Un băiețel de 2 ani a murit după ce a fost uitat în mașină timp de 8 ore
Unica.md, 8 august 2025 16:50
O tragedie cutremurătoare a avut loc în statul american Virginia: un copil de doar 2 ani și-a pierdut viața după ce a fost lăsat în mașină timp de opt ore, ... Post-ul Un băiețel de 2 ani a murit după ce a fost uitat în mașină timp de 8 ore apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
17:00
Machine Gun Kelly (MGK), cunoscut nu doar pentru cariera muzicală și relația cu actrița Megan Fox, ci și pentru stilul său de viață excentric, a stârnit controverse după ce și-a ... Post-ul Își șochează fanii cu dieta sa extremă: „Mănânc doar de două ori pe săptămână” apare prima dată în Unica.md.
17:00
Ce părea o escapadă perfectă pe o insulă nelocuită din Grecia s-a transformat rapid într-un moment de panică pentru două creatoare de conținut de pe TikTok. În timp ce se ... Post-ul VIDEO! Panică: două influencerițe, urmărite de un mistreț în largul mării, în Grecia apare prima dată în Unica.md.
17:00
„Următoarea ești tu” – O tânără și-a expus calvarul pe TikTok. Ce se întâmplă acum cu tatăl agresor # Unica.md
O poveste tulburătoare a ieșit la iveală în Timișoara, după ce o tânără a publicat pe TikTok un videoclip în care denunță abuzurile grave comise de propriul tată împotriva ei ... Post-ul „Următoarea ești tu” – O tânără și-a expus calvarul pe TikTok. Ce se întâmplă acum cu tatăl agresor apare prima dată în Unica.md.
Acum 10 minute
16:50
O tragedie cutremurătoare a avut loc în statul american Virginia: un copil de doar 2 ani și-a pierdut viața după ce a fost lăsat în mașină timp de opt ore, ... Post-ul Un băiețel de 2 ani a murit după ce a fost uitat în mașină timp de 8 ore apare prima dată în Unica.md.
16:50
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Ce i-a spus agentul de securitate? # Unica.md
Jennifer Lopez a avut parte de un moment total neașteptat în Istanbul, chiar în timpul unei sesiuni de shopping. Aflată în plin turneu mondial Up All Night: Live in 2025, ... Post-ul Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Ce i-a spus agentul de securitate? apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
16:20
VIDEO! Rețea de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: o minoră de 17 ani printre suspecți # Unica.md
Patru persoane, inclusiv o adolescentă de 17 ani, au fost reținute în sectorul Ciocana din Chișinău, fiind suspectate de distribuirea substanțelor narcotice în capitală. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat ... Post-ul VIDEO! Rețea de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: o minoră de 17 ani printre suspecți apare prima dată în Unica.md.
16:20
Intervenție la Ciocana: Pretura a evacuat tone de gunoi dintr-un apartament insalubru — vecinii, revoltați # Unica.md
Pe strada Ginta Latină 21, în sectorul Ciocana al capitalei, autoritățile au intervenit pentru a evacua o cantitate masivă de deșeuri dintr-un apartament transformat într-un adevărat focar de insalubritate. Operațiunea ... Post-ul Intervenție la Ciocana: Pretura a evacuat tone de gunoi dintr-un apartament insalubru — vecinii, revoltați apare prima dată în Unica.md.
16:10
California, din nou în flăcări: peste 50.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor de vegetație # Unica.md
Statul California se confruntă din nou cu incendii de vegetație de proporții, potrivit CNN. Temperaturile extreme și vântul puternic alimentează focarele, care se extind rapid pe suprafețe întinse. Peste 50.000 ... Post-ul California, din nou în flăcări: peste 50.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor de vegetație apare prima dată în Unica.md.
16:10
O coliziune spectaculoasă a avut loc în localitatea poloneză Wola Filipowska, unde un tren a izbit în plin un furgon alb blocat între barierele unei treceri de cale ferată. Imaginile ... Post-ul Impact dramatic: un tren lovește în plin un furgon blocat la o trecere de cale ferată apare prima dată în Unica.md.
16:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul Republicii ... Post-ul Atenție, informație FALSĂ! apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
16:00
Un bărbat de 48 de ani din regiunea Hmelnițki, Ucraina, a încercat să treacă ilegal granița cu Republica Moldova folosind un paraplan cumpărat de pe internet pentru 500 de euro. ... Post-ul Un ucrainean a vrut să treacă granița cu Moldova… pe paraplan! apare prima dată în Unica.md.
16:00
O nouă tragedie pe șantierul „Satul German” de lângă Chișinău: un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 4 # Unica.md
O nouă tragedie lovește șantierul „Satul German” din apropierea Chișinăului. Un bărbat în vârstă de 51 de ani, cetățean al României și angajat legal pe acest șantier, a murit după ... Post-ul O nouă tragedie pe șantierul „Satul German” de lângă Chișinău: un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 4 apare prima dată în Unica.md.
16:00
Incident șocant la Bălți: un pieton, lovit intenționat de un șofer după un conflict în trafic # Unica.md
Un incident grav a avut loc pe strada Calea Ieșilor din municipiul Bălți, unde un conflict verbal între un șofer și un pieton a escaladat într-un act de violență. Potrivit ... Post-ul Incident șocant la Bălți: un pieton, lovit intenționat de un șofer după un conflict în trafic apare prima dată în Unica.md.
16:00
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că actualul mandat prezidențial ar fi ultimul pentru el. O promisiune care ar trebui să dea speranță poporului — dar care, în ... Post-ul Lukașenko promite că acesta va fi ultimul său mandat. Cine mai crede? apare prima dată în Unica.md.
15:50
Festivalul TEZAUR NAȚIONAL 2025 – ediție jubiliară: Două zile pline de tradiții, meșteșuguri și muzică bună pe 23-24 August! # Unica.md
Pregătiți-vă pentru două zile de culoare, energie, distracție, fericire și veselie prin tradiția și cultura neamului nostru! În zilele de 23 și 24 august, sunteți invitați la cel mai amplu ... Post-ul Festivalul TEZAUR NAȚIONAL 2025 – ediție jubiliară: Două zile pline de tradiții, meșteșuguri și muzică bună pe 23-24 August! apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
14:40
Salariul minim în Europa: Moldova, printre țările cu cele mai mici venituri. Cum arată clasamentul și ce înseamnă puterea de cumpărare # Unica.md
Milione de angajați din Europa câștigă salariul minim, însă nivelul acestuia variază semnificativ de la o țară la alta, reflectând diferențe economice, sociale și de productivitate. În timp ce țări ... Post-ul Salariul minim în Europa: Moldova, printre țările cu cele mai mici venituri. Cum arată clasamentul și ce înseamnă puterea de cumpărare apare prima dată în Unica.md.
14:10
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova. Cei trei ... Post-ul Preot din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri împreună cu alți doi tineri apare prima dată în Unica.md.
14:00
Cazul Mariei Kovalchuk, scandalul care l-a enervat pe Putin. Ce ascund petrecerile decadente ale elitei ruse # Unica.md
Un atac șocant asupra modelului ucrainean Maria Kovalchuk, petrecut recent în Dubai, a scos la lumină lumea ascunsă și controversată a petrecerilor sexuale frecventate de elita Rusiei, atât în străinătate, ... Post-ul Cazul Mariei Kovalchuk, scandalul care l-a enervat pe Putin. Ce ascund petrecerile decadente ale elitei ruse apare prima dată în Unica.md.
