Motorina se ieftinește, iar prețul benzinei crește ușor, în weekend: Cât vor ahita șoferii pentru carburanți
UNIMEDIA, 8 august 2025 12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 9–11 august 2025. Potrivit datelor, benzina se sumpește cu 1 ban, în timp ce prețul motorinei scade cu 7 bani per litru.
Acum 5 minute
12:10
Acum 10 minute
12:00
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # UNIMEDIA
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric", mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează Agerpres, citată de antena3.ro.
12:00
(video) Dodon: Întrevederea Putin - Trump poate pune punct războiului din Ucraina. Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri? # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că întrevederea dintre președintele SUA, Donald Trump și cel al Rusiei, Vladimir Putin, preconizată pentru perioada imediat următoare, ar putea pune punct războiului din Ucraina, fapt ce va avea repercusiuni pozitive și asupra Republicii Moldova, dar nu și pentru partidul de la guvernare. „Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri, dacă se termină războiul din Ucraina? Nu aveți ce povesti oamenilor”, a menționat Dodon.
12:00
Acum 30 minute
11:50
(stop cadru) Patric Hanganu: „Svetlana mi-a dăruit un inel, mi l-a luat și l-a dus apoi la lombard” # UNIMEDIA
După ce Svetlana Nichitina a susținut că i-a oferit un inel lui Patric Hanganu și că acesta ar fi dorit să fie cerut în căsătorie, interpretul a reacționat, calificând aceste declarații drept „aberații”. „Ce înseamnă că am vrut să fiu cerut? Mi-a dat acel cadou, l-a luat și l-a dus apoi la lombard”, a povestit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
11:50
(video) „Wau, galbenii s-au supărat pe lozincile noastre”. Irina Vlah despre sesizarea PAS la CEC: Moldova poate deveni singura țară din lume în care va fi interzisă critica guvernării # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
11:40
Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după alegerile parlamentare.
Acum o oră
11:20
(video 18+) Claxoane și injurii în mijlocul parcării. Două femei s-au luat la harță în fața unui market din capitală: „- Uite ce mi-ai făcut?! - Тварь молдавская!” # UNIMEDIA
Un incident cu claxoane și insulte a avut loc într-o parcare din Chișinău: o șoferiță s-a luat la harță cu o femeie, după ce prima ar fi lovit automobilul cu piciorul. Potrivit celor care au publicat imaginile, totul s-a întâmplat în timp ce aceștia încercau să parcheze regulamentar cu spatele.
Acum 2 ore
11:00
BBC: O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat” # UNIMEDIA
Armata rusă și-a dublat numărul de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, în ciuda apelurilor sale pentru încetarea focului, arată o analiză realizată de BBC. Oficiali și experți au explicat ce decizii luate de Trump l-au determinat pe Vladimir Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei, scrie digi24.ro.
10:40
Cancerul de cap și gât ar putea fi prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar: Urmează să fie testat în Anglia # UNIMEDIA
Un nou vaccin care foloseşte tehnologia ARNm pentru a ajuta sistemul imunitar sa combată celule canceroase va fi testat pe 100 de pacienţi din Anglia, scrie observatornews.ro.
10:30
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro # UNIMEDIA
Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, transmite adevarul.ro.
10:30
Gazprom critică decizia prin care MoldovaGaz a fost lăsată fără licență: „O încălcare gravă a drepturilor investitorilor ” # UNIMEDIA
Gazprom a criticat decizia autorităților din Republica Moldova de a retrage licența de distribuție a gazelor companiei MoldovaGaz și de a o transfera, începând cu 1 septembrie, către compania de stat Energocom. Gigantul rus acuză Chișinăul de încălcarea drepturilor investitorilor și amenință cu acțiuni legale.
10:20
FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” # UNIMEDIA
FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump, au declarat joi patru persoane informate în legătură cu acest subiect pentru agenția de presă Reuters, citat de hotnews.ro.
10:20
Un bancher care s-a vrut guvernator BNM luptă pentru șefia Poștei Moldovei: Cine este al doilea candidat, acceptat la etapa finală # UNIMEDIA
Doi candidați vor lupta pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”. Aceștia au trecut prima etapă din concurs și urmează evaluarea lor în cadrul interviului, care va avea loc pe 15 august.
