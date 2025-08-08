VIDEO Satoshi și „eroii” care i-au modelat drumul: de la bunicul de pe linia mamei la poetul rockului est-european

10:20

Vineri, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Articolul Grăbiți-vă! Doar azi mai pot fi depuse cererile pentru obținerea plăților per cap de animal apare prima dată în Realitatea.md.