(stop cadru) „Eu nu deschid” a rămas fără ușă: Mascații au smuls-o din perete, ca să intre cu perchezițiile
UNIMEDIA, 8 august 2025 13:40
Femeia vizată în dosarul privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, care a refuzat să deschidă ușa oamenilor legii, în timpul perhezițiilor din 5 august, a rămas fără ea. Mascații de la „Fulger” au smuls-o din perete, pentru a intra în apartament.
• • •
Un armistițiu, și nu un acord de pace? Detalii ale ofertei de pace făcută Rusiei de către SUA # UNIMEDIA
Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a prezentat cu ocazia vizitei recente la Moscova o propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat publicația poloneză Onet, citată de presa ucraineană și adevarul.ro.
(galerie foto) Apogeul exclusivismului: Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat, construit pentru un client special # UNIMEDIA
Bugatti Brouillard este primul model ce a luat naștere prin programul Solitaire al producătorului francez. Un singur exemplar va fi construit pentru un client special, scrie promotor.ro.
(foto) Călătorie „low-cost” spre Moldova: Un ucrainean și-a cumpărat o parapantă și a vrut să treacă granița, fără acte. Grănicerii i-au tăiat „aripile” # UNIMEDIA
Un ucrainean de 48 de ani din regiunea Hmelnîțkîi a încercat să treacă frontiera cu o parapantă cumpărată de pe internet cu 500 de euro. Pentru „decolare”, el a ales un câmp din apropierea graniței de stat și plănuia să zboare fără documente și fără niciun sistem de navigație.
Tragedie în familia lui Brad Pitt: Celebrul actor a suferit o pierdere profundă, odată cu moartea mamei sale # UNIMEDIA
Familia lui Brad Pitt este în doliu după moartea mamei celebrului actor, Jane Etta Pitt. Anunțul a fost făcut de nepoata actorului din Fight Club, Sydney Pitt, într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Mama actorului avea 84 de ani, scrie Can Can.
(video) Momentul în care un pod suspendat se rupe într-o destinație turistică populară din China: Cel puțin 5 morți și 24 de răniți # UNIMEDIA
Un accident produs la un pod suspendat, într-o zonă turistică populară din Xinjiang, China, s-a soldat cu moartea a cinci persoane și rănirea altor 24. Tragedia ar fi fost provocată de ruperea unui cablu de susținere, scrie adevarul.ro.
„Idioți!” Dodon, după ce PAS a sesizat la CEC să nu permită folosirea denumirii partidului la proteste: Poate veți interzice și să votăm contra voastră? # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat PAS, pentru sesizarea depusă la CEC, în care partidul de la guvernare cere Comisiei Electorale Centrale să interzică altor formațiuni politice folosirea mărcii /pas/ la proteste. „Poate veți interzice și să votăm contra voastră?”, a spus fostul șef de stat.
(foto/video) Accident grav în capitală: Un motociclist a murit pe loc după ce a fost lovit de un microbuz. Șoferul urmează a fi reținut # UNIMEDIA
Un motociclist de 33 de ani a murit într-un accident produs pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 41 de ani, aflat la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timpul unei manevre de întoarcere și a intrat în coliziune cu motocicleta victimei.
Povestea celei mai neașteptate imagini cu Ion Iliescu: În papuci, lângă Marilyn Monroe. Cum a ajuns în Playboy # UNIMEDIA
În 2006, Ion Iliescu a surprins România acordând un interviu revistei „Playboy”. Apărut chiar în ediția de Crăciun, materialul a fost ilustrat cu o fotografie memorabilă: fostul președinte, în papuci, lângă un portret al lui Marilyn Monroe, transmite adevarul.ro.
Motorina se ieftinește, iar prețul benzinei crește ușor, în weekend: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 9–11 august 2025. Potrivit datelor, benzina se sumpește cu 1 ban, în timp ce prețul motorinei scade cu 7 bani per litru.
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # UNIMEDIA
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric", mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează Agerpres, citată de antena3.ro.
(video) Dodon: Întrevederea Putin - Trump poate pune punct războiului din Ucraina. Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri? # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că întrevederea dintre președintele SUA, Donald Trump și cel al Rusiei, Vladimir Putin, preconizată pentru perioada imediat următoare, ar putea pune punct războiului din Ucraina, fapt ce va avea repercusiuni pozitive și asupra Republicii Moldova, dar nu și pentru partidul de la guvernare. „Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri, dacă se termină războiul din Ucraina? Nu aveți ce povesti oamenilor”, a menționat Dodon.