14:00
Autoritățile din Găgăuzia contestă sentința împotriva Evgheniei Guțul și cer eliberarea bașcanei: „Act politic, motivat împotriva autonomiei” # Unica.md
Adunarea Populară și Comitetul Executiv din Găgăuzia au condamnat public sentința de condamnare la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul, calificând-o drept „ilegală” și „motivată politic”. Într-o Rezoluție adoptată la două ... Post-ul Autoritățile din Găgăuzia contestă sentința împotriva Evgheniei Guțul și cer eliberarea bașcanei: „Act politic, motivat împotriva autonomiei” apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
12:40
Atenție, pasageri: Zborurile spre Spania, inclusiv Barcelona, Mallorca și Tenerife, pot fi grav afectate de greva angajaților Ryanair # Unica.md
Vacanțele spre destinații populare din Spania, precum Barcelona, Mallorca și Tenerife, ar putea fi perturbate după ce angajații companiei aeriene Ryanair au anunțat declanșarea unei greve generale. Potrivit canalului de ... Post-ul Atenție, pasageri: Zborurile spre Spania, inclusiv Barcelona, Mallorca și Tenerife, pot fi grav afectate de greva angajaților Ryanair apare prima dată în Unica.md.
12:30
Accident grav pe strada Liviu Deleanu din capitală: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil # Unica.md
Astăzi, pe strada Liviu Deleanu din Chișinău, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 41 de ani, ... Post-ul Accident grav pe strada Liviu Deleanu din capitală: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil apare prima dată în Unica.md.
11:40
Bulgaria, al șaselea partener economic al Republicii Moldova din UE. Comerțul bilateral a depășit 267 milioane de dolari în 2024 # Unica.md
Bulgaria a devenit al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, cu o valoare totală a schimburilor comerciale care a depășit 267 milioane de dolari ... Post-ul Bulgaria, al șaselea partener economic al Republicii Moldova din UE. Comerțul bilateral a depășit 267 milioane de dolari în 2024 apare prima dată în Unica.md.
11:40
Inflația va continua să scadă, iar costurile de finanțare se vor reduce, anunță guvernatoarea BNM. Decizia de diminuare a ratei de politică monetară începe să dea rezultate # Unica.md
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, ca urmare a deciziei recente a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei ... Post-ul Inflația va continua să scadă, iar costurile de finanțare se vor reduce, anunță guvernatoarea BNM. Decizia de diminuare a ratei de politică monetară începe să dea rezultate apare prima dată în Unica.md.
11:40
Rusia cere ONU să intervină în cazul condamnării Evgheniei Guțul. Ombudsmanul rus acuză încălcarea drepturilor omului # Unica.md
Avocatul Poporului din Rusia, Tatiana Moskalkova, a cerut oficial Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, să intervină pentru apărarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Solicitarea a fost făcută ... Post-ul Rusia cere ONU să intervină în cazul condamnării Evgheniei Guțul. Ombudsmanul rus acuză încălcarea drepturilor omului apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
10:40
Gazprom reacționează după retragerea licenței Moldovagaz: „Gazprom va continua să-și apere drepturile și interesele sale legale” # Unica.md
Concernul rus Gazprom, acționar majoritar al companiei Moldovagaz, a reacționat dur după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să retragă licența de furnizare a gazelor naturale ... Post-ul Gazprom reacționează după retragerea licenței Moldovagaz: „Gazprom va continua să-și apere drepturile și interesele sale legale” apare prima dată în Unica.md.
10:40
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura magistrată din Republica Moldova vizată de amenințări grave. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuală membră a Consiliului Superior al Magistraturii ... Post-ul Membra CSM, amenințată cu moartea: „La ușa mea au început a suna la ora două noaptea. apare prima dată în Unica.md.
10:30
VIDEO. Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor: 78 de descinderi, arme, bani și tehnică ridicate. Gruparea „Șor”, vizată de noi acuzații # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu subdiviziunile teritoriale, procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor BPDS „Fulger”, au efectuat pe 7 august un val de 78 de percheziții în ... Post-ul VIDEO. Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor: 78 de descinderi, arme, bani și tehnică ridicate. Gruparea „Șor”, vizată de noi acuzații apare prima dată în Unica.md.
