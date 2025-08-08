Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei

10:20

Statele Unite ale Americii dublează recompensa pentru informațiile care ar duce la arestarea liderului din Venezuela, Nicolar Maduro. De la 25 de milioane de dolari, suma a ajuns la 50 de milioane, fiind cea mai mare oferită vreodată în istoria USA. Maduro este inculpat de justiția americană pentru trafic de droguri, conform Agerpres.