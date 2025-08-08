Ucraina sărbătorește pentru prima dată Ziua Limbii Române pe 31 august
Good News, 8 august 2025 18:00
Pe 31 august, Ucraina va marca pentru prima dată oficial Ziua Limbii Române. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, în cadrul unei vizite…
• • •
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
16:40
Modernizarea infrastructurii de canalizare în Valea Perjei: un pas spre sănătate și mediu curat # Good News
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, peste 750 de locuitori vor avea acces la un sistem modern de canalizare, ca urmare a demarării proiectului de finalizare a infrastructurii de evacuare…
16:30
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea…
Acum 4 ore
16:20
„Ei au doar scuze”: Ion Chicu acuză guvernarea de eșec economic și propune un program de liberalizare # Good News
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente". „Situația…
16:10
Tcaciuk: „Recunoașterea proprietăților din Transnistria, pas real spre integrarea în UE” # Good News
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să…
Acum 6 ore
14:00
Spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău, modernizat cu echipamente de ultimă generație în valoare de peste 32 milioane lei # Good News
Spitalul municipal „Gheorghe Paladi" din Chișinău se află în plin proces de modernizare, beneficiind în ultimii trei ani de investiții substanțiale de peste 32 de milioane de lei, susținute de…
12:40
O dimineață plină de emoție s-a înscris în calendarul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", unde zeci de tineri — viitori medici — s-au mobilizat pentru a…
Ieri
17:20
Publicația franceză France Football a publicat joi lista celor 10 finaliști pentru Trofeul Kopa, distincție anuală acordată celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani. Ediția 2025 este dominată de cluburi de…
16:30
La Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului” # Good News
La 8 august 2025, la Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată în premieră expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului". Expoziția cuprinde planșe ce reconstituie…
16:30
Tkaciuk subliniază importanța reunificării: O bază reală pentru dezvoltarea economică durabilă a Moldovei # Good News
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale…
16:20
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate și 16.000 de pacienți au fost tratați, în primele șase luni din 2025, la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Capitală. „Cu…
15:20
„Adevărata integrare europeană înseamnă acceptarea libertăților civile, a supremației legii și a democrației", susține Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a avertizat că actuala guvernare folosește integrarea europeană…
15:10
Alexandr Stoianoglo a lansat un atac dur la adresa practicilor antidemocratice și antieuropene ale actualei guvernări, denunțând o politică intenționată de dezbinare și discriminare în societate. „Justificarea și eroizarea criminalilor…
14:30
Noi semafoare pietonale în sectorul Rîșcani la unul dintre cele mai importante noduri rutiere. Este vorba de 4 artere majore: str. Kiev – bd. Moscova – str. Alecu Russo –…
12:50
Victoria Furtună: Partidul „Moldova Mare” va merge singur, dar nu exclude alianțe în Parlament # Good News
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare", a anunțat că formațiunea sa va participa singură la viitoarele alegeri, deoarece nu a identificat partide care să lupte pentru interesele Republicii Moldova,…
12:00
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat, marți, secretarul de stat în ministerul Transporturilor…
10:40
Sofia Rotaru, una dintre cele mai îndrăgite și longevive voci care a unit nu doar țări, dar și oameni, împlinește astăzi, 7 august 2025, frumoasa vîrstă de 78 de ani.…
10:00
Guvernul a actualizat sistemul de indemnizații prin modificarea legii „Cu privire la remunerarea unificată a muncii", în ceea ce privește funcționarii publici debutanți și forțele de ordine, luând în considerare…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în…
16:50
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark…
16:10
Ministerul Culturii urmează să cumpere drepturile de utilizare a filmului „Șacalii", o producție cinematografică realizată de regizorul Igor Cobileanski. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern,…
14:30
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro # Good News
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura…
12:40
În următorii cinci ani, în Republica Moldova vor fi instalate 150 de stații rapide de încărcare pentru vehicule electrice. Autoritățile menționează că interesul pentru mobilitatea electrică este în creștere constantă.…
5 august 2025
16:40
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare", a criticat dur sentința de 7 ani de închisoare primită de bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzând un proces motivat politic. Furtună a atras…
16:10
Blocul ALTERNATIVA a prezentat public marți, 5 august, cei patru piloni principali pe care își fundamentează viziunea pentru un viitor „demn și suveran" al Republicii Moldova. Potrivit declarației politice, formațiunea…
15:40
Oamenii de știință au avertizat că rotația Pământului accelerează marți, 5 august, rezultând una dintre cele mai scurte zile de când se fac măsurători. Schimbarea, determinată de atracția gravitațională a…
14:10
Ca în vremurile cele bune, Neymar Junior a ajutat-o pe FC Santos să obțină o nouă victorie în prima divizie braziliană de fotbal. Renumitul fotbalist a marcat două goluri în…
10:00
