind Roboții a început vineri, la Beijing. Timp de cinci zile, peste 200 companii chineze și străine vor participa la eveniment, numărul producătorilor de roboți umanoizi fiind cel mai mare din istoria evenimentului, scrie romanian.cgtn.comConferința din acest an are trei zone expoziționale dedicate: dezvoltării sectorului, utilizării inovative și integrăr
8 august 2025
23:30
Profesori din întreaga țară participă la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale # Noi.md
Douăzeci de cadre didactice din întreaga țară participă la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale (TIC), în cadrul programului de formare Korean Learning Innovation Cooperation (KLIC) 2025, notează Noi.md.Programul are drept scop dezvoltarea competențelor pedagogice digitale și facilitarea schimbului de bune practici între profesorii din țara noastră și cei din R
23:30
Județul Yuzhong și alte localități din provincia vestică Gansu a Chinei au fost lovite de joi de inundații provocate de ploi torențiale, care au provocat pînă vineri, la ora 15 și 30 de minute, 10 morți, 33 de persoane fiind date dispărute, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat intervenții rapide pentru salvarea de vieți, evacuarea sinistraților, pentru a minimiza
23:00
Primăria orașului Fălești în colaboare cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și parajurista Natalia Rusnac organizează o ședință publică pentru toți locuitorii orașului Fălești, notează Noi.md.În cadrul întrunirii, vor fi oferite de către avocați și notari consultații juridice gratuite pentru următoarele domenii:{{806634}}-actele de moștenire și legalizarea aces
22:00
Pe parcursul lunii iulie curent, de către Departamentul dispecerat 022-25-66-66 sau 022-85-77-77 au fost preluate și înregistrate 1030 apeluri, la care echipele de intervenție au acționat rapid.În perioada sus-menționată, au fost remediate 2948 avarii la rețelele de apeduct, dintre care 1149 scurgeri. De asemenea, specialiștii de la SA Apă-Canal Chișinău au reușit remedierea a 990 avarii la re
22:00
O zi cu ghinion: În Iran, o mașină de pompieri, sosită pentru a stinge un incendiu, a luat foc # Noi.md
În Iran s-a produs un incident neașteptat. O mașină de pompieri, sosită pentru a stinge un incendiu, a avut ea însăși nevoie de ajutor, deoarece a luat foc.Video cu momentul incidentului s-a răspîndit rapid pe rețelele sociale, relatează Oxu.Az . Persoana care a publicat videoclipul a comentat ironic evenimentul: „Mașina care a sosit pentru a stinge incendiul a luat foc. Acum trebu
21:30
Victor Marahovschi: "Moldova are nevoie de un sistem judiciar corect, nu de un instrument manual al puterii" # Noi.md
Moldova are nevoie de un sistem judiciar cu adevărat corect, nu de un instrument manual al puterii, dar acest lucru trebuie întreprinse o serie de măsuri.Această opinie a fost exprimată de juristul, Secretarul general al Partidului Politic „Alianța MOLDOVENII”, Victor Marahovschi.El a atras atenția asupra faptului că autoritățile moldovenești, pe de o parte, vorbesc despre necesitatea unei
21:30
Cea de-a 12-a ediţie a Jocurilor Mondiale a fost inaugurată, la Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. Consilierul de stat, Shen Yiqin, a declarat deschiderea oficială a evenimentului, scrie romanian.cgtn.comAvînd ca tema "Sporturi fără limite, minuni nenumărate", la eveniment participă aproape 6.700 de sportivi şi oficiali din 116 de ţări şi regiuni.Fiind competiția internațion
21:30
Jurnaliștii redacției CU SENS a publicat imagini video, în care apar documente false, care ar fi fost folosite de Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale.În video, apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul lider democrat, jurnaliștii promițînd o nouă investigație marca CU SENS, notează Noi.md.{{829839}} Vladimir Plahotniuc a f
Acum 24 ore
21:00
Campania de promovare a modului sănătos de viață „Fii conștient – trăiește sănătos!” este în plină desfășurare în mai multe localități din țară, notează Noi.md.În această săptămînă, zeci de elevi din raionul Glodeni au fost implicați într-o sesiune interactivă de instruire, organizată în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban”.Activitățile desfășurate la Glodeni au reunit peste 50 de el
21:00
2.109 companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 2021-2024.Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere treptată a acestui indicator în ultimii patru ani.Mai exact, distribuția pe ani este următoarea:2021 – 391 companii2022 – 540 companii2023 – 557 companii2024 – 621 companiiPotrivit datelor înregistrate, acționarii companiil
20:00
Cotațiile futures din decembrie pentru aur la Bursa de mărfuri din Chicago (CME) au crescut cu 2,32% și au atins un maxim de 3534,1 dolari per uncie.{{830122}}Prețurile aurului au stabilit un nou record istoric. Maximul anterior a fost înregistrat la tranzacțiile din 22 aprilie, la nivelul de 3509,9 dolari pe uncie, transmite rbc.Contractele futures au crescut pînă la un nou record istoric
20:00
Astăzi, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă.Cei doi bărbați, cu vîrstele de 22 și 28 de ani, au intrat dimineață în țara noastră, iar instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul țǎrii noastre este pentru a fi implicați activ în per
20:00