Acum 4 ore
10:00
(video) „Ai fost 4 duminici la miting, ai 1600 lei”. Două persoane, reținute în urma perchezițiilor de ieri. IGP: Un grup care lucrează pentru Șor, corupe alegătorii # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute de oamenii legii, în urma perchezițiilor efectuate ieri, într-un dosar pe corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de oameni, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor””, precizează Poliția.
09:40
(video) A trăit pe picior mare, fără să plătească taxe: Un bărbat din capitală, anchetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 mil. lei # UNIMEDIA
Un bărbat din Chișinău este vizat într-o anchetă penală, demarată de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat că ar fi desfășurat activități economice ilegale, nedeclarate, cauzând un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat, bani pe care i-ar fi spălat printr-o rețea de tranzacții și achiziții de bunuri de lux.
09:30
Ea este actrița curtată de fotbaliști celebri de la Manchester United, Liverpool și Arsenal: Milionarii și bogătașii îi oferă excursii gratis, după ce s-a despărțit de logodnic # UNIMEDIA
După ce s-a despărțit de logodnicul său, producătorul Jonathan Davino, actrița Sydney Sweeney a devenit una dintre cele mai râvnite femei de la Hollywood. Starul din Euphoria, în vârstă de 27 de ani, este asaltată în mediul online de mesaje din partea unor jucători de top din Premier League, inclusiv de la cluburi precum Manchester United, Liverpool și Arsenal, scrie protv.ro.
09:20
Mai mulți locuitori din capitală rămân fără apă caldă menajeră: Vezi adresele și perioada sistărilor # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră cca 1000 de locuitori ai capitalei din str. Valea Dicescu și șos. Hîncești.
09:10
Pe 8 august, Veniamin Costachi a decis ridicarea Catedralei Mitropolitane din Iași și România a semnat Tratatul de încetare a experiențelor nucleare, subliniind importanța spirituală și angajamentul pentru pace.
09:10
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile cîștigă, iar țara sărăcește” # UNIMEDIA
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII” la Chișinău.
09:00
(video) Conflict pe o stradă din Bălți: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer # UNIMEDIA
Un bărbat a fost transportat la spital, după ce a fost agresat fizic de un șofer. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 7 august, pe o stradă din Bălți.
08:50
08:40
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin: „Voi face tot ce pot pentru a opri uciderile” # UNIMEDIA
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin par îngreunate de schimbări dese de situație, legate de condițiile pentru ca această întâlnire să aibă loc. După ce informații venite dinspre Casa Albă arătau că Donald Trump ar condiționa întâlnirea cu Vladimir Putin de o întâlnire între Putin și Zelenski, președintele american a declarat că „va face tot ce poate pentru a opri uciderile” și că nu pune condiția unui summit între cei doi lideri aflați în război, scrie digi24.ro.
08:30
Vărsătorii descoperă faima, iar Fecioarele trebuie să fie atente la sentimente: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și reevaluare pentru multe semne zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, confruntându-se cu provocări și oportunități deopotrivă. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin creativitate, determinare și nevoia de echilibru. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
08:10
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă # UNIMEDIA
Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
Acum 6 ore
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Un tronson principal din Bubuieci, închis pentru o lună: Cum va fi direcționat transportul public # UNIMEDIA
Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
07:30
Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant stabilă și calmă, cu cerul în mare parte senin și temperaturi ce vor atinge un maxim de 28.7°C.
07:30
Detaliile care lipseau de pe cruce de la priveghiul lui Ion Iliescu: Ce s-a întâmplat la înmormântare # UNIMEDIA
Crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu, la priveghiul de la Palatul Cotroceni, a stârnit o întreagă dezbatere, după ce mai multe persoane au observat că un detaliu important lipsea de pe aceasta, scrie adevărul.ro.
07:20
07:10
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin: Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec # UNIMEDIA
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici, scie digi24.ro.
Acum 24 ore
22:20
(video) „Pentru killeri s-a aplicat principiul umanismului, la Guțul - nu”. Mărgineanu: „În Codul Penal scrie clar că se suspendă executarea sentinței pentru cei cu minori sub 8 ani. Ea are 2” # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu susține că în Codul Penal scrie „destul clar că, în cazul persoanelor care au copii minori până la vârsta de 8 ani, se suspendă executarea sentinței”, ceea ce nu s-a aplicat în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „I-au dat șapte ani grei de pușcărie. În timp ce, dacă vă amintiți, chiar și unii killeri condamnați pe viață au beneficiat de aplicarea principiului umanismului”, a declarat acesta la emsiunea „Gonța Media”.
