Condițiile din în izolatorul Penitenciarului nr. 13 pentru Evghenia Guțul
Unica.md, 8 august 2025 19:50
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare, a fost încarcerată în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. Aici beneficiază de condiții speciale, conform ...
Acum 5 minute
20:00
Petru Tutunaru, un motociclist în vârstă de 33 de ani, originar din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut pe 8 august, pe strada Liviu ...
Acum 10 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, Statele Unite și Rusia discută o posibilă înțelegere privind conflictul din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin ar fi condiționat oprirea ofensivei militare în regiunile ...
19:40
Un fenomen spectaculos și neobișnuit a transformat Marea Galileii într-o întindere roșie ca sângele, stârnind panică printre localnici și turiști. Mulți au comparat valurile purpurii cu plăgile biblice din Exod, ...
Acum o oră
19:00
Savin Nicolae a dispărut de pe data de26 iulie, după ce a ieșit la cumpărături în Piața Centrală din Chișinău. De atunci, nu s-a mai întors acasă și familia nu ...
19:00
Astăzi, 8 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul lui Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS). Acesta a fost găsit vinovat ...
Acum 4 ore
17:40
Un accident șocant a dus la moartea unui bărbat de 43 de ani și a fiului său de 9 ani, membri ai unei familii de sași din Sibiu, care se ...
17:40
VIDEO! Doi activiști ai blocului „Victoria”, reținuți și arestați 30 de zile în dosarul corupției electorale # Unica.md
Poliția a anunțat arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi suspecți reținuți în cadrul perchezițiilor desfășurate în dosarul corupției electorale. Potrivit unor surse apropiate de Ilan Șor, cei doi ...
17:30
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) informează că, din iulie 2024, Sudanul se confruntă cu o epidemie severă de holeră, cu aproximativ 100.000 de cazuri confirmate răspândite în toate statele țării. ...
17:30
Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Norfolk, Marea Britanie, care s-a luptat cu un cancer de colon în timp ce avea grijă singur de cei doi copii ...
17:30
Trupul lui Naseeruddin, un bărbat din Pakistan dispărut în iunie 1997, a fost descoperit recent, complet intact, în regiunea muntoasă Kohistan, după ce topirea gheții a scos cadavrul la suprafață. ...
17:20
Sergiu Spoială a câștigat concursul organizat de Agenția Proprietății Publice (APP) pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău". Potrivit APP, în urma celor două etape ...
17:20
Recoltarea culturilor de grupa I este pe ultima sută de metri, iar datele preliminare arată rezultate promițătoare, în special la grâul de toamnă, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). ...
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile, între 9 și 11 august, vremea va fi predominant caldă și stabilă, sub influența unui regim de presiune atmosferică ridicată. Cerul ...
17:20
Doi adolescenți prinși în flagrant cu 40 de pachețele de droguri în sectorul Centru al Capitalei # Unica.md
Doi minori, de 15 și 16 ani, au fost surprinși în timp ce încercau să ascundă 40 de pachețele cu substanțe narcotice în diverse ascunzișuri, într-o pădure din sectorul Centru ...
17:10
VIDEO! „Jur să te iubesc…” — Moment jenant la altar după ce mirele a rostit numele fostei iubite în locul miresei # Unica.md
O nuntă din Anglia a devenit virală după ce mirele, copleșit de emoții, a făcut o gafă pe care nici el, nici mireasa nu o vor uita prea curând: a ...
17:10
VIDEO! A ars păpușa Labubu a fiului ei: „De când a primit-o, copilul meu s-a schimbat total” # Unica.md
Bharti Singh, una dintre cele mai populare comediene și personalități TV din India, cu peste 9 milioane de urmăritori online, a surprins fanii cu o decizie neașteptată: a ars păpușa ...
17:10
Amenințări grave la adresa judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul: „Se oferă bani pentru vătămare sau omor” # Unica.md
Blocul politic „Împreună" a publicat un mesaj șocant primit anonim pe e-mail, în care se oferă sume considerabile de bani pentru vătămarea sau chiar uciderea judecătoarei care a emis sentința ...
17:00
Machine Gun Kelly (MGK), cunoscut nu doar pentru cariera muzicală și relația cu actrița Megan Fox, ci și pentru stilul său de viață excentric, a stârnit controverse după ce și-a ...
