Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Ce i-a spus agentul de securitate?

17:40

La Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară din Republica Moldova, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi. Proiectul, inițiat în 2021 de ... Post-ul Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat apare prima dată în Unica.md.