La Fălești, vor avea loc consultații juridice gratuite pentru toți locuitorii orașului

19:30

O nouă promoție de agenți de penitenciare au primit certificatele de absolvire a cursului de formare inițială, în cadrul unei ceremonii organizate la Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor.Certificatele de absolvire au fost înmânate celor 37 de absolvenți ai promoției din acest an, care au parcurs, timp de trei luni, cursul de formare inițială. Aceștia urmează să ac