22:00
Caz tragic în capitală: Un muncitor român a murit după ce a căzut de la înălțime, în timp ce lucra pe șantier # UNIMEDIA
Un muncitor român a fost găsit mort, astăzi, 7 august, pe un șantier de construcții din sectorul Botanica. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
22:00
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării # UNIMEDIA
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, scrie știrileprotv.ro.
21:40
(video) De ce Patric Hanganu i-a dăruit lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro: „Nu l-am invitat la mine acasă pentru cadouri” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu a dezvăluit ce l-a determinat să îi dăruiască lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro. „M-am revăzut pe mine, când eram ca el și m-am gândit că vreau să-i fac acest mic dar”, a dezvăluit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
21:10
(doc) PAS, sesizare la CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să le „denigreze imaginea și reputația” la proteste: „Utilizează simbolul nostru cu mesaje defăimătoare” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat o sesizare către Comisia Electorală Centrală, solicitând să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS într-un mod negativ, atât în campania electorală, cât și în timpul protestelor.
21:00
Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 80 de ani continuă să afecteze țara. „E apocalipsa” # UNIMEDIA
Un incendiu uriaș care a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței, începând de marți, s-a răspândit mai încet joi, dar nu este încă sub control, au declarat oficialii, scrie adevărul.ro.
20:40
(foto) Drapelul Republicii Moldova, înmânat lotului de Kickboxing înainte de Jocurile Mondiale: Cine sunt sportivii care ne vor reprezenta țara la competiția din China # UNIMEDIA
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai.
20:10
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Strășeni # UNIMEDIA
O mămică de 29 de ani a născut al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc ieri, 6 august, în raionul Strășeni.
20:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, citată de news.ro.
19:40
Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol.
19:40
(foto) Un Volkswagen, făcut scrum la Slobozia: Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul # UNIMEDIA
Un automobil de model Volkswagen a fost făcut scrum la propriu, la Slobozia. Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul, care a alertat pompierii.
19:10
(video) Mercur retrograd face ravagii printre îndrăgostiți? Doina Danielean: „Două perechi de miri s-au despărțit înainte de nuntă, a treia nu răspunde la apeluri” # UNIMEDIA
Perioada de Mercur retrograd pare să facă ravagii printre îndrăgostiți. Moderatoarea de nunți, Doina Danielean, spune că două evenimente au fost deja anulate, iar o altă pereche de miri nu mai răspunde la telefon.
19:00
Germania prelungește din nou controalele la frontiere. Câți migranți clandestini au fost respinși la graniță în ultimele trei luni # UNIMEDIA
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
18:30
(foto) Un Mercedes, o Toyota și o Skoda, implicate într-un accident la Telecentru: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident a avut loc acum câteva clipe la Telecentru, pe strada șoseaua Hîncești din capitală. Potrivit imaginilor video trimise la adresa redacției noastre, sunt implicate trei mașini - o Toyota, un Mercedes și o Skoda.
18:20
O gunoiște din comuna Țipala a fost cuprinsă de flăcări. Din imaginile trimise la adresa redacției noastre se observă cum un fum negru și dens se ridică deasupra localității.
18:10
(foto/video) „Par scene rupte din filme de la Hollywood”: O groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, cuprinsă de flăcări la Tiraspol # UNIMEDIA
Un incendiu enorm a cuprins, ieri, o groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, din orașul Tiraspol. Pompierii au luptat toată noaptea cu flăcările.
18:00
(video) „Two for 25”. Un papagal vorbitor și-a trădat stăpânii, traficanții de droguri. Cum a ajutat poliția să destructureze o întreagă rețea # UNIMEDIA
Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25” (două pentru 25 de lire), transmite adevarul.ro.
17:50
(video) Accident la intrare în Orhei: O mașină, proiectată în șanț, după o coliziune puternică cu un alt automobil # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs joi, 7 august, în intersecția străzii Nistreană cu traseul M2, în apropiere de orașul Orhei. Două mașini s-ar fi lovit violent, iar una dintre ele a fost proiectată într-un șanț.
17:40
(galerie foto) Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu: 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric # UNIMEDIA
Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Fostul președinte al României își va dormi somnul de veci în Cimitirul Ghencea, iar ceremoniile au fost puse la punct până la cel mai mic detaliu. CANCAN.RO a aflat cine s-a ocupat de înmormântarea fostului șef de stat, dar și cât a costat totul.
