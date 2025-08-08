Republica Moldova lansează HealthTech Hub pentru modernizarea sistemului medical

11:30

Un bărbat de 48 de ani din regiunea Hmelnițki, Ucraina, a fost reținut de grănicerii ucraineni după ce a încercat să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova folosind o parapantă, pe care a achiziționat-o de pe internet. Potrivit Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, acesta a plătit 500 de euro pentru aparatul de zbor și a […]