Cercetătorii au descoperit că un hormon produs de celulele adipoase poate trata o complicație severă a diabetului de tip 1 chiar și în absența insulinei. În urmă cu mai bine…
4 august 2025
12:50
La Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) a fost vernisată expoziția personală de pictură „Constantin Maxim – creator de valori". Evenimentul a avut drept scop promovarea valorilor culturale naționale și…
12:10
Moment istoric în viața Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia. La biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel", din Chișinău, a avut loc slujba de canonizare a Sfântului Cuvios Iraclie și a…
11:50
Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate # Good News
Ai trăit o iubire care părea desprinsă dintr-un film? A fost intensă, interzisă, neașteptată sau pur și simplu te-a schimbat pentru totdeauna? Acum ai șansa să o vezi pe marele…
1 august 2025
15:10
Victoria Furtună: „Școli și spitale se închid, dar puterea vorbește doar de inamici externi” # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a publicat o analiză critică la adresa guvernării, susținând că aceasta folosește „frica" și „inamici externi" pentru a distrage atenția de la eșecurile…
11:50
Începând de astăzi, plătim mai puțin pentru energia electrică. Deciziile ANRE de reducere a tarifelor la lumină pentru consumatorii casnici au fost publicate în Monitorul Oficial, deci au intrat în…
09:20
Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că formațiunea sa este pregătită să colaboreze cu alte partide în viitorul Parlament, dar nu pentru formule politice…
31 iulie 2025
15:20
David Popovici a cucerit, joi, 31 iulie, o nouă medalie de aur la Campionatul Mondial de natație de la Singapore. Românul în vârstă de 20 de ani a triumfat în…
14:20
Cetățenii Republicii Moldova care se vor afla în străinătate în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie și doresc să voteze prin corespondență mai au la dispoziție doar 15 zile pentru…
14:20
Luptătorul de stil greco-roman Vadim Tarelunga a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte rezervat sportivilor sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile la Atena, Grecia.…
11:30
„Alternativa” discută criza din învățământ: Migrația rurală afectează școlile din Capitală # Good News
Problema migrației masive a populației din sate către municipiul Chișinău, care pune o presiune tot mai mare pe infrastructura socială a Capitalei, în special pe sistemul educațional, a fost recent…
30 iulie 2025
17:00
Republica Moldova, parte a programului UE „Europa Creativă” – un pas strategic pentru sectorul cultural # Good News
Republica Moldova a fost acceptată ieri de Comisia Europeană în programul „Europa Creativă", cel mai important program al Uniunii Europene dedicat sectorului cultural. Această decizie subliniază prioritizarea culturii de către…
15:10
Ziua lucrătorului aviaţiei civile va fi marcată, anual, la 24 iunie. Guvernul a aprobat schimbarea datei oficiale a sărbătorii profesionale. Potrivit surselor istorice și Agenției Naționale a Arhivelor, 24 iunie reflectă momentul…
29 iulie 2025
16:30
Echipele intervin în continuare pe segmentul cuprins între bd. Constantin Negruzzi și str. Fântânilor, unde sunt amenajate trotuare moderne, zone pentru bicicliști și spații pentru mobilier urban.Se lucrează intens la…
15:30
Înotătorul român David Popovici, campion olimpic en titre, a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber, marţi, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Singapore.Popovici (20 ani)…
13:00
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a criticat vehement situația democratică din Republica Moldova, afirmând că evenimentul MEGA 2025 de la Chișinău a fost un prilej pentru întreaga Europă…
12:40
TIFF Chișinău 2025 – o ediție care a cucerit publicul din Republica Moldova. Peste trei mii de persoane au participat la eveniment # Good News
Chișinău a fost gazda unei noi ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF Chișinău, în perioada 25-27 iulie. Evenimentul, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din…
12:40
Consumatorii casnici vor plăti mai puțin pentru energia electrică, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat marți, 29 iulie, reducerea tarifelor solicitată de furnizori. Astfel, tariful…
28 iulie 2025
18:10
Sat european în raionul Anenii Noi: rezervoare de 600 m³ asigură apă potabilă pentru aproape 4.000 de oameni # Good News
Satul Floreni din raionul Anenii Noi a beneficiat de investiții de aproximativ 3,5 milioane de lei în cadrul Programului Național „Satul European". Proiectul a vizat construcția a două rezervoare supraterane de apă potabilă,…
16:30
SONDAJ// Politicienii înainte de start: cine se face auzit și cine este cu adevărat ascultat? # Good News
Intellect Group a prezentat Indicele de Activitate Politică (IAP) pentru luna iulie, care reflectă cu exactitate nivelul real de influență al politicienilor moldoveni în pragul campaniei parlamentare. Lider detașat rămâne…
16:00
La Colegiul Agroindustrial din Rîșcani a fost inaugurat un laborator didactic modern, specializat în procesarea și controlul calității uleiurilor eterice. Investiția depășește 465.000 de euro și are scopul de a…
14:10
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu un grup de cetățeni moldoveni aflați la muncă sau studii în Bruxelles, Belgia. La eveniment au participat și…
13:00
Tînțăreni primește doar deșeuri mixte, iar materialele reciclabile sunt separate și valorificate # Good News
Primăria municipiului Chișinău, în cooperare cu Regia „Autosalubritate", pregătește schimbări semnificative în gestionarea deșeurilor. Începând cu anul 2025, comuna Ț
