Epidemie gravă de holeră în Sudan: 100.000 de cazuri în ultimul an

09:20

Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara autorităților fiscale, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor obținute, acesta ar fi realizat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 […] Articolul Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.