10:30
Un bărbat din Chișinău, bănuit de spălare de bani și activități economice nedeclarate. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei adus bugetului de stat # Unica.md
Un bărbat din Chișinău este cercetat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru activități economice nedeclarate și spălare de bani, prejudiciul estimat adus bugetului public fiind de aproximativ 10,6 milioane ... Post-ul Un bărbat din Chișinău, bănuit de spălare de bani și activități economice nedeclarate. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei adus bugetului de stat apare prima dată în Unica.md.
09:40
Manualele rusești prezintă Republica Moldova drept „teritoriu istoric rusesc”. Studiu WatchDog: Istoria este rescrisă pentru a justifica pretenții și acțiuni geopolitice # Unica.md
Manualele oficiale de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, iar această idee centrală este predată elevilor ruși din clasele a ... Post-ul Manualele rusești prezintă Republica Moldova drept „teritoriu istoric rusesc”. Studiu WatchDog: Istoria este rescrisă pentru a justifica pretenții și acțiuni geopolitice apare prima dată în Unica.md.
09:40
Israelul aprobă planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza. Critici interne și internaționale față de extinderea operațiunilor militare # Unica.md
Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul intensificării operațiunilor militare, în ciuda criticilor tot mai puternice ... Post-ul Israelul aprobă planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza. Critici interne și internaționale față de extinderea operațiunilor militare apare prima dată în Unica.md.
09:30
Circulație rutieră restricționată pe strada principală din Bubuieci, timp de 30 de zile. Modificări pe ruta de autobuz nr. 21 # Unica.md
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru ... Post-ul Circulație rutieră restricționată pe strada principală din Bubuieci, timp de 30 de zile. Modificări pe ruta de autobuz nr. 21 apare prima dată în Unica.md.
09:30
Vacanță transformată în tragedie: Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă # Unica.md
O vacanță în România s-a transformat într-o tragedie pentru o familie de cetățeni germani, după ce un copil de 9 ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscină ... Post-ul Vacanță transformată în tragedie: Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă apare prima dată în Unica.md.
09:30
Statele Unite ale Americii au anunțat că oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru orice informație care va duce la arestarea sau condamnarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. ... Post-ul Pentru ce președinte de țară oferă SUA o recompensă de 50 de milioane de dolari apare prima dată în Unica.md.
09:20
Astăzi, astrele ne aduc o atmosferă dinamică și ne provoacă să ne ascultăm intuiția, dar și să fim atenți la detalii. Fie că vrei să iei decizii importante sau doar ... Post-ul Horoscopul zilei de azi: Ce îți rezervă astrele vineri, 8 august 2025 apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
00:10
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități # Unica.md
Statul australian New South Wales a acordat o compensație de două milioane de dolari australieni (aproximativ 1,3 milioane de dolari SUA) lui Kathleen Follbigg, o femeie care a petrecut 20 ... Post-ul O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități apare prima dată în Unica.md.
00:00
Statul român suspectează că Federația Rusă ar fi contaminat în mod intenționat petrolul provenit din Azerbaidjan, destinat rafinăriei Petrobrazi, într-o posibilă acțiune de război hibrid, relatează G4 Media. Incidentul, care ... Post-ul Statul român suspectează că Rusia a contaminat intenționat petrol azer destinat României apare prima dată în Unica.md.
00:00
O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc provocând un incendiu # Unica.md
O femeie din Scoția a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat și a provocat un incendiu în ... Post-ul O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc provocând un incendiu apare prima dată în Unica.md.
7 august 2025
23:40
Dezastru ecologic la lacul Dănceni: Sute de pești morți și miros insuportabil de două săptămâni # Unica.md
De două săptămâni, lacul Dănceni din raionul Ialoveni se confruntă cu un adevărat dezastru ecologic. Sute de pești morți, aflați în stare de putrefacție, plutesc la suprafața apei sau sunt ... Post-ul Dezastru ecologic la lacul Dănceni: Sute de pești morți și miros insuportabil de două săptămâni apare prima dată în Unica.md.