Funcționarii posturilor vamale Costești, Lipcani și Cahul au contracarat, în aceeași perioadă, trei tentative de introducere în țară a unor mărfuri nedeclarate, transportate în cantități comerciale și fără acte de proveniență, notează Noi.md.La postul vamal Costești, pe direcția intrare în țară, a fost supus controlului detaliat un microbuz condus de un moldovean de 46 de ani, sosit din Cehia.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat discuții cu premierul italian, Giorgia Meloni, despre o posibilă întîlnire cu președintele rus, Vladimir Putin.Acest lucru a fost relatat de Sky News, citînd surse din guvernul italian.{{830392}}Potrivit surselor publicației, discuția a avut loc pe 7 august. În timpul conversației, s-a vorbit despre ideea organizării unor discuții între Trump și Put
19:30
Moldova trebuie să se ocupe activ de substituirea importurilor și să lucreze pentru export.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.Vorbind despre faptul prin ce poate surprinde Moldova lumea, el a menționat că, în acest moment, trebuie să lucrăm activ pentru export
19:30
O nouă promoție de agenți de penitenciare au primit certificatele de absolvire a cursului de formare inițială, în cadrul unei ceremonii organizate la Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor.Certificatele de absolvire au fost înmânate celor 37 de absolvenți ai promoției din acest an, care au parcurs, timp de trei luni, cursul de formare inițială. Aceștia urmează să ac
19:00
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare coordonează un proiect finanțat din bugetul municipal dedicat cercetării, conservării și valorificării patrimoniului arheologic al orașului Chișinău, notează Noi.md.În cadrul acestui proiect, din luna iulie pînă în prezent, au fost realizate săpături arheologice în zona de est a Bisericii Măzărache, unde au fost descoperite 15 mormint
19:00
În Kamceatka, un pilot de elicopter a suferit un atac de cord chiar în timpul zborului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat canalul Telegram SHOT. {{830053}}Conform informațiilor sale, elicopterul Robinson, la bordul căruia se aflau, probabil, pasageri, a aterizat de urgență pe un vulcan din rezervația Kronotski din cauza problemelor cardiace ale pilotului. După aterizare, el
18:30
În ultimele 24 de ore, variația maselor de aer nu a contribuit la acumularea intensivă a poluanților în aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:{{829895}}- în mun. Chișinău pentru: dioxid de azot – de 1,6 ori; monoxid de azot – de 1,5 ori; aldehida formică – de 3,4 ori.- în mun.
18:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul rus, Vladimir Putin, scrie romanian.cgtn.comPutin și-a expus părerile despre actuala criză din Ucraina și a prezentat situația ultimelor contacte Rusia-SUA. Rusia apreciază rolul constructiv jucat de China în soluționarea politică a acestei crize. Parteneriatul strategic multilateral ruso-chinez rămîne neschimba
18:00
Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, a fost condamnat. Decizia a fost luată astăz de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Astfel, potrivit deciziei adoptată de insanța de judecată, Martin s-a ales cu o pedeapsa sub formă de amendă în sumă de 100 de mii de lei și a fost privat de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 8 ani, transmite
18:00
Ministerul Justiției anunță lansarea concursului repetat pentru selectarea candidaților naționali la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale.Acest organ internațional este responsabil de monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale – singurul tratat internațional care reglem
18:00
Germania a decis să suspende livrările de arme către Israel din cauza situației umanitare din sectorul Gaza. De această decizie a anunțat cancelarul german Friedrich Merz.De asemenea, Germania va anula autorizațiile de export pentru livrarea de arme către Israel.Merz a cerut Israelului să înceteze imediat încercările de anexare a Cisiordaniei.Negocierile privind încetarea focului și el
18:00
O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Noi.md
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie, transmite Noi.md.Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deoseb
17:30
Dacă Rusia și Ucraina vor reuși să poarte cu succes negocieri și ambele părți vor fi de acord să facă concesii, atunci ele nu vor mai lupta niciodată. Despre acest lucru a declarat președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, într-un interviu acordat corespondentului revistei Time, Simon Shuster.„Dacă negocierile se vor desfășura în mod rațional și [Ucraina] va face concesii Rusiei, iar Rus
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi a fost finanțată plata pentru cîteva categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorva de indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{828885}}Beneficiarii pot ridi
17:30
CEC le-a deschis oficial ușa către Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” pentru parlamentare # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat undă verde modificării Acordului de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, astfel încît în cadrul acestuia va fi inclus și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.„Comisia a aprobat modificări la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În
17:30
Sondaj Noi.md: Care sînt cele mai importante lucruri atunci cînd alegeți o destinație pentru vacanță de vară? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Care sînt cele mai importante lucruri atunci cînd alegeți o destinație pentru vacanță de vară? Buget accesibil Atracții cultural-istorice Condiții naturale (mare, munți, păduri) Siguranța Servicii de întremare (spa, facilități sportive etc.) Bucătăria națională
17:30
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut, notează Noi.md.Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală.Astăzi, cu scopul de a