17:00
Ce părea o escapadă perfectă pe o insulă nelocuită din Grecia s-a transformat rapid într-un moment de panică pentru două creatoare de conținut de pe TikTok. În timp ce se ...
17:00
„Următoarea ești tu” – O tânără și-a expus calvarul pe TikTok. Ce se întâmplă acum cu tatăl agresor # Unica.md
O poveste tulburătoare a ieșit la iveală în Timișoara, după ce o tânără a publicat pe TikTok un videoclip în care denunță abuzurile grave comise de propriul tată împotriva ei ...
16:50
O tragedie cutremurătoare a avut loc în statul american Virginia: un copil de doar 2 ani și-a pierdut viața după ce a fost lăsat în mașină timp de opt ore, ...
16:50
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Ce i-a spus agentul de securitate? # Unica.md
Jennifer Lopez a avut parte de un moment total neașteptat în Istanbul, chiar în timpul unei sesiuni de shopping. Aflată în plin turneu mondial Up All Night: Live in 2025, ...
16:20
VIDEO! Rețea de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: o minoră de 17 ani printre suspecți # Unica.md
Patru persoane, inclusiv o adolescentă de 17 ani, au fost reținute în sectorul Ciocana din Chișinău, fiind suspectate de distribuirea substanțelor narcotice în capitală. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat ...
16:20
Intervenție la Ciocana: Pretura a evacuat tone de gunoi dintr-un apartament insalubru — vecinii, revoltați # Unica.md
Pe strada Ginta Latină 21, în sectorul Ciocana al capitalei, autoritățile au intervenit pentru a evacua o cantitate masivă de deșeuri dintr-un apartament transformat într-un adevărat focar de insalubritate. Operațiunea ...
16:10
California, din nou în flăcări: peste 50.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor de vegetație # Unica.md
Statul California se confruntă din nou cu incendii de vegetație de proporții, potrivit CNN. Temperaturile extreme și vântul puternic alimentează focarele, care se extind rapid pe suprafețe întinse. Peste 50.000 ...
16:10
O coliziune spectaculoasă a avut loc în localitatea poloneză Wola Filipowska, unde un tren a izbit în plin un furgon alb blocat între barierele unei treceri de cale ferată. Imaginile ...
16:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul Republicii ...
16:00
Un bărbat de 48 de ani din regiunea Hmelnițki, Ucraina, a încercat să treacă ilegal granița cu Republica Moldova folosind un paraplan cumpărat de pe internet pentru 500 de euro. ...
16:00
O nouă tragedie pe șantierul „Satul German” de lângă Chișinău: un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 4 # Unica.md
O nouă tragedie lovește șantierul „Satul German" din apropierea Chișinăului. Un bărbat în vârstă de 51 de ani, cetățean al României și angajat legal pe acest șantier, a murit după ...
16:00
Incident șocant la Bălți: un pieton, lovit intenționat de un șofer după un conflict în trafic # Unica.md
Un incident grav a avut loc pe strada Calea Ieșilor din municipiul Bălți, unde un conflict verbal între un șofer și un pieton a escaladat într-un act de violență. Potrivit ...
16:00
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că actualul mandat prezidențial ar fi ultimul pentru el. O promisiune care ar trebui să dea speranță poporului — dar care, în ...
Acum 6 ore
15:50
Festivalul TEZAUR NAȚIONAL 2025 – ediție jubiliară: Două zile pline de tradiții, meșteșuguri și muzică bună pe 23-24 August! # Unica.md
Pregătiți-vă pentru două zile de culoare, energie, distracție, fericire și veselie prin tradiția și cultura neamului nostru! În zilele de 23 și 24 august, sunteți invitați la cel mai amplu ...
14:40
Salariul minim în Europa: Moldova, printre țările cu cele mai mici venituri. Cum arată clasamentul și ce înseamnă puterea de cumpărare # Unica.md
Milione de angajați din Europa câștigă salariul minim, însă nivelul acestuia variază semnificativ de la o țară la alta, reflectând diferențe economice, sociale și de productivitate. În timp ce țări ...
14:10
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova. Cei trei ...
14:00
Cazul Mariei Kovalchuk, scandalul care l-a enervat pe Putin. Ce ascund petrecerile decadente ale elitei ruse # Unica.md
Un atac șocant asupra modelului ucrainean Maria Kovalchuk, petrecut recent în Dubai, a scos la lumină lumea ascunsă și controversată a petrecerilor sexuale frecventate de elita Rusiei, atât în străinătate, ...
14:00
Autoritățile din Găgăuzia contestă sentința împotriva Evgheniei Guțul și cer eliberarea bașcanei: „Act politic, motivat împotriva autonomiei” # Unica.md
Adunarea Populară și Comitetul Executiv din Găgăuzia au condamnat public sentința de condamnare la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul, calificând-o drept „ilegală" și „motivată politic". Într-o Rezoluție adoptată la două ...
Acum 8 ore
12:40
Atenție, pasageri: Zborurile spre Spania, inclusiv Barcelona, Mallorca și Tenerife, pot fi grav afectate de greva angajaților Ryanair # Unica.md
Vacanțele spre destinații populare din Spania, precum Barcelona, Mallorca și Tenerife, ar putea fi perturbate după ce angajații companiei aeriene Ryanair au anunțat declanșarea unei greve generale. Potrivit canalului de ...
12:30
Accident grav pe strada Liviu Deleanu din capitală: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil # Unica.md
Astăzi, pe strada Liviu Deleanu din Chișinău, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 41 de ani, ...
Acum 12 ore
11:40
Bulgaria, al șaselea partener economic al Republicii Moldova din UE. Comerțul bilateral a depășit 267 milioane de dolari în 2024 # Unica.md
Bulgaria a devenit al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, cu o valoare totală a schimburilor comerciale care a depășit 267 milioane de dolari ...
11:40
Inflația va continua să scadă, iar costurile de finanțare se vor reduce, anunță guvernatoarea BNM. Decizia de diminuare a ratei de politică monetară începe să dea rezultate # Unica.md
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, ca urmare a deciziei recente a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei ...
11:40
Rusia cere ONU să intervină în cazul condamnării Evgheniei Guțul. Ombudsmanul rus acuză încălcarea drepturilor omului # Unica.md
Avocatul Poporului din Rusia, Tatiana Moskalkova, a cerut oficial Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, să intervină pentru apărarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Solicitarea a fost făcută ...
10:40
Gazprom reacționează după retragerea licenței Moldovagaz: „Gazprom va continua să-și apere drepturile și interesele sale legale” # Unica.md
Concernul rus Gazprom, acționar majoritar al companiei Moldovagaz, a reacționat dur după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să retragă licența de furnizare a gazelor naturale ...
10:40
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura magistrată din Republica Moldova vizată de amenințări grave. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuală membră a Consiliului Superior al Magistraturii ...
10:30
VIDEO. Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor: 78 de descinderi, arme, bani și tehnică ridicate. Gruparea „Șor”, vizată de noi acuzații # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu subdiviziunile teritoriale, procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor BPDS „Fulger", au efectuat pe 7 august un val de 78 de percheziții în ...
10:30
Un bărbat din Chișinău, bănuit de spălare de bani și activități economice nedeclarate. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei adus bugetului de stat # Unica.md
Un bărbat din Chișinău este cercetat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru activități economice nedeclarate și spălare de bani, prejudiciul estimat adus bugetului public fiind de aproximativ 10,6 milioane ...
09:40
Manualele rusești prezintă Republica Moldova drept „teritoriu istoric rusesc”. Studiu WatchDog: Istoria este rescrisă pentru a justifica pretenții și acțiuni geopolitice # Unica.md
Manualele oficiale de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, iar această idee centrală este predată elevilor ruși din clasele a ...
09:40
Israelul aprobă planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza. Critici interne și internaționale față de extinderea operațiunilor militare # Unica.md
Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul intensificării operațiunilor militare, în ciuda criticilor tot mai puternice ...
09:30
Circulație rutieră restricționată pe strada principală din Bubuieci, timp de 30 de zile. Modificări pe ruta de autobuz nr. 21 # Unica.md
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din
09:30
Vacanță transformată în tragedie: Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă # Unica.md
O vacanță în România s-a transformat într-o tragedie pentru o familie de cetățeni germani, după ce un copil de 9 ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscină ... Post-ul Vacanță transformată în tragedie: Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă apare prima dată în Unica.md.