23:30
O tragedie cumplită a avut loc astăzi în localitatea Cârța, județul Sibiu, unde un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, ambii cetățeni străini, au murit ... Post-ul Un bărbat și un copil, morţi după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă apare prima dată în Unica.md.
19:10
Educație și sprijin pentru alăptare – Eveniment plin de emoții la Spitalul Clinic Municipal ”Gh. Paladi” din Chișinău # Unica.md
IMSP SCM ”Gh. Paladi a desfășurat astăzi, 07.08.2025, o Conferință/seminar informativă și interactivă, în Contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării, marcată în perioada 1–7 august, dedicată susținerii mamelor și promovării alăptării, ... Post-ul Educație și sprijin pentru alăptare – Eveniment plin de emoții la Spitalul Clinic Municipal ”Gh. Paladi” din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
19:00
Casa Albă: Trump va avea o întâlnire cu Putin doar dacă liderul rus se vede și cu Zelenski # Unica.md
Casa Albă a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, va purta discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin, doar dacă acesta acceptă să se întâlnească și cu președintele Ucrainei, Volodimir ... Post-ul Casa Albă: Trump va avea o întâlnire cu Putin doar dacă liderul rus se vede și cu Zelenski apare prima dată în Unica.md.
18:00
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp. „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea” # Unica.md
Valul de amenințări la adresa magistraților din Republica Moldova continuă. Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a primit amenințări cu moartea pe WhatsApp. În mesajele primite, ... Post-ul Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp. „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea” apare prima dată în Unica.md.
17:50
Astăzi, 7 august 2025, Comisia Raională pentru Situații Excepționale Râșcani a fost convocată de președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în urma apariției unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. ... Post-ul Focar de pestă porcină la Râșcani. S-a convocat o ședință extraordinară apare prima dată în Unica.md.
17:50
Vladimir Putin a admis posibilitatea unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Până în prezent, o astfel de întâlnire nu a avut loc deoarece, potrivit lui Putin, nu au fost ... Post-ul Putin a explicat de ce nu s-a întâlnit până acum cu Zelenski apare prima dată în Unica.md.
17:40
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie ... Post-ul Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată de Curtea de Apel Atena apare prima dată în Unica.md.
17:40
Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat # Unica.md
La Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară din Republica Moldova, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi. Proiectul, inițiat în 2021 de ... Post-ul Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat apare prima dată în Unica.md.
17:40
Dosarul „Șor”: Peste 146 de milioane de lei cheltuiți ilegal pentru proteste, salarii și transport. Detalii din sentința Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # Unica.md
Partidul „Șor”, declarat neconstituțional, a cheltuit cel puțin 146 de milioane de lei în 2022 pentru proteste plătite, salarii, chirii și transport, utilizând fonduri provenite din surse interzise de lege. ... Post-ul Dosarul „Șor”: Peste 146 de milioane de lei cheltuiți ilegal pentru proteste, salarii și transport. Detalii din sentința Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan apare prima dată în Unica.md.
17:30
Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei # Unica.md
Ucraina a lansat joi, 7 august, un atac masiv cu drone asupra mai multor obiective militare rusești din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă din 2014. Potrivit serviciului secret al ... Post-ul Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei apare prima dată în Unica.md.
17:30
Un bărbat din orașul Drochia a fost sancționat contravențional cu 30 de unități convenționale, echivalentul a 1 500 de lei, după ce a fost surprins în stare avansată de ebrietate ... Post-ul Cu cât a fost amendat un bărbat din Drochia pentru apel fals la 112 apare prima dată în Unica.md.
17:30
Miercuri seara, 6 august, în satul Șipca de pe malul stâng al Nistrului, un incendiu a izbucnit într-o zonă naturală care a cuprins aproximativ 73 de hectare de vegetație, distrugând ... Post-ul Incendiu în satul Șipca: 73 de hectare și șapte case au ars apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.