(stop cadru) Patric Hanganu: „Svetlana mi-a dăruit un inel, mi l-a luat și l-a dus apoi la lombard” # UNIMEDIA
După ce Svetlana Nichitina a susținut că i-a oferit un inel lui Patric Hanganu și că acesta ar fi dorit să fie cerut în căsătorie, interpretul a reacționat, calificând aceste declarații drept „aberații”. „Ce înseamnă că am vrut să fiu cerut? Mi-a dat acel cadou, l-a luat și l-a dus apoi la lombard”, a povestit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
(video) „Wau, galbenii s-au supărat pe lozincile noastre”. Irina Vlah despre sesizarea PAS la CEC: Moldova poate deveni singura țară din lume în care va fi interzisă critica guvernării # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după alegerile parlamentare.
(video 18+) Claxoane și injurii în mijlocul parcării. Două femei s-au luat la harță în fața unui market din capitală: „- Uite ce mi-ai făcut?! - Тварь молдавская!” # UNIMEDIA
Un incident cu claxoane și insulte a avut loc într-o parcare din Chișinău: o șoferiță s-a luat la harță cu o femeie, după ce prima ar fi lovit automobilul cu piciorul. Potrivit celor care au publicat imaginile, totul s-a întâmplat în timp ce aceștia încercau să parcheze regulamentar cu spatele.
BBC: O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat” # UNIMEDIA
Armata rusă și-a dublat numărul de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, în ciuda apelurilor sale pentru încetarea focului, arată o analiză realizată de BBC. Oficiali și experți au explicat ce decizii luate de Trump l-au determinat pe Vladimir Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei, scrie digi24.ro.
Cancerul de cap și gât ar putea fi prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar: Urmează să fie testat în Anglia # UNIMEDIA
Un nou vaccin care foloseşte tehnologia ARNm pentru a ajuta sistemul imunitar sa combată celule canceroase va fi testat pe 100 de pacienţi din Anglia, scrie observatornews.ro.
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro # UNIMEDIA
Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, transmite adevarul.ro.
Gazprom critică decizia prin care MoldovaGaz a fost lăsată fără licență: „O încălcare gravă a drepturilor investitorilor ” # UNIMEDIA
Gazprom a criticat decizia autorităților din Republica Moldova de a retrage licența de distribuție a gazelor companiei MoldovaGaz și de a o transfera, începând cu 1 septembrie, către compania de stat Energocom. Gigantul rus acuză Chișinăul de încălcarea drepturilor investitorilor și amenință cu acțiuni legale.
FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” # UNIMEDIA
FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump, au declarat joi patru persoane informate în legătură cu acest subiect pentru agenția de presă Reuters, citat de hotnews.ro.
Un bancher care s-a vrut guvernator BNM luptă pentru șefia Poștei Moldovei: Cine este al doilea candidat, acceptat la etapa finală # UNIMEDIA
Doi candidați vor lupta pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”. Aceștia au trecut prima etapă din concurs și urmează evaluarea lor în cadrul interviului, care va avea loc pe 15 august.
(video) „Ai fost 4 duminici la miting, ai 1600 lei”. Două persoane, reținute în urma perchezițiilor de ieri. IGP: Un grup care lucrează pentru Șor, corupe alegătorii # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute de oamenii legii, în urma perchezițiilor efectuate ieri, într-un dosar pe corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de oameni, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor””, precizează Poliția.
(video) A trăit pe picior mare, fără să plătească taxe: Un bărbat din capitală, anchetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 mil. lei # UNIMEDIA
Un bărbat din Chișinău este vizat într-o anchetă penală, demarată de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat că ar fi desfășurat activități economice ilegale, nedeclarate, cauzând un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat, bani pe care i-ar fi spălat printr-o rețea de tranzacții și achiziții de bunuri de lux.
Ea este actrița curtată de fotbaliști celebri de la Manchester United, Liverpool și Arsenal: Milionarii și bogătașii îi oferă excursii gratis, după ce s-a despărțit de logodnic # UNIMEDIA
După ce s-a despărțit de logodnicul său, producătorul Jonathan Davino, actrița Sydney Sweeney a devenit una dintre cele mai râvnite femei de la Hollywood. Starul din Euphoria, în vârstă de 27 de ani, este asaltată în mediul online de mesaje din partea unor jucători de top din Premier League, inclusiv de la cluburi precum Manchester United, Liverpool și Arsenal, scrie protv.ro.
Mai mulți locuitori din capitală rămân fără apă caldă menajeră: Vezi adresele și perioada sistărilor # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră cca 1000 de locuitori ai capitalei din str. Valea Dicescu și șos. Hîncești.
Pe 8 august, Veniamin Costachi a decis ridicarea Catedralei Mitropolitane din Iași și România a semnat Tratatul de încetare a experiențelor nucleare, subliniind importanța spirituală și angajamentul pentru pace.
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile cîștigă, iar țara sărăcește” # UNIMEDIA
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII” la Chișinău.
(video) Conflict pe o stradă din Bălți: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer # UNIMEDIA
Un bărbat a fost transportat la spital, după ce a fost agresat fizic de un șofer. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 7 august, pe o stradă din Bălți.
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin: „Voi face tot ce pot pentru a opri uciderile” # UNIMEDIA
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin par îngreunate de schimbări dese de situație, legate de condițiile pentru ca această întâlnire să aibă loc. După ce informații venite dinspre Casa Albă arătau că Donald Trump ar condiționa întâlnirea cu Vladimir Putin de o întâlnire între Putin și Zelenski, președintele american a declarat că „va face tot ce poate pentru a opri uciderile” și că nu pune condiția unui summit între cei doi lideri aflați în război, scrie digi24.ro.
Vărsătorii descoperă faima, iar Fecioarele trebuie să fie atente la sentimente: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și reevaluare pentru multe semne zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, confruntându-se cu provocări și oportunități deopotrivă. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin creativitate, determinare și nevoia de echilibru. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă # UNIMEDIA
Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Un tronson principal din Bubuieci, închis pentru o lună: Cum va fi direcționat transportul public # UNIMEDIA
Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant stabilă și calmă, cu cerul în mare parte senin și temperaturi ce vor atinge un maxim de 28.7°C.
Detaliile care lipseau de pe cruce de la priveghiul lui Ion Iliescu: Ce s-a întâmplat la înmormântare # UNIMEDIA
Crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu, la priveghiul de la Palatul Cotroceni, a stârnit o întreagă dezbatere, după ce mai multe persoane au observat că un detaliu important lipsea de pe aceasta, scrie adevărul.ro.
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin: Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec # UNIMEDIA
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici, scie digi24.ro.
(video) „Pentru killeri s-a aplicat principiul umanismului, la Guțul - nu”. Mărgineanu: „În Codul Penal scrie clar că se suspendă executarea sentinței pentru cei cu minori sub 8 ani. Ea are 2” # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu susține că în Codul Penal scrie „destul clar că, în cazul persoanelor care au copii minori până la vârsta de 8 ani, se suspendă executarea sentinței”, ceea ce nu s-a aplicat în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „I-au dat șapte ani grei de pușcărie. În timp ce, dacă vă amintiți, chiar și unii killeri condamnați pe viață au beneficiat de aplicarea principiului umanismului”, a declarat acesta la emsiunea „Gonța Media”.
Caz tragic în capitală: Un muncitor român a murit după ce a căzut de la înălțime, în timp ce lucra pe șantier # UNIMEDIA
Un muncitor român a fost găsit mort, astăzi, 7 august, pe un șantier de construcții din sectorul Botanica. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării # UNIMEDIA
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, scrie știrileprotv.ro.
(video) De ce Patric Hanganu i-a dăruit lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro: „Nu l-am invitat la mine acasă pentru cadouri” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu a dezvăluit ce l-a determinat să îi dăruiască lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro. „M-am revăzut pe mine, când eram ca el și m-am gândit că vreau să-i fac acest mic dar”, a dezvăluit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
(doc) PAS, sesizare la CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să le „denigreze imaginea și reputația” la proteste: „Utilizează simbolul nostru cu mesaje defăimătoare” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat o sesizare către Comisia Electorală Centrală, solicitând să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS într-un mod negativ, atât în campania electorală, cât și în timpul protestelor.
Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 80 de ani continuă să afecteze țara. „E apocalipsa” # UNIMEDIA
Un incendiu uriaș care a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței, începând de marți, s-a răspândit mai încet joi, dar nu este încă sub control, au declarat oficialii, scrie adevărul.ro.
(foto) Drapelul Republicii Moldova, înmânat lotului de Kickboxing înainte de Jocurile Mondiale: Cine sunt sportivii care ne vor reprezenta țara la competiția din China # UNIMEDIA
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai.
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Strășeni # UNIMEDIA
O mămică de 29 de ani a născut al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc ieri, 6 august, în raionul Strășeni.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, citată de news.ro.
Